Hypotéky: lepší už to nebude

To tu ještě nebylo! Úroky hypoték začínají při jednoleté fixaci pod třemi procenty. Například Wüstenrot nabízí od počátku března fixní úročení hypoték na jeden rok za 2,95 procenta, nejnižší sazba s pětiletou fixací poklesla na 4,35 procenta, garantovaná 4,55 procenta. Podobně nízké úročení nabízejí i ostatní banky. V lednu dosáhla průměrná úroková sazba u hypoték podle Hypoindexu Fincentra 4,66 procenta.

Výhled: mírný růst

Má cenu kalkulovat s tím, že úroky na své cestě dolů ještě nedosáhly dna? „Čekat s hypotékou se již příliš nevyplatí,“ soudí hlavní ekonomka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

„Očekáváme víceméně stabilní vývoj s možností mírného nárůstu během druhé poloviny roku. Záleží samozřejmě na změnách makroekonomických ukazatelů, strategii ČNB a vývoji současné vládní krize,“ upozorňuje ředitel odboru drobné hypotéky České spořitelny Štěpán Hampl. Právě dobrý vývoj ekonomiky a silná koruna dávají podle hlavního ekonoma Volksbank Vladimíra Pikory prostor ČNB pro další mírné snížení úroků. „Pak by mohly jít úroky u hypoték ještě tak do poloviny roku o něco níž, ale bude to jen dočasný jev. V druhém pololetí očekávám jejich zvýšení," doplňuje Pikora.

Koho nízké úroky zlákají k hypotéce, řeší další problém: na jak dlouho úroky zafixovat. Odborníci soudí, že nejlepší je zlatá střední cesta. Roční fixace je příliš krátká, vyplatí se podle Štěpána Hampla jen klientům, kteří preferují nižší splátky nebo chtějí využít možnost mimořádné splátky k datu změny pevné úrokové sazby.



Dlouhodobě napevno stanovené úroky jsou nevýhodné, protože je pravděpodobné, že v delším období zase dojde k výkyvu úroků směrem dolů. Nejzajímavější fixace je asi na čtyři roky,“ doporučuje Markéta Šichtařová.

Dosáhnete na hypotéku?

K čerpání hypotéky není potřeba už ani žádný vstupní kapitál. Některé banky nabízejí její stoprocentní pokrytí, jiným stačí malá hotovost. Ani měsíční splátky nemusí být horentní. Záleží na velikosti půjčky a na délce splácení. Přesto můžete mít pocit, že vaše příjmy na splácení hypotéky nestačí. Není to tak zlé. Na milionovou hypotéku se splatností 15 let stačí, aby zájemci zbylo po odečtení všech pravidelných závazků, které představují splátky, pojistky a podobně, na živobytí 13 790 korun. Z toho bude měsíčně splácet Hypoteční bance, která v daném případě nastavila nejmírnější kritéria, měsíčně 7392 korun. Nejnáročnější konkurence, což je HVB Bank, pak ve stejném případě požaduje, aby klientovi zůstalo 17 000 korun. Vzhledem k docela výraznému rozdílu mezi finančními nároky bank je dobré ještě předtím, než se pro hypotéku rozhodnete, porovnat podmínky jednotlivých bank včetně poplatků.

Zadlužte se na míru

Drží hypoteční banky klienta v zajetí? Banka může úročení hypotéky nepříjemně zvýšit.

Hypotéční banky jdou klientům vstříc i ve způsobech splácení. Jednou z variant je, že výše splátek kopírují příjmy domácnosti. Jak rostou, tak se také zvyšují splátky. Nabízí to například Česká spořitelna nebo Hypoteční banka. „Průběh splácení volí každý podle svých finančních možností. Lidé s nízkými příjmy si mohou počáteční splátky nastavit na polovinu toho, co by platili při anuitním (rovnoměrném) způsobu splácení. Naopak ti, kteří mají vyšší příjmy, mohou počáteční splátky zvýšit až o 100 procent anuitní splátky. Ušetří tak na úrocích, které v průběhu trvání hypotéky zaplatí,“ objasňuje podrobnosti David Sahula z banky. Model, kdy se splátky postupně navyšují, je určen v Hypoteční bance pro žadatele do 36 let, úvěr musí být splacen do 20 let.Poměrnou volnost ve splácení nabízí klientům i eBanka. „Mají možnost mimořádných úhrad bez sankcí nejen v době změny úrokových sazeb, ale také vždy po dvanácti řádně zaplacených anuitních splátkách, a to až do výše padesáti procent úvěru. Naopak v případě mimořádných událostí může klient odložit splácení a posunout celý splátkový kalendář,“ uvádí ředitelka komunikace eBanky Pavla Paseková.

