Hypotéky dosáhly historicky největšího úspěchu

Deset bank, které nám zaslaly svá červnová data, dohromady sjednalo více než 7 700 nových hypoték, jejichž objem překročil částku 11,6 mld. korun. Oproti květnu se počet nových úvěrů zvýšil o více jak 2 100 a objem o přibližně 3,5 mld. korun.

Kromě snížení úrokových sazeb, ke kterému došlo, k tomu jistě přispěly i motivační akce některých bank, které nabízely hypotéky se sníženým poplatkem za zpracování úvěru. Až do konce srpna lze vybrané hypoteční úvěry pořídit s polovičním poplatkem například u Wüstenrot hypoteční banky a u Komerční banky.

Průměrná výše hypotéky značně závisí na délce fixace

Průměrná výše nových hypoték mírně překročila 1,5 mil. korun, v porovnání s květnem je to o 57 000 korun více. Výše sjednané hypotéky je však závislá na délce doby fixace. Delší fixace znamená vyšší úrokovou sazbu a zároveň nižší průměrnou výši úvěru. To dokládají i následující čísla. Průměrná výše úrokové sazby u nově sjednaných hypoték s pětiletou dobou fixace v červnu činila 4,40 %, průměrná výše těchto hypoték se pohybovala kolem 1 300 000 korun. Průměrná úroková sazba fixovaná na jeden rok dosáhla výše 3,54 %, což je o 0,86 procentního bodu méně. Hypotéky s touto roční fixací dosahovaly v průměru částky přibližně 1 722 000 korun, tedy o celých 422 000 korun více.



Větší graf

Úrokové sazby

Pokud jde o úrokové sazby, po nevelkém květnovém nárůstu během června opět klesly. Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU se snížila o 8 bazických bodů, což je téměř shodný pohyb, jaký jsme zaznamenali v dubnu. Snížily se krátkodobé i dlouhodobé fixace. Průměrná výše úrokových sazeb fixovaných na pět let klesla o 7 bazických bodů, roční sazby se snížily o 6 bazických bodů. I to jistě přispělo k tak výraznému nárůstu počtu sjednaných hypoték. Jak to bude s úrokovými sazbami v blízké budoucnosti se dozvíme již dnes, kdy se koná zasedání bankovní rady ČNB.

Nízké úrokové sazby lákají nejvíce

V poslední době se zřetelně ukazuje, že stále více klientů se nechává zlákat nízkými úrokovými sazbami hypotečních úvěrů s krátkou dobou fixace. O tom svědčí i to, že v červnu se již zcela vyrovnal podíl počtu hypoték s roční a s pětiletou fixací. Zatímco ještě nedávno klienti dávali přednost klasické pětileté fixaci, v současnosti tvořily pětileté a roční fixace shodně jednu třetinu ze všech sjednaných úvěrů. Naopak dlouhodobé fixace se téměř nepoužívají. Například podíl hypoték se sazbou zafixovanou na deset let činil na celkovém počtu pouhých 0,76 %.

Je tedy vidět, že nízká výše krátkodobých úrokových sazeb je pro klienty skutečně motivující. Reklamy slibující nejnižší sazby tedy zřejmě docela dobře plní svou funkci. Možná se zájemci o hypotéku také již tolik neobávají neustále dokola opakovaných předpovědí o brzkém růstu úrokových sazeb.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Výsledky dosažené v červnu shrnuje následující tabulka:



Souhrn za červen 2006 (platí pro fyzické osoby) Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 3,98 % 3,54 % 4,40 % Změna oproti minulému měsíci (b.p.)* - 8* - 6 - 7 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 503 1 722 1 299 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 051 5 820 6 275 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 388 7 168 7 601 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 65 % 65 % 63% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 28% 26 % 29% Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 7 % 9 % 8 %

Zdroj: Fincentrum

*8 bazických bodů = 0,08 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.