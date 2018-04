Sazby hypoték vzrostly na 1,82 procenta. Klienty to zatím neodrazuje

Pravděpodobně s vidinou dalšího zdražování si do bank v lednu přišlo rychle pro hypotéku 8 665 lidí. Počet klientů, kteří si sjednali v lednu hypoteční úvěr, se v meziměsíčním srovnání takřka nezměnil. V prosinci byl počet uzavřených hypoték vyšší jen o 19 smluv. A to není právě obvyklé. Z historických dat totiž vyplývá, že v lednu zájem o hypotéky rapidně klesá. Dokonce bez ohledu na výši průměrné úrokové sazby.

„Ceníkové zvyšování sazeb se zatím v reálných sazbách příliš neprojevilo. Růst sazeb je zatím pozvolný a je značně brzděn jak dobíháním předchozích garancí, tak individuálními slevami. Často nastává paradoxní situace, že zatímco v minulosti byla sazba „od“ u většiny bank nedosažitelným snem, dnes může být promarněnou příležitostí nepokusit se o sazbu nižší,“ uvádí k výsledkům Fincentrum Hypoindexu Josef Rajdl, hlavní analytik finančně poradenské společnosti Fincentrum.

Objemy na tom byly v lednu podobně. Oproti prosinci objemy poklesly jen o 133 milionů korun. V lednu si tedy lidé sjednali hypoteční úvěry v celkovém objemu za 17,532 miliardy korun.

Jen mírně poklesla i průměrná výše hypotéky z prosincových 2 034 199 korun na lednových 2 023 286 korun.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 leden 2016 2 138 995 únor 2015 1 731 248 únor 2016 1 878 013 březen 2015 1 751 311 březen 2016 1 909 937 duben 2015 1 783 330 duben 2016 1 886 765 květen 2015 1 816 423 květen 2016 1 911 376 červen 2015 1 829 483 červen 2016 1 929 207 červenec 2015 1 832 976 červenec 2016 1 999 405 srpen 2015 1 841 182 srpen 2016 1 952 489 září 2015 1 852 485 září 2016 1 995 626 říjen 2015 1 866 517 říjen 2016 1 980 701 listopad 2015 1 843 878 listopad 2016 2 063 292 prosinec 2015 1 913 396 prosinec 2016 2 034 199 Zdroj: Fincentrum Hypoindex leden 2017 2 023 286

Minulý rok v lednu poprvé průměrná výše hypotéky přesáhla dva miliony korun. V posledních měsících je to už úplně běžné a od listopadu průměrná hypotéka neklesla pod dva miliony korun. Lidé se stále snaží půjčit si co nejvyšší částku, dokud to banky umožňují a úrokové sazby zatím rostou jen mírně.

Co hypotéky čeká dál?

Většina bank postupně zvyšuje úrokové sazby již od prosince, kdy začal platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele.

Předem avizovala zvyšování úrokových sazeb Česká spořitelna. Nebyla ale jedinou bankou, která úrokové sazby zvýšila. Ke zdražování hypoték přistoupila Equa bank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank i Wüstenrot. Jaro ale může úrokové sazby zase trochu umírnit. Banky často pořádají různé slevové akce a nabízejí klientům jarní bonusy.

Výraznější zdražování hypotečních úvěrů přinese zřejmě doporučení ČNB, které od dubna omezí maximální výši LTV na 90 % a podíl poskytovaných hypoték s LTV od 80 do 90 % klesne na 15 % (Loan To Value je poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti).