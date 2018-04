Hypotéky jsou neuvěřitelně oblíbené

Do tohoto výsledku se promítlo především výraznější snižování úrokových sazeb hypoték s krátkou dobou fixace, ke kterému Česká spořitelna a Raiffeisenbank přistoupily již v březnu a ostatní banky je následovaly v dubnu. U úvěrů s fixací úrokové sazby na jeden rok klesly sazby až pod 3% p.a. Je tedy patrné, že růst průměrných úrokových sazeb hypoték, který pozvolna začal v druhé polovině loňského roku, byl prozatím odsunut do budoucna. Poté, co se na přelomu roku hodnota HYPOINDEXU ustálila na půlročním maximu 5,00%, od února znovu strmě klesá. Nyní dosáhla hodnoty 4,55%.

Ekonomové jsou však přesvědčeni, že úrokové sazby celkově začnou růst již zanedlouho, v horizontu dvou až třech měsíců. Přesto by však měly v letošním roce zůstat velmi nízké, nárůst by neměl být nijak dramatický. To se samozřejmě netýká jen hypoték. U nich záleží na tom, jak dlouho budou banky schopné a ochotné v rámci konkurenčního boje o nové klienty držet úrokové sazby na tak nízké úrovni na úkor svého zisku.

František Pavelka z Wüstenrot hypoteční banky v našem on-line rozhovoru, který se uskutečnil 21. dubna na fincentrum.cz, na toto téma řekl: „Úrokové sazby z hypotečních úvěrů se zřejmě blíží svému skutečnému minimu. Teď už jsou 1 procentní bod nad sazbou PRIBOR a marže je tak jen 1 %. Což stěží stačí na úhradu nákladů banky.“

Proto se doporučuje, aby zájemci o hypotéku příliš neváhali a využili aktuálních úrokových sazeb. Zároveň by měli myslet do budoucna a zajistit si výhodné podmínky i do několika dalších let. S tím souvisí správná volba doby fixace. Po tuto dobu se poskytnutý úvěr úročí sazbou sjednanou ve smlouvě, bez ohledu na vývoj tržních úrokových sazeb. Pokud se tedy očekává spíše jejich nárůst, je vhodné uvažovat o delší době fixace, přestože úrokové sazby hypoték s fixací na pět let jsou vyšší než při fixaci kratší. Každá banka nabízí klientům na výběr několik různých fixačních dob, vždy je to fixace na pět let, většina bank má i fixaci roční, některé banky navíc nabízejí také delší fixace, na deset až patnáct let. František Pavelka k současné situaci říká: „Pokud nabízená úroková sazba nepřekročí pět procent, doporučoval bych tu nejdelší možnou fixaci, deset i patnáct let.“ Výhodou kratší doby fixace je větší flexibilita při umořování úvěru. Po skončení fixačního období je totiž možné hypotéku bez sankcí splatit. Pokud by to chtěl klient provést během fixačního období, zaplatí zato bance nemalé poplatky.

Zvyšuje se počet nově poskytnutých hypoték i jejich průměrná výše

Historické hodnoty dosáhla v minulém měsíci také výše nově poskytnutých hypoték. V dubnu si lidé půjčovali v průměru 1 200 000 korun na jeden úvěr, což je například o 200 000 korun více než v dubnu loňského roku.

Rekordní byl také počet úvěrů sjednaných během jediného měsíce. Devět sledovaných bank poskytlo fyzickým osobám celkově 2 874 nové úvěry, to je o více než 300 úvěrů lepší výsledek než v předchozím měsíci. Celkový objem těchto úvěrů překročil 3,6 mld. korun, což je o 600 mil. korun více než v březnu.

Americké hypotéky

Pod tímto mírně exotickým názvem se skrývá, zjednodušeně řečeno, neúčelový bankovní úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Znamená to, že z takovéto hypotéky je možné financovat i spotřební zboží, avšak od běžného spotřebitelského úvěru se liší právě tím, že je nutné ve prospěch banky zastavit nemovitost.

Od května nabyl účinnosti nový zákon o dluhopisech 190/2004 Sb., který mimo jiné nově vymezil pojem hypoteční úvěr. Zatímco dosud byl za hypotéku považován pouze účelový úvěr použitý pro investice do nemovitostí, jejich nákup či výstavbu, nyní je pod tímto pojmem zahrnuta také zmíněná „americká hypotéka“. Prakticky to znamená, že hypoteční úvěr může být nyní využit například i na nákup družstevního bytu, což dříve možné nebylo, jelikož členský podíl v bytovém družstvu není nemovitost. Hypotékou je možné nově financovat také zařízení domácnosti nebo opravy nájemních bytů. Dlužník musí mít samozřejmě k dispozici nějakou nemovitost, kterou může dát bance do zástavy, družstevním bytem hypotéku zajistit nelze.

V souvislosti s novým právním vymezením hypotečních úvěrů banky slibují, že svou nabídku rozšíří podle požadavků klientů. Předpokládá se však, že zájem o účelové úvěry na financování nemovitostí zůstane v porovnání s neúčelovými vyšší. Také je téměř jisté, že úrokové sazby hypoték určených na nemovitosti zůstanou v porovnání s ostatními úvěry nižší.

Souhrn za duben 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,55% Změna oproti minulému měsíci ò 19 b.p. Průměrná výše hypotéky 1 247 796 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 354 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 676 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 56% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 30 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 14 %

Zdroj: Fincentrum

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.