Hypotéky: jak vybrat tu pravou?

Nejnižší úrok nabízí u jednoleté fixace Česká spořitelna, kde klienti mohou dosáhnout až na úrok 2,49 procenta ročně. Sazba ovšem není garantovaná a je otázkou, kdo má šanci ji získat. Spořitelna vítězí i mezi pětiletými fixacemi. Tady nabízí úrokovou sazbu 3,69 procenta. Ti, kdo jsou přesvědčeni, že hypoteční sazby jsou na dlouhou dobu na nejnižší úrovni, a mají zájem o fixaci na 15 let najdou nejlepší podmínky u ČSOB, kde na úrocích zaplatí 4,75 procenta ročně.

Příliš se nezměnila situace u amerických hypoték – tady snížily sazby jen Volksbank, Wüstenrot a Raiffeisenbank. U poslední jmenované naleznou klienti při pětileté fixaci nejnižší sazbu – 4,79 procenta. V oblasti amerických hypoték je největší rozpětí úrokových sazeb – zatímco u roční fixace standardní hypotéky se všechny banky drží pod třemi procenty, u hypotéky americké se sazby pohybují od 3,80 (Živnobanka) do 10,4 (Komerční banka) procenta ročně.

Poplatky – nepříjemná investice na začátku

Úroky však nejsou všechno. Abyste mohli žádat o hypotéku, musíte počítat se vstupní investicí v podobě nákladů na znalecký odhad zastavované nemovitosti a na poplatek, který je třeba uhradit hypoteční bance. Ten se pohybuje do jednoho procenta z půjčky. Nejméně si účtuje ČSOB, 0,45 procenta, s tím, že minimální poplatek je osm tisíc. Nejnižší minimální poplatek má Volksbank, 3600 korun. Její procentuální sazba je však 0,75 procenta. Za půlmilionovou hypotéku tak klient zaplatí u ČSOB osm tisíc, u VB 3750 korun, hypotéka dva miliony se prodraží v prvním případě o devět tisíc a ve druhém o 15 tisíc korun.



Kromě jednorázového poplatku na začátku se platí i měsíční poplatek, obvykle do 150 korun. Většina bank navíc požaduje, aby si u ní klient zřídil běžný účet, a jeho vedení také něco stojí.



Mimořádná splátka? Mimo termín s pokutou



Všechny banky umožňují mimořádnou splátku hypotéky v termínu, kdy končí fixace úrokové sazby a určuje se nová. Kdo se z nějakého důvodu chce vyrovnat s bankou mimo tento okamžik, tomu se hypotéka prodraží. O kolik, to některé banky nerady sdělují jasně předem a schovávají se za formulaci „individuálně stanovené penále“. Je třeba počítat s tím, že pokuta může dosáhnout až výše úroků, se kterými banka počítala do konce fixace. První vlaštovky na trhu již nabízejí mírnější podmínky – klienti eBanky mohou splatit až polovinu úvěru po každých dvanácti splátkách, GE Money Bank nabízí mimořádné splacení kdykoli, ovšem jen pro ty, kdo si takovou možnost předplatí. Stejně tak je v několika případech možné kdykoli doplatit americkou hypotéku.

Týdny čekání jsou minulostí

Hypotéky jsou dnes k mání rychle, téměř na počkání. Česká spořitelna slibuje v případě, že se zájemce obrátí na některé z jejích hypotečních center, vyřízení půjčky do tří dnů. Takové radosti se však pravděpodobně nedočkáte, tři dny jsou totiž limit „po dodání všech potřebných dokladů“. Zkušenosti těch, kdo mají celé řízení už za sebou, potvrzují, že napoprvé nejsou všechny doklady a potvrzení pohromadě snad nikdy.