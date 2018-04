Hypotéky jsou dostupnější

Nejen snižování úroků až o půl procenta od počátku roku, ale novinku za novinkou ohlašují téměř všechny banky, které poskytují hypoteční úvěry. Díky zostřující se konkurenci probíhá teď ten správný boj o klienta. Za milionovou hypotéku na 20 let dnes zaplatíte okolo milionu a půl, měsíčně vás vyjde na zhruba 6000 korun. Můžete uzavřít úvěr s dobou splatnosti až 40 let, zvýšila se i nabídka období, kdy je možné měnit sazbu.

Ještě před deseti lety banky nabízely většinou jen dvě období, jeden rok a pět let, nyní většina z nich poskytuje také tři, deset, patnáct, ale i dva, čtyři, šest či sedm let. Za uplynulých deset let se také výrazně snížilo „papírování“. Podle výzkumu Hypoteční banky klesl počet dokladů potřebných k vyřízení na polovinu, formuláře jsou jednodušší a průměrná doba vyřízení úvěru se dostala z jednoho měsíce na necelý týden.



Komu se nelíbí podmínky, může banku změnit

Zajímavou službou je takzvaná hypotéka na hypotéku neboli refinancování hypotéky. Produkt vám sice nabídnou téměř všechny banky, ovšem tři z nich výrazně zvýhodnily podmínky. Bez poplatku můžete ve chvíli, kdy vám končí období pevně sjednané úrokové sazby (tzv. fixace úroku), svou hypotéku převést do jiného finančního ústavu, který vám nabídne výhodnější podmínky. Například nižší úroky nebo rozložení splátek na více let či jejich odklad. S tímto produktem přišla první BAWAG Bank, která ústy své mluvčí Martiny Lambert slibuje od května ještě další vylepšení. V únoru nabídly možnost přefinancování iWüstenrot a GE Money Bank. Brzy tuto službu poskytne Komerční banka a od května i Volksbank.

Bez poplatků neznamená zdarma

Banky také nabízejí slevy na poplatcích. Živnobanka v současné době poskytuje klientům bezplatný odhad ceny úvěrované nemovitosti. „Zároveň klienti, kteří mají účet Osobní menu, získají slevu za zpracování hypotečního úvěru ve výši 1000 korun,“ uvádí její mluvčí Gabriela Petrová. Hypotéku bez vstupních poplatků nabízí například Wüstenrot, HVB Bank a GE Money Bank, a to do konce dubna. To ovšem neznamená, že vám banka poplatky odpustí zcela. Rozpustí je totiž do splátek, což se projeví o něco vyšším úrokem. Jednu výhodu to ale má, díky vyšším úrokům si můžete odečíst více z daňového základu. Navíc nemusíte zaplatit poměrně velkou částku ještě před čerpáním úvěru.

„Do konce června zaplatíte u České spořitelny za zpracování úvěru jen polovinu původní částky,“ říká Pavel Kühn, zástupce ředitele úseku pro hypoteční bankovnictví. Dalším vylepšením, které ocení především mladí s nižšími platy, je možnost získání úvěru bez prokazování příjmů, kterou nabízejí například Raiffeisenbank či Citibank. Nevýhodou je vyšší úroková sazba, která se pohybuje kolem šesti procent.

Internet pomůže

Hypoteční banka nabízí možnost sjednání hypotéky on-line, nejde ovšem o kompletní vyřízení úvěru přes počítač. Ve čtyřech krocích si sami stanovíte parametry hypotéky, a pokud jste spokojeni, vyplníte své identifikační údaje a do druhého dne se vám ozve pracovník banky, se kterým pak žádost o hypotéku vyřídíte. Služba je zdarma. „Asi nejlákavější je při on-line sjednání hypotéky 50procentní sleva z poplatku za sjednání úvěru,“ uvádí David Sahula z Hypoteční banky. Více informací najdete na www.hypotecnibanka.cz.

Vyřídí úvěr za vás

Pokud se vám i přes veškerá zjednodušení zdá celá procedura vybírání vhodné banky a vyřizování hypotéky složitá, můžete využít služeb hypotečních makléřů (www.hyposervis.cz). Měli by mít přehled o tom, co která banka nabízí, a vybrat pro vás produkt šitý na míru mnohdy i za výhodnějších podmínek, než kdybyste šli do banky sami.

Stačila jedna návštěva banky

Milan Vodička, konzultant z Prahy, se rozhodl pořídit si vlastní bydlení. Ze zkušeností kamarádů věděl, že ho čeká zdlouhavý a náročný proces výběru nejvýhodnějšího způsobu financování stavby rodinného domku. „Když jsem si představil, co všechno musím zvládnout, téměř se mi udělalo mdlo,“ uvádí.

Ušetřil čas i peníze

Pak mu známý na základě své dobré zkušenosti doporučil finanční poradkyni. Ta mu vysvětlila, že by se neměl při výběru řídit jenom aktuální výší úrokových sazeb jednotlivých bank. Významnou roli totiž hraje i rychlost a jednoduchost procesu schvalování hypotéky, osobní přístup banky, akční nabídky, rychlost čerpání a další poplatky s úvěrem spojené.

Tohle všechno by tak zaměstnaný člověk, jako je pan Vodička, mohl jen těžko zvládnout. Rozhodl se tedy, že nabídku pomoci využije. Sdělil poradkyni celkové měsíční příjmy a výdaje své rodiny, a to včetně případných půjček. Dále jí předal potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu a výpis z účtu za poslední tři měsíce. Parametry hypotečního úvěru, tedy zejména dobu fixace a splatnosti, zvolili společně s poradkyní po analýze aktuální rodinné finanční situace. Manželka pana Vodičky byla v té době na mateřské dovolené, a protože si chtěli udržet určitý životní standard a možnost případně i něco ušetřit, zvolili dobu splácení 20 let s pětiletou fixací. Za dva dny dostal zpracovanou nabídku aktuálně nejvhodnějších variant na trhu. Dal na zkušenosti poradkyně a zvolil tu banku, kde si podle ní mohl být jistý vstřícností, osobním přístupem a minimálním zatěžováním zbytečnou administrativou.

Do banky jen podepsat smlouvu

Poradkyně se postarala i o kontakt na odhadce a předvyplněnou žádost o úvěr. Veškerá jednání s bankou vedla sama. „Na pobočku banky jsem šel pouze jednou, a to podepsat smlouvu. Pak už jsem jen bance posílal faktury od stavební firmy k proplacení, a tím vše skončilo,“ podotýká pan Vodička. Od první schůzky s poradkyní až po schválení úvěru uplynul necelý měsíc, přičemž čas, který strávil schůzkami s ní, pan Vodička odhaduje na pět hodin. Poradkyni nic neplatil, o její honorář se postarala banka formou provize. Rodina Vodičkova měla hypotéku schválenou zhruba čtvrt roku před začátkem stavby a po roce se stěhovala do nového domku za Prahou. Důkladná příprava a promyšlení jejího průběhu, a to včetně financování, se vyplatilo.