Padl nový rekord. Banky dál zlevňují hypotéky

Nízké úrokové sazby v dubnu přilákaly do bank 9 042 klientů, což je o 333 méně než v březnu. Mírně poklesly i objemy. Lidé si v dubnu sjednali hypoteční úvěry celkem za 17,06 miliard korun. V březnu byly objemy o 846 milionů korun vyšší.

Která banka poskytuje nejnižší úrokovou sazbu? Srovnejte si hypotéky u jednotlivých bank.

Úrokové sazby však stále lámou rekordy. Sice to asi nevydrží věčně, ale ještě nějakou dobu se zájemci o hypoteční úvěr budou moci těšit z levných hypoték. Pokud si klient bere 85procentní hypotéku a má dostatečnou bonitu, měl by bez problémů dostat úrokovou sazbu kolem 1,9 procenta. A to by mělo ještě pár měsíců vydržet.

ČNB pravděpodobně sazby nezvýší

„Banky postupně přizpůsobují úrokové sazby informacím, že normalizace měnové politiky hlavních centrálních bank nebude nijak rychlá, což se projevuje ve snižování delších sazeb. Za situace, kdy si Evropská centrální banka nemůže dovolit zvýšit sazby, protože by některé jižní státy neustály obsluhu svého dluhu, nelze vzhledem k volnému pohybu kapitálu a provázanosti ČR se zbytkem Evropské unie čekat, že by ČNB výrazně zvyšovala úrokové sazby i po případném opuštění kurzového závazku,“ uvádí Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Levnou hypotéku si lidé chtějí udržet co nejdéle, proto není překvapením, že si fixují úrokové sazby na co nejdelší dobu.

„Snižování delších sazeb logicky vede i ke změně preferencí fixací. Nejoblíbenější jsou sice stále pětileté, nicméně na místo tříletých se na další místo v popularitě berou sedmileté fixace a nebude ani dlouho trvat, kdy klienti zareagují na současné prudké snižování desetiletých sazeb,“ dodává Josef Rajdl.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 září 2015 1 852 485 únor 2015 1 731 248 říjen 2015 1 866 517 březen 2015 1 751 311 listopad 2015 1 843 878 duben 2015 1 783 330 prosinec 2015 1 913 396 květen 2015 1 816 423 leden 2016 2 138 995 červen 2015 1 829 483 únor 2016 1 878 013 červenec 2015 1 832 976 březen 2016 1 909 937 srpen 2015 1 841 182 duben 2016 1 886 765 Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Česká spořitelna a Hypoteční banka zlevňují

To, že snižování úrokových sazeb není zdaleka u konce, potvrzuje chování bank. V květnu se ke zlevňování hypoték přiklonila Česká spořitelna, Hypoteční banka a Wüstenrot.

Česká spořitelna 11. května snížila úrokové sazby hypoték pro fixace 3, 4, 5 a 8 let. Pro fixaci na tři a čtyři roky banka snížila sazby na 1,99 procenta a pro delší fixace, tedy na pět a osm let dokonce na 1,79 procenta.

Hypoteční banka přišla s novou Pěknou hypotékou, díky níž mohou klienti získat úrokovou sazbu 1,89 procent s možností fixace na 3, 5, 7 či dokonce 10 let, a to pro všechny úvěry na bydlení ve výši nad jeden milion korun. Aby bylo možné využít tuto akční nabídku, musí být LTV do 70 procent včetně (poměr částky poskytnutého úvěru ku zástavní ceně nemovitosti). Klienti také neplatí žádný poplatek za sjednání ani za správu úvěru.

Od 16. května snížila úrokové sazby u hypotečních úvěrů také Wüstenrot hypoteční banka. Hypotéky Refin klesla roční úroková sazba na 1,49 procenta. Klasickou Hypotéku na bydlení nabízí Wüstenrot s úrokovou sazbou začínající na 1,59 procenta ročně. Hypotéku Refin může žadatel o refinancování původního úvěru získat již za 1,49 procenta ročně.