Hypotéky jsou dnes dražší než kdy jindy!

Disproporce ve vývoji úrokových sazeb hypotečních úvěrů na nové nemovitosti a skutečného zatížení žadatele o úvěr vzniká v důsledku systému, jakým je státní finanční podpora na každý rok stanovena (o SFP na nové nemovitosti čtěte zde). V současnosti tak například pan A, který podepsal smlouvu o hypotečním úvěru za sazbu 8,5% s platností pět let v roce 2000, platí méně než pan B, který podepsal smlouvu v roce letoším za sazbu 6,5%. Výroky na téma současné bezkonkurenční dostupnosti hypoték jsou tak přinejmenším matoucí pro ty, kteří chtějí s pomocí hypotečního úvěru postavit či koupit novou nemovitost.

Nové bydlení je pro průměrné občany ČR v současnosti méně dostupné, než tomu bylo v minulosti. Hlavním faktorem je přitom tempo růstu cen nových nemovitostí. Růst cen v rozsahu 10 až 30 procent za rok je přitom způsoben především dvěma faktory. Zejména v Praze jde o stálý růst koupěschopné poptávky, v jejímž důsledku mohou developeři nových projektů nasadit relativně vysoké marže. Mimo Prahu je potom růst cen mezi pěti a deseti procenty ročně způsoben především růstem cen stavebních prací. Ty podle údajů Českého statistického úřadu rostou v posledních třech letech o přibližně čtyři procenta ročně.

Cena za 1 m2 obytné plochy bytu rodinné domy bytové domy rok cena změna oproti předešlému roku cena změna oproti předešlému roku 1996 20063 -- 19457 -- 1997 23109 15,2% 23542 21,0% 1998 23913 3,5% 27688 17,6% 1999 24899 4,1% 26902 -2,8% 2000 24654 -1,0% 28470 5,8% Pramen: Statistická ročenka ČR, Fincentrum Pozn.: u rodinných domů by bylo pro dosažení konečné ceny objektu nutné připočítat náklady na pozemek a na výstavbu užitkových částí

Trend postupného růstu cen za metr čtvereční u rodinných domů i bytů v nových bytových domech dokládá i tabulka vlevo. Roční míry růstu zde zřetelně překonávají tempo růstu hrubých mezd, což znamená, že se pomyslné nůžky mezi příjmy a cenou nemovitostí stále ještě rozevírají. Navíc se jedná o průměrné ceny za celou ČR, takže lze předpokládat, že v Praze a v menší míře i v ostatních velkých městech v ČR byl růst cen výrazně vyšší.

Kromě samotného růstu cen nemovitostí je ovšem neméně výrazný vliv vývoje výhodnosti hypotečních úvěrů. V červnu minulého roku odstartovala Česká spořitelna se svým produktem TOP Bydlení pomyslné dostihy, v nichž banky zahlcují klienty oznámeními o snížení minimálních úrokových sazeb svých úvěrů. Málokterý klient si však před prvním vstupem do banky uvědomí, jak odlišná je ve skutečnosti sazba, kterou obdrží, od proklamované sazby minimální. O tom vypovídá i následující graf, který zachycuje vývoj průměrných úrokových sazeb z nově poskytnutých hypotečních úvěrů od ledna 2000 do července 2002. Je z něj zřejmé, že ačkoli již v červenci nabízela většina hypotečních bank minimální úrokové sazby těsně pod hranicí šesti procent, ve skutečnosti činila průměrná sazba poskytnutá klientům v tomto období 7,45%.

Zdroj: MMR, Fincentrum, Pozn.: Jedná se pouze o úvěry s nárokem na státní finanční podporu hypoték na nové nemovitosti.

Během období zobrazeného sloupci světle modré barvy činila státní podpora 4%, během období s barvou sloupců červenou činila podpora 2% a během období se zelenými sloupci činí podpora 1%.

Velmi důležitá je ovšem žlutá linka, která zobrazuje hladinu úrokové sazby po odečtení státní finanční podpory pro dané období. Ta demonstruje již výše zmíněnou snižující se výhodnost hypotečních úvěrů – pokud někdo získal čtyřprocentní podporu na přelomu let 2000 a 2001 a zafixoval si sazbu na 5 let, platí v současné době splátky vypočtené při úrokové sazbě mezi čtyřmi a čtyřmi a půl procenty. Naproti tomu ten, kdo si bere hypotéku na novou nemovitost v současnosti, platí splátky při přibližné úrokové sazbě šest a půl procenta. Tento rozdíl můžeme jednoduše zachytit v následujícím modelovém příkladu.

2000 2002 Rozdíl 2000 vs. 2002 cena nového bytu o výměře 50 m2 1 425 000 Kč 1 650 000 Kč 15,8% hypoteční úvěr na 70% 997 500 Kč 1 155 000 Kč -- úroková sazba (průměr v červenci daného roku) 8,45% 7,45% -11,8% splatnost 15 let 15 let -- měsíční splátka bez podpory 9 794 Kč 10 674 Kč 9% státní finanční podpora 1 316 Kč 335 Kč -- výsledná měsíční splátka 8 477 Kč 10 339 Kč 22% požadovaný čistý měsíční příjem pro svobodného muže 14 500 Kč 17 000 Kč 17,2% Pozn.: Ceny bytů v jednotlivých bytových domech se v současné době pohybují od 20 000 Kč za jeden metr čtvereční výše v závislosti na poloze a standardu bytu. Výpočty v příkladu by se proto mohly s jinými vstupními údaji výrazně lišit.

Jak to tedy s výhodností hypoték na nové nemovitosti doopravdy je? Nejlepší doba pro financování nových nemovitostí hypotečním úvěrem je pravděpodobně za námi. Určitě nemá smysl čekat na to, že by se v blízké budoucnosti vyšplhaly úrokové sazby hypoték na úroveň roku 2000 a žadatelé o úvěr by tak mohli získat čtyřprocentní státní podporu. Jedním dechem ovšem musíme dodat, že především při financování větších záměrů jsou hypotéky tím nejvýhodnějším produktem, který může stavitel či kupující zvolit.