Hypotéky začínají mírně zdražovat. Sazby vzrostly na 2,08 procenta

V září by totiž měla zvýšení úrokových sazeb oznámit Česká spořitelna. Ta je poslední z velké trojky hypotečních bank, která sazby ještě nenavýšila. Následovat ji pak nejspíš budu i menší banky.

„Silný zájem o hypotéky byl znát i v červenci, ačkoliv některé banky zvýšily své sazby a daly tak možnost svým konkurentům získat vyšší podíl na trhu. Průměrné úrokové sazby zatím jen mírně odskočily od posledního minima a nadále platí, že pro výrazný růst nevidíme vážný důvod,“ říká Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Letošní rok se zapíše do historie hypotečního trhu v České republice tučným písmem. Rekordně levné hypoteční úvěry a levné nemovitosti rozproudily zájem o financování nemovitostí a lidé čerpají hypotéky jak o život. V červenci 2015 bylo sjednáno 9 515 hypotečních úvěrů v objemu 17,44 miliardy korun.

Za prvních sedm měsíců roku 2015 již bylo poskytnuto 60 477 hypoték v objemu 108,12 miliardy korun. Jedná se o druhý nejvyšší objem poskytnutých hypoték v historii. Ten zatím drží rok 2013 s objemem hypotečních úvěrů za 155,79 miliardy korun při 95 834 poskytnutých hypotékách.

Již od počátku roku je patrný nárůst průměrné výše poskytnutých hypoték. V květnu 2015 poprvé od roku 2008 překonal hranici 1,8 milionu korun a i nadále roste.

Na novinky v hypotékách si počkáme do září

Prázdniny nejsou vhodnou dobou pro velké změny v hypotečních nabídkách. Jedinou výjimkou je Air Bank, která začátkem července představila novou možnost refinancovat hypotéku i přes telefon a internet.

Letní měsíce využila též Wüstenrot hypoteční banka, která zveřejnila průzkum trendů v bydlení. Mezi respondenty ve věku od 18 do 50 let chce 94 procent dotázaných bydlet ve vlastním bytě nebo domě. Ve vlastním přitom bydlí něco málo přes 60 procent respondentů. „V příštích 12 měsících plánuje pořízení vlastního bydlení 10 procent dotázaných a v horizontu dvou až pěti let dalších 26 procent. Celkem 63 procent dotázaných přitom chce využít k pořízení bydlení hypoteční úvěr,” uvádí banka k výsledkům průzkumu.