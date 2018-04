Hypotéky letos kvůli vyšším úrokům zdraží

Stejně se vyjádřili i zástupci Hypoteční banky, Komerční banky či Raiffeisenbanky.

Od úroků stanovených ČNB se odvíjí úročení všech úvěrů a vkladů. Banky zpravidla reagují na krok centrálních bankéřů do několika dnů. Naposledy šly úroky nahoru koncem října. K jejich dalšímu zvýšení by mělo vést očekávané větší zdražování.

Když dělala v půlce prosince agentura Reuters průzkum mezi třiadvaceti ekonomy, předpovědělo devět z nich, že ČNB zvýší letos úroky jednou, a to o obvyklých 0,25 procenta z dnešních dvou procent. Dalších 11 analytiků předpokládá, že zvýšení úroků bude dokonce dvojí.

K růstu úroků však zřejmě nedojde hned v prvních měsících roku

Naznačují to i čerstvě zveřejněná čísla o inflaci za loňský rok. Zdražování není zatím takové, jaké čekali centrální bankéři ani ekonomové. To znamená, že by úroky měly ještě nějakou dobu vydržet na nynější úrovni.

Ceny byly v prosinci proti stavu před rokem vyšší o 2,2 procenta. Lednové výsledky budou horší, ekonomové čekají, že zboží a služby zdražily celkem o více než tři procenta.

Zvedly se ceny elektřiny, plynu, odvozu odpadu či městské dopravy. Dodatečně se také začne projevovat zdražení cigaret.

Samotní centrální bankéři o tom, o kolik, kdy a pokud vůbec úroky zvednou, neradi mluví, aby nezavdali důvod k finančním spekulacím. "V říjnu jsme očekávali, že bude třeba poměrně rychle sazby zvyšovat. Na posledních dvou jednáních však bankovní rada neshledala důvody pro zvýšení sazeb," říká viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer.

Menší růst cen v prosinci podle něj také mluví pro stabilní úroky. Neví se však, na jak dlouho. Záležet bude i na tom, jak moc bude posilovat česká koruna. Silnější kurz zdražování brzdí.

Nejistota ve vývoji úroků hraje pro to, vzít si raději hypotéku s pevně daným úrokem na tři až pět let. "Doporučil bych fixní sazbu na tři roky. U jednoleté fixace je vyšší riziko růstu sazeb," říká Marek Richter z Raiffeisenbank.

Bankéři tvrdí, že pokud ČNB úroky zvýší, projeví se to hlavně na zdražení hypoték s úrokem daným na jeden rok. Ty jsou dnes nejlevnější, v průměru za 3,9 procenta.

Lidé se radami bankéřů řídí, protože nejvíce sahají po hypotékách s úrokem sice vyšším, ale na pár let zaručeným. "Tři čtvrtiny klientů mají tří- a pětileté fixace úroků," říká Jan Sadil, šéf Hypoteční banky.

Ne vždy je to ale ta nejlepší volba. "Ti, kdo si v minulých letech zvolili plovoucí úročení, zatím nepochybně své volby nelitovali," říká Niedermayer. Za posledních deset let totiž úroky s krátkými přestávkami klesaly.