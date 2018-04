Hypotéky dál zlevňují, padl nový rekord úrokových sazeb

V únoru nízké sazby přilákaly do bank pro hypoteční úvěr 7 782 klientů, což je o 1 870 klientů více než v lednu. Přitom leden nebyl zrovna slabým měsícem. Lidé si ve druhém měsíci letošního roku sjednali hypotéky v celkovém objemu 14,615 miliardy korun, tedy o 1,869 miliardy korun více než v před měsícem. Jediný rekord, který tento měsíc padl, se týká úrokových sazeb. Oproti lednu poklesla i průměrná hypotéka z předchozích 2 138 995 korun na 1 878 013 korun.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 srpen 2015 1 841 182 únor 2015 1 731 248 září 2015 1 852 485 březen 2015 1 751 311 říjen 2015 1 866 517 duben 2015 1 783 330 listopad 2015 1 843 878 květen 2015 1 816 423 prosinec 2015 1 913 396 červen 2015 1 829 483 leden 2016 2 138 995 červenec 2015 1 832 976 únor 2016 1 878 013 Zdroj: Fincentrum Hypoindex

„Únorové změny v úrokových lístcích největších bank se projevily novým historickým minimem Fincentrum Hypoindexu na úrovni 2,02 %. V závěru loňského jara, kdy bylo dosaženo poslední minimum, však měli aktivní klienti s dobrou bonitou větší šanci dosáhnout přes individuální slevy u nejoblíbenější pětileté fixace na sazby nižší než nyní,“ říká Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

O dalším směru vývoje by podle jeho slov mohlo napovědět nejbližší jednání bankovní rady ČNB o měnových otázkách, které je naplánováno na 31. března 2016 a jehož výsledky by měly bankám naznačit, jak dlouho budou mít k dispozici levné zdroje, což může mít vliv na delší fixace.

Sazby klesly a půjdou nejspíš ještě níž

Navzdory dlouhodobému očekávání úrokové sazby zatím stále klesají. Banky se pustily do konkurenčního boje a začaly měnit své úrokové sazby. Komerční banka snížila u nejčastěji poptávané hypotéky s LTV do 90 %, při fixaci na období od 3 do 7 let je nyní roční sazba jen 1,89 procenta. Aktuální snížení úrokových sazeb u hypoték od Komerční banky dosahuje až 0,30 procentního bodu.

Úrokové sazby snížili i další velcí hráči na trhu, jako je Hypoteční banka a Česká spořitelna. Česká spořitelna momentálně nabízí hypotéku s tříletou fixací za 2,19 procenta a s pětiletou fixací za 1,99 procenta.

Hypoteční banka a ČSOB srazily úrokovou sazbu s fixací na tři a pět let na 1,89 již únoru. UniCredit Bank od března opět snížila své sazby, a to u 3leté, 5leté fixace na 1,49 procenta a stejně tak u hypotéky s variabilní sazbou. mBank pak změnila sazbu u tříleté fixace na 1,99 procenta a u pětileté na 2,24 procenta.