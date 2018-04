Hypotéky: čím dříve, tím lépe

Při výběru vhodné varianty půjčky nejde o nic menšího než o peníze. Komu není lhostejné, kolik nakonec za úvěr zaplatí, měl by velmi bedlivě propočítat všechny možnosti a pak se teprve rozhodnout. Například hypotéka na jeden milion korun s dvacetiletou splatností může vyjít u Českomoravské hypoteční banky na 1 597 538 korun v případě, že je kombinovaná se stavebním spořením, ale ve spojení se životní pojistkou bez daňových úlev také na 2 042 400 korun.



Úroky hypoték jdou nahoru

Loni touto dobou byly průměrné úroky u hypotečních úvěrů 5,66 procenta. V říjnu poklesly až na rekordních 4,84 procenta. Od té doby mírně stoupají a v lednu se zastavily na 5 procentech. Kdo o hypotéce zatím jen uvažuje, měl by co nejdřív přejít k činům. „Vzhledem k tomu, že v budoucnu budou všechny úvěry o něco dražší než nyní, čekat s hypotékou se určitě nevyplatí,“ míní hlavní ekonomka Volksbank Markéta Šichtařová. Pokud se zvednou úroky z úvěrů například o 0,7 procenta, měsíčně stoupne splátka u milionové hypotéky se splatností na 20 let zhruba o 400 korun.

S penězi souvisí i volba délky pevně stanovených úroků. Ty se dají fixovat od jednoho roku až na 15 let. Pro klienta to znamená jediné: na danou dobu může počítat s dohodnutými úroky. A to může být výhra, nebo také prohra. Výhodné je to v případě, když úroky porostou, nevýhodné, pokud tomu bude naopak. „Mohlo by se zdát, že se vyplatí úroky fixovat na co nejdelší dobu. Banky ale dávají u těchto hypoték vyšší úroky, současně klient ztrácí možnost předčasně splatit dluh nebo změnit splátkový kalendář,“ vysvětluje analytik Raiffeisenbank Ivo Nejdl.

U stavebních spořitelen zůstává úročení úvěrů stejné a podmínky by se ani neměly měnit. „V současné době žádné změny úrokových sazeb úvěrů nepřipravujeme, nejnižší sazba úroků u řádných úvěrů začíná na 3 procentech,“ potvrzuje tisková mluvčí Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky Hana Vaněčková.



Nákup za každou cenu? Raději ne

Koupit jen kvůli nízkým úrokům jakoukoliv nemovitost, nemusí být trefa do černého. Otázka totiž zní: za kolik? „Ceny některých nemovitostí, jako jsou pozemky, ještě porostou. U nich je výhodné neotálet s nákupem. Naproti tomu ceny některých starších panelových bytů by mohly mírně poklesnout. Pokud chce někdo koupit starší panelový byt na hypotéku a počká, bude mít možná dražší úvěr, ale zase se mu zlevní byt,“ říká Markéta Šichtařová.



Patálie se splácením svěřte rychle bance

Může se stát, že život na dluh někomu poněkud přeroste přes hlavu. Banky, které hypotéky poskytují, se zatím setkávají jen zhruba s jedním procentem lidí, kteří mají se splácením problémy. Odborníci však varují, že takových lidí může v souvislosti s růstem nezaměstnanosti a zdražování přibýt.

„Kdo se dostane do problémů se splácením, měl by v každém případě co nejdřív kontaktovat banku a snažit se dohodnout snížení nebo odložení splátek,“ radí Helena Matuszná z oddělení externí komunikace České spořitelny. Banky většinou „slyší“ na problémy se ztrátou práce či propadem příjmů klienta z důvodů onemocnění. Pak s nimi je možné dohodnout snížení splátky.

Porostou ještě úroky u hypotečních úvěrů?



Markéta Šichtařová, hlavní ekonomka Volksb ank

Úrokové sazby určitě porostou i nadále. Hospodářský růst i zvyšování inflace jsou důvodem pro Českou národní banku, aby již letos začala zvyšovat své úrokové sazby. Jestliže upraví sazby ČNB, zvýší je i komerční banky pro své klienty. A protože se očekává zásah centrální banky, již nyní začínají banky upravovat své sazby s předstihem směrem nahoru - tedy zdražovat své úvěry pro klienty. Nejvíce je to patrné především u úvěrů s delší splatností, to znamená typicky u hypoték.