Hypotéky jsou nyní velmi úspěšné

V březnu sjednalo jedenáct bank, které poskytují do FINCENTRUM HYPOINDEXU svá data, celkově téměř 5 400 nových hypoték. Průměrná výše nově sjednávaných hypotečních úvěrů dosáhla 1 466 000 korun a oproti předchozímu měsíci se zvýšila o 21 000 korun. Na tom, že se v březnu hypotékám dařilo tak dobře, má jistě podíl i letošní dlouhá zima, která odsunula novou stavbařskou sezonu až na jaro. Na tom však není nic neobvyklého, leden a únor jsou každoročně pro hypotéky obdobím útlumu.

Úrokové sazby oproti únoru poklesly v průměru o jeden jediný bazický bod. Po rychlém podzimním růstu tak v celém prvním čtvrtletí setrvávaly na téměř konstantní hodnotě.

Hypoteční novinky bank

V polovině dubna představily své hypoteční novinky GE Money Bank a Poštovní spořitelna.

Akční hity GE Money Bank

V rámci nabídky hypoték, kterou banka označila jako „Akční hity“, mohou klienti získat hypoteční úvěr s nízkou úrokovou sazbou 2,59 % p.a. s roční fixací. Sazba je garantovaná pro všechny klienty ve stejné výši. Hypotéku lze sjednat v objemu 300 000 až 3 mil. korun, splatnost lze zvolit na pět až třicet let. Akce je časově omezena, žádost o úvěr musí být podána do konce června.

ROZJEZD PODNIKÁNÍ

Chcete začít podnikat a potřebujete peníze? Čtěte zde. ROZJEZD PODNIKÁNÍ

Ge Money Bank tuto nabídku směruje především na ty zájemce o financování bydlení, kteří jsou přesvědčeni, že hypotéka je pouze pro lidi s vysokými příjmy a že oni si ji nemohou dovolit. Banka proto touto akcí komunikuje především výhodnou výši splátky, která je pro klienty názornější než samotná úroková sazba. Zdůrazňuje, že splátka může být u milionové hypotéky se sazbou 2,59 % nižší než 4 000 korun. Jenže této výše dosahuje pouze tehdy, kdy je doba splatnosti sjednaná na třicet let. Což je doba dosti nestandardní, hypotéky se sjednávají nejčastěji na dobu do dvaceti let. Úrokové náklady delších hypoték jsou zbytečně vysoké. Při délce splatnosti sjednané na dvacet let by tato splátka dosahovala výše 5 343 koruny. Navíc je třeba myslet na to, že jde o sazbu roční, takže se její výše může již za rok zvýšit.

FINCENTRUM HYPOINDEX

Vše o vývoji hypotečních úvěrů naleznete zde FINCENTRUM HYPOINDEX

Pro hypotéku i na poštu

Poštovní spořitelna ve spolupráci s Hypoteční bankou uvedla na trh hypoteční úvěr, který bude k dispozici vedle 14 Finančních center PS také na 75 vybraných poštách. Jejich počet se bude postupně zvyšovat. Banka uvádí, že se jedná o přepážky, které se zcela vyrovnají bankovním a že hypotéku budou prodávat speciálně vyškolení pracovníci České pošty.

Podobně jako Ge Money Bank chce tímto produktem oslovit klientelu, která se k hypotékám prozatím staví poněkud zdrženlivě v obavě, že si ji nemůže dovolit. Poštovní spořitelna proto chce svou Červenou hypotéku postavit především na „dostupnosti a jednoduchosti, tak aby jí rozuměl naprosto každý zájemce“. Hypotéka je nabízena v účelové a neúčelové verzi, účelová začíná na částce 300 tisíc korun, minimální výše americké hypotéky je snížena až na 200 tisíc korun. Fixace úrokových sazeb činí vždy 5 let, dobu splatnosti lze volit v rozmezí 5 až 30 let (u americké do 20 let), financovat lze nejvýše 70 % nemovitosti.

Následující tabulka porovnává výsledky dvou uplynulých měsíců:

Souhrn za březen 2006 (údaje za fyzické osoby): Výsledky za poslední dva kalendářní měsíce: Březen Únor FINCENTRUM HYPOINDEX 4,11% 4,12% Změna oproti minulému měsíci - 1 b.p.* - 1 b.p. Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 466 1 445 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 120 6 125 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 454 7 459 Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 69 % 71 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 24 % 21 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 7 % 8 %

Zdroj: Fincentrum

*1 bazický bod = 0,01 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

Projekt FINCENTRUM HYPOINDEX mediálně podporují:

Šli byste si sjednat hypoteční úvěr na poštu? Jaké v tom vidíte výhody či nevýhody? Jaká je podle vás budoucnost hypotečních úvěrů v ČR?