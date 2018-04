Sazby hypoték se dál zvedají, rostou však i objemy a počty žadatelů

V únoru vzrostla průměrná úroková sazba na 1,87 procenta, dostala se tak zpět na červnovou hodnotu loňského roku. I když sazby rostou, zájemců o hypotéky vůbec neubývá. Právě naopak. Během druhého měsíce přišlo do bank pro hypoteční úvěr 9 413 klientů, což je o 748 víc než v lednu.

„V posledních letech stačilo pro zajímavou nabídku hypotéky zajít klidně do jedné z největších bank. S rostoucími sazbami se však také postupně vracíme k normálu, kdy nejzajímavější sazby bude možné nalézt zejména u menších bank a velké banky je budou poskytovat především jako individuální nabídky pro zajímavé klienty,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik Fincentrum.

Objemy hypoték v únoru také vzrostly. Konkrétně si lidé půjčili 18,95 miliardy korun, tedy o 1,418 miliardy korun víc než v lednu. V průměru si lidé nyní půjčují 2 013 220 korun.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 leden 2016 2 138 995 únor 2015 1 731 248 únor 2016 1 878 013 březen 2015 1 751 311 březen 2016 1 909 937 duben 2015 1 783 330 duben 2016 1 886 765 květen 2015 1 816 423 květen 2016 1 911 376 červen 2015 1 829 483 červen 2016 1 929 207 červenec 2015 1 832 976 červenec 2016 1 999 405 srpen 2015 1 841 182 srpen 2016 1 952 489 září 2015 1 852 485 září 2016 1 995 626 říjen 2015 1 866 517 říjen 2016 1 980 701 listopad 2015 1 843 878 listopad 2016 2 063 292 prosinec 2015 1 913 396 prosinec 2016 2 034 199



Zdroj: Fincentrum Hypoindex

leden 2017 2 023 286 únor 2017 2 013 220

Hypotéka s nejnižší úrokovou sazbou Spočítejte si, na jakou hypotéku dosáhnete.

Kdo chce hypoteční úvěr, tak teď neváhá. Zvlášť pokud chce využít půjčku do výše 95 procent hodnoty zástavy nemovitosti. Od dubna už budou muset zájemci o hypotéku sáhnout hlouběji do kapsy.



Na doporučení České národní banky bude možné půjčit si „jen“ do 90 procent hodnoty zástavy nemovitosti. Navíc banky budou muset dávat pozor na to, aby podíl nově sjednaných hypoték v pásmu LTV od 80 do 90 procent nepřekročil 15 procent (Loan To Value je poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti).

Stejně tak se mnozí klienti obávají, že úrokové sazby u hypoték ještě více vzrostou a hypotéky se v příštích měsících prodraží. To prozatím nahrává většímu zájmu o hypoteční úvěry.

Banky vyčkávají

Zatím se banky do žádných větších změn nehrnou. Ale ani do různých slev a bonusů. Na začátku března zvýšila úrokové sazby hypoték pouze Expobank a Wüstenrot.

Od tradic ale neustupuje Raiffeisenbank a pořádá jarní Hypodny. Banka nabízí klientům slevy ve výši 0,2procentního bodu u účelové hypotéky a 0,6procentního bodu u neúčelové hypotéky. Slevu může získat klient, který ve dnech od 20. března do 9. června 2017 doloží všechny podklady potřebné ke schválení hypotéky a nejpozději do 30. června 2017 uzavře smlouvu o hypotečním úvěru. Další slevu ve výši jednoho procentního bodu může klient využít za aktivní využívání běžného účtu u Raiffeisenbank.

Již 6. února 2017 odstartovala ČSOB akci a garantuje u hypotéky do 70 procent hodnoty zástavy nemovitosti sazbu 1,99 procenta a u hypotéky do 85 procent hodnoty zástavy nemovitosti sazbu 2,09 procenta. Podmínkou je fixace na tři nebo pět let a zřízení platebního styku v ČSOB.