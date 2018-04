Hypotéky: Dejte pozor na čerpání úvěru

V prvním případě si musíme uvědomit, že hypoteční úvěr je úvěrem účelovým. Proto můžeme hned teď zapomenout na to, že by nám banka vyplatila peníze z úvěru v hotovosti na ruku. Dlužník naopak paradoxně nepřijde se svými vypůjčenými penězi ve většině případů vůbec do styku. Banka převádí peníze z úvěrového účtu rovnou na účet prodávajícího (či dodavatele v případě výstavby nemovitosti). Bezhotovostní čerpání je důležité především z důvodu nutnosti kontroly použití daných peněz. Jistotu v tomto směru chce mít nejen hypoteční banka, ale i stát, pokud je žadateli vyplácena státní finanční podpora. Jedinou možností, kdy přijde dlužník do přímého styku se svými penězi, je proplacení nákladů, které vynaložil v souvislosti s prováděnou transakcí a může je prokazatelně doložit doklady (například u výstavby svépomocí může takto banka proplatit dlužníkovi náklady na nákup materiálu, který hradil dlužník sám hotově).

Bezhotovostní čerpání hypotéky je ovšem jen teoretický základ. Přejděme nyní k praktičtějším věcem, které přímo ovlivňují nákladnost celého hypotečního úvěru. Bude přitom záležet především na třech věcech:

jak dlouho budeme ve fázi čerpání úvěru, jaká bude struktura výší čerpaných částek, zda dočerpáme celou výši úvěru.

V zásadě můžeme volit u hypotečního úvěru ze dvou způsobů čerpání. U koupě nemovitosti volíme většinou čerpání jednorázové, tedy takové, kdy banka převede celou kupní cenu na účet prodávajícího najednou. U jednorázového čerpání se mnoho příležitostí k úsporám nerýsuje. Jiná situace ovšem nastane v případě, kdy při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti volíme čerpání postupné. Mnohdy zde totiž může dlužník na zaplacených úrocích ušetřit i desítky tisíc korun. Tato situace Plánujete koupi, rekonstrukci či modernizaci svého bydlení? Získejte zajímavé informace o produktech, které vám ke splnění snu pomohou: hypoteční úvěr úvěr ze stavebního spoření vyplývá z faktu, že v průběhu čerpání úvěru platí dlužník pouze úroky z již vyčerpané částky a pravidelné měsíční anuity začne splácet až ve chvíli, kdy ukončí fázi čerpání úvěru. Demonstrujme si proto vliv bodů 1. a 2. na následujících dvou příkladech.

Vliv doby čerpání na nákladnost hypotečního úvěru

Předpokládejme, že dlužník si půjčí od hypoteční banky 1 milion korun za úrokovou sazbu 7% p.a. Má přitom na výběr mezi dvěma stavebními společnostmi, které požadují placení v různých obdobích. První z nich požaduje na počátku každého měsíce uhradit 200 tisíc Kč, druhá požaduje uhradit 200 tisíc Kč na počátku každého druhého měsíce. Kalendář čerpání a výslednou sumu zaplacených úroků nalezneme v následující tabulce, přičemž rozdíl mezi oběma variantami činí téměř 12 tisíc korun.

Měsíc Stavební společnost 1 Stavební společnost 2 čerpaná částka placené úroky v daném měsíci čerpaná částka placené úroky v daném měsíci 1 200 000 Kč 1 167 Kč 200 000 Kč 1 167 Kč 2 200 000 Kč 2 333 Kč 0 Kč 1 167 Kč 3 200 000 Kč 3 500 Kč 200 000 Kč 2 333 Kč 4 200 000 Kč 4 667 Kč 0 Kč 2 333 Kč 5 200 000 Kč 5 833 Kč 200 000 Kč 3 500 Kč 6 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3 500 Kč 7 0 Kč 0 Kč 200 000 Kč 4 667 Kč 8 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 667 Kč 9 0 Kč 0 Kč 200 000 Kč 5 833 Kč 10 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Celkem 1 000 000 Kč 17 500 Kč 1 000 000 Kč 29 167 Kč

V první variantě přejde dlužník již v šestém měsíci na splácení pravidelných anuit, což znamená, že nesplácí již jen úroky, ale i jistinu. Do této fáze se dostane v případě druhé společnosti až v měsíci desátém.

