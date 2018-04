Hypotéky: Ceny stále příznivé

Hypoteční banky vytáhly na jaře do boje o klienty s nabídkou, která přibližuje úvěr lidem s nižšími příjmy, podnikatelům, ale i těm, kteří si chtějí pořídit družstevní byt nebo třeba nemovitost za hranicemi. Nižší úroky a pohodlnější vyřizování půjčky, to jsou jejich hlavní trumfy.

Máte na to, vzkazují banky

Za milionový úvěr zaplatíte měsíčně 3999 korun, láká GE Money Bank klienty v rámci akce Akční hity. Sazbu 2,59 procenta garantuje všem, kdo stihnou vyřídit úvěr do konce června. „Procedura se zjednodušila, takže lidé, kteří se začnou o úvěr starat

v dubnu, ale i během května, mají šanci, že do konce června podepíšou smlouvu,“ říká zástupce banky Ivo Měšťánek. Výhodná sazba je ale garantovaná jen na jeden rok. Pak si může klient vybrat: buď úvěr splatí naráz, nebo si vybere úrok na další období. Jeho výše bude záviset na vývoji trhu a také na zvolené době fixace úroků, tedy době, po kterou se úroková sazba nemění.

Sazbu pod tři procenta, konkrétně 2,79 procenta po dobu jednoho roku, garantuje všem zájemcům i Živnostenská banka. Česká spořitelna v rámci Novomanželské hypotéky nabízí splátku milionového úvěru od 2999 do 3999 korun měsíčně (podle typu fixace), a to dokonce pro prvních pět let.

Jeden rok, nebo déle?

Za nejnižší úrokové sazby se však většinou platí určitou nejistotou do budoucna. Úrok je totiž stanoven na jeden rok a poté se změní podle aktuální situace. Může být stejný, ale také vyšší, a tím bude vyšší i splátka úvěru. „Sazby jsou dnes tak nízké, že velký pokles již předpokládat nelze,“ říká děkan Fakulty financí a účetnictví pražské Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák.

Pro toho, kdo dává přednost jistotě, proto může být lepší zafixovat úrok na pět let. Byť jsou tyto pětileté sazby nejméně o 1,5 procenta vyšší v porovnání s ročními sazbami. Úroková sazba, kterou budete platit příštích pět let, začíná v bankách na úrovni 4 procent. eBanka nabízí těsně pod 4 procenty, Hypoteční banka dává nyní všem klientům sazbu 4,09 procenta. „Aby klient sazbu získal, stačí, když podá do konce května žádost o úvěr,“ říká její mluvčí David Sahula.

S ohledem na možnost zvýšení úrokových sazeb doporučuje klientům uzavřít smlouvu o úvěru co nejdříve i Česká spořitelna. „Nabízíme také hypotéku s odloženým čerpáním. Klienti za poplatek zafixují současnou sazbu a zvýšení úroků se jich nedotkne,“ uvádí její zástupce Pavel Kühn.

Řešení otázky, kterou fixaci zvolit, je podle něj zcela individuální a závisí na třech faktorech: konkrétní výši fixované sazby, možnosti mimořádné splátky v období, kdy se mění sazba, a délce čerpání úvěru. Pro ty, kteří nepředpokládají, že by měli dříve než za pět let peníze na případnou mimořádnou splátku, je vhodná pětiletá fixace. Naopak klientům, kteří například vědí, že prodají během jednoho roku byt a penězi splatí část dluhu, se hodí roční fixace. Většina bank totiž nedovoluje bez sankce splatit úvěr jindy než ve chvíli, kdy se mění úroková sazba. Výjimkou je eBanka. „O něco vyšší úrokovou sazbu u dlouhodobějších fixací je možné vyvážit odpočtem hypotečních úroků z daní,“ doplňuje Romana Kubálková z Komerční banky.

Jak fixovat a neprodělat

Procentní rozdíly výše úrokových sazeb se promítají do konkrétních splátek. Pro ilustraci vypočítala orientační rozdíl Hypoteční banka: klient splácí milionový úvěr od roku 2002. Pokud si zafixoval úroky na pět let, poslal bance za čtyři roky 363 552 korun, jestliže zvolil roční fixaci, zaplatil 328 584 korun, tedy o téměř 35 tisíc korun méně. Úroková sazba se totiž během let snížila o více než dvě procenta.

„Můžeme říci, že tento klient vsadil na pokles sazeb a sázka mu vyšla. Obecně to však takto vždy vyjít nemusí,“ uvádí generální ředitel Hypoteční banky Jan Sadil. Ve výpočtu také není zohledněno větší daňové zvýhodnění „dražší varianty“.

Nejen úroky táhnou

O tom, do které banky pro úvěr půjdete, nerozhoduje jen výše úroků. Vedle známého pravidla, jděte tam, kde znají vaši finanční historii, hraje roli i konkrétní nabídka. Pro mnohé je atraktivní hypotéka bez doložení příjmu. Nabízí ji například Hypoteční banka. Zájemce tak může financovat až 50 procent hodnoty nemovitosti.

Česká spořitelna zase ulevuje klientům od administrativy spojené s vyřízením úvěru. Mimo jiné si sama obstará výpis z katastru nemovitostí, u individuální výstavby není nutné vkládat do katastru rozestavěnou nemovitost. Její zástava se zapisuje až po kolaudaci.

V lepší pozici se ocitli i podnikatelé. Česká spořitelna při schvalování bere v potaz obrat firmy, nikoli čisté příjmy. Raiffeisenbank zase navýšila maximální velikost podnikatelských hypoték poskytovaných na základě obratu z 5 na 10 milion korun. Pokud si například zamýšlíte pořídit nemovitost kdekoli v Evropě, může vám pomoci Raiffeisenbank. Poskytne úvěr za podmínek srovnatelných s financováním tuzemské nemovitosti, s tím rozdílem, že koupit lze pouze dokončený dům či byt, kupní smlouvu musí sepsat tamní advokát či notář a zástavní právo je nutné zřídit k nemovitosti na území České republiky.

Když se vám nechce pro úvěr do banky, můžete si pro něj na poštu. Nově totiž poskytuje úvěry i Poštovní spořitelna na 75 vybraných poštovních přepážkách a ve 14 finančních centrech Poštovní spořitelny. Při pětileté fixaci garantuje ústav sazbu 4,45, respektive 6,98 procenta pro neúčelovou, takzvanou americkou hypotéku.

eBanka zase vychází vstříc lidem, kteří se dostanou do složité finanční situace. Umožňuje odložit až o osm splátek pravidelné platby v případě, že se rodině narodí dítě nebo je klient dlouhodobě v pracovní neschopnosti.

Zajímá vás cena hypotéky? Vězte, že nejde jen o úrokovou sazbu, úvěr mohou pěkně prodražit i poplatky - jejich přehled naleznete ZDE.