Hypotéky jsou opět levnější - banky snížily úrokové sazby

, aktualizováno

Vlastní bydlení by mělo být letos zase o něco dostupnější. Poté, co centrální banka snížila úrokové sazby, totiž zlevnily hypoteční úvěry. Pokles sazeb až o půl procenta by měl umožnit získat vlastní bydlení dalším zájemcům. Stávajících klientů, kteří již hypotéku čerpají, se však tato změna nedotkne.