Kromě výše úrokových nákladů hovoří ještě jeden fakt – některé banky si účtují poplatky i za rezervaci finančních prostředků. V praxi tak můžete platit v průběhu čerpání nejen samotné úroky z vyčerpaných prostředků, ale i poplatek stanovený procentem z nevyčerpané částky úvěrového rámce (v současnosti se pohybují v rozmezí 0 až 3% p.a.). Měsíční náklady jsou potom dané součtem úroků z vyčerpaných prostředků a úroků z nevyčerpaných prostředků.

Vliv struktury výší čerpaných částek v průběhu čerpání

I zde vyjdeme ze stejného zadání: hypotéka 1 milion Kč s úrokovou sazbou 7% p.a. Rozdíl mezi stavebními společnostmi bude nyní v tom, jak jsou platby rozloženy v čase z hlediska jejich výše. Zatímco první společnost požaduje vyšší platby až před dokončením stavby, druhá společnost požaduje vyšší platby na počátku a postupně se jejich výše zmenšuje. Struktura plateb a výše úroků jsou opět uvedeny v tabulce:

Měsíc Stavební společnost 1 Stavební společnost 2 čerpaná částka placené úroky v daném měsíci čerpaná částka placené úroky v daném měsíci 1 100 000 Kč 583 Kč 300 000 Kč 1 750 Kč 2 150 000 Kč 1 458 Kč 250 000 Kč 3 208 Kč 3 200 000 Kč 2 625 Kč 200 000 Kč 4 375 Kč 4 250 000 Kč 4 083 Kč 150 000 Kč 5 250 Kč 5 300 000 Kč 5 833 Kč 100 000 Kč 5 833 Kč Celkem 1 000 000 Kč 14 582 Kč 1 000 000 Kč 20 416 Kč

Co ušetříte na stavbě, zaplatíte bance

Třetí případ sice moc často nenastane, ale vyloučen není. Jedná se o situaci, kdy z jakéhokoli důvodu nevyčerpáte celý úvěr, který jste s hypoteční bankou nasmlouvali. Radost z ušetřených peněz vám může částečně zkazit fakt, že budete muset za nevyčerpání celého úvěrového rámce zaplatit bance sankční poplatek. I jeho výše nemusí být vůbec zanedbatelná. Proto je často lepší zvážit bedlivě situaci a náklady, které na jednom místě stavby ušetříte, investovat do zlepšení svého bydlení na místě jiném. Sankce za nedočerpání úvěru u jednotlivých bank naleznete v následující tabulce:

Hypoteční banka Podmínky při nedočerpání úvěru Česká spořitelna poplatek není stanoven Českomoravská hypoteční banka pouze při nedočerpání více než poloviny dohodnutého úvěru nebo při nedočerpání částky 1 mil. Kč a více uhradí klient poplatek 10% z nedočerpané částky GE Capital Bank u nedočerpání částky vyšší než 10% z výše úvěru činí poplatek 3% z nevyčerpané částky, mini. však 5000 Kč HVB Bank individuální řešení u každého klienta Komerční banka v sazebníku neuvedeno, situaci upravuje smlouva o úvěru Raiffeisenbank minimálně 2 000 Kč Živnostenská banka nedočerpaná částka do 100 tisíc Kč - poplatek tisíc korun, nedočerpaná částka nad 100 tisíc Kč - poplatek 10% z nedočerpaného objemu úvěru Pramen: informační linky hypotečních bank

Na závěr lze shrnout text z uplynulých odstavců do tří rad, které vám mohou ušetřit alespoň část z peněz, které za hypotéku zaplatíte:

úvěr se snažte vyčerpat co nejrychleji, čím později budete čerpat vyšší částky, tím méně na úrocích zaplatíte, i nedočerpání úvěru se může prodražit.

Je správné, že hypoteční banky účtují i za nedočerpání celé části úvěru svým dlužníkům penále? Lze očekávat zlepšení v důsledku konkurenčního boje i v této oblasti?