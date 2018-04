Hypotéky začínají zlevňovat. Sazby opět padají

Ke konci roku se počty i objemy hypotečních úvěrů trochu zvedly a dostaly se na červencová čísla. V listopadu si hypotéku sjednalo 9 032 klientů, což je o 513 více než v říjnu. I objemy oproti předešlému měsíci vzrostly a vyšplhaly se na 16,654 miliardy korun.

„Z hlediska průměrných úrokových sazeb hypoték na trhu se poslední půlrok zdá být skákáním po dně. Ačkoliv změna v průměrných sazbách oproti květnu je pouze čtyři setiny procentního bodu, značný rozdíl byl v rozptylu nabídek. Koncem jara bylo díky různým akcím snazší pro kvalitně zajištěné úvěry sehnat pětileté fixace okolo 1,5 %, což vyvažovaly sazby jiných bank, které zaspaly pokles. Dnes jsou nabídky více vyrovnané – méně často klienti narazí na extrémy, ať už z jakékoliv strany,“ hodnotí vývoj hypotečního trhu Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

V listopadu poklesly nejen sazby, ale také průměrná výše hypotéky. Lidé si půjčovali podobnou částku jako v srpnu, konkrétně tedy 1 843 878 korun.

Průměrná výše poskytnutých hypoték v roce 2015 Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 1 725 728 červenec 1 832 976 únor 1 731 248 srpen 1 841 182 březen 1 751 311 září 1 852 485 duben 1 783 330 říjen 1 866 517 květen 1 816 423 listopad 1 843 878 červen 1 829 483 Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Ve srovnání s minulým rokem byl letošní listopad co do počtu a objemu hypoték o něco silnější. Většinou s blížícím se koncem roku lidé řeší jiné problémy, než jsou hypoteční úvěry. Letos ale zájem o hypotéky v podstatě vůbec nepolevuje. Zájemce o hypoteční úvěry láká do bank nejen nízká úroková sazba, ale také stále příznivá dostupnost bydlení. Přitom banky jsou letos na různé akce, bonusy a slevy celkem skoupé. Po vyčerpání podzimních hypo dnů už se banky do žádných velkých slevových akcí na konci roku nepouštějí.

Zajímavostí z oblasti hypoték je, že lidé budou mít více času na rozmyšlenou při výběru nové úrokové sazby při refinancování. Banka bude muset poslat klientovi návrh nové úrokové sazby nejméně tři měsíce před koncem fixace. Nové pravidlo je součástí zákona o úvěru pro spotřebitele a při kladném projednání by mělo začít platit na jaře.