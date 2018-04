Hypotéky dále zlevní, úroky budou nižší

Centrální banka totiž reagovala na spekulace médií o konci snižování sazeb ubezpečením, že tomu tak být nemusí. "Nelze tvrdit, že by se Česká národní banka chystala ponechat úrokové sazby na současné úrovni a nesnižovat je," sdělil agentuře Reuters mluvčí ČNB Pavel Zubek.

Prohlášení koresponduje se silným očekáváním tuzemského finančního trhu, že by centrální banka mohla ještě do konce roku přistoupit ke snížení klíčové sazby až o 0,5 procenta. Očekávání odpovídá i krok Živnobanky z tohoto týdne, která snížila úroky z hypoték o 0,2 procenta.

Nejvýhodnější hypotéky současné doby jsou státem dotované úvěry na starší nemovitosti pro lidi do 36 let, u kterých stát přispívá na splátku úroku třemi procenty. Program, který začal minulý měsíc, má silnou odezvu. "V září jsme vyřídili pět set žádostí a aktuální situace je deset denně," uvedla k programu mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková.

Hypotéky by mohly být letos ještě levnější

Letošní rok přinese vlastní bydlení pořízené z hypotéky pro nejvíce domácností za posledních šest let, co banky poskytují tyto úvěry na koupě nemovitostí. Vyplývá to z informací o letos poskytnutých hypotékách, očekávaného vývoje úrokových sazeb a zájmu o nový program dotovaných hypoték na starší nemovitosti.

Boom na trhu hypoték, jehož posledním impulzem jsou právě v září spuštěné hypotéky s tříprocentní dotací státu pro klienty do 36 let na starší byty a domky, může posílit s očekávaným poklesem sazeb.

Postoj České národní banky, která o výši sazeb a zprostředkovaně o cenách úvěrů v Česku rozhoduje, takový vývoj spíše potvrzuje. Mluvčí ČNB Pavel Zubek totiž pro agenturu Reuters popřel spekulace médií, že by politikou banky pro nejbližší období bylo nesnižovat sazby. Většina účastníků finančního trhu očekává, že by sazby mohly klesnout ještě letos.

Pokles úrokových sazeb a následné zlevnění hypoték by tak mohlo přimět ještě více zájemců, aby ve svém rozpočtu začali kalkulovat s možností pořídit si vlastní bydlení.

Při aktuálních pětiletých úrokových sazbách u hypoték kolem 5,5 procenta se měsíční náklady na splácení hypotéky ve výši jednoho milionu korun pohybují pod šesti tisíci korun. To je podle realitních odborníků méně, než kolik je měsíční nájemné za byt o ploše kolem 40 metrů čtverečních na volném trhu.

V prvním pololetí letošního roku poskytly banky téměř 9 500 hypoték v objemu 13 miliard korun, což je do počtu i objemu dvakrát více než ve stejném období roku 2001. Do celkových čísel za celý rok pak určitě silně promluví zájemci o dotované hypotéky na starší nemovitosti.

Mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková uvedla, že jen v září, kdy ministerstvo pro místní rozvoj začalo dotace "mladším" lidem poskytovat, vyřídila banka 500 zájemců. "V současné době přichází žádat o tyto hypotéky deset klientů denně," řekla mluvčí spořitelny.

Hypotéky na starší byty jsou podstatně výhodnější než na nemovitosti nové. Ty totiž stát podporuje pouze jedním procentem. Rozdíl v měsíční splátce při koupi nového a starého bytu, v obou případech v hodnotě 800 tisíc korun, na hypotéku s desetiletou splatností, pak dosahuje zhruba 600 korun v neprospěch nové nemovitosti.

Na rozdíl od zájemců o úvěry, nízké úrokové sazby a očekávání dalšího poklesu nepotěší domácnosti při pohledu na výnosy z bankovních vkladů. Čistý výnos po zdanění se u termínovaných vkladů do jednoho roku v částce do 100 tisíc korun pohybuje mezi jedním až dvěma procenty.

Nízké výnosy z vkladů se projevují i ochabujícím zájmem domácností o spoření v bankách. Přestože se v srpnu na rozdíl od předchozích dvou měsíců celkové vklady v bankách zvýšily, stalo se tak zásluhou přírůstku a přesunu peněz ze spořicích účtů na netermínované vklady. Objem peněz na termínovaných vkladech domácností v srpnu klesl oproti minulému měsíci o pět miliard na 585 miliard korun.