Hypotéky: liší se úroky i poplatky

Co byste tedy měli při výběru banky posuzovat, aby pro vás byla hypotéka skutečně výhodným způsobem, jak vyřešit vlastní bydlení?

1. Úroková sazba

Většina bank uvádí ve svých nabídkách úrokovou sazbu „od“. To znamená, že ji automaticky nezíská každý. Banky si ji schovávají pro nejlepší klienty, tedy ty, které vyhodnotí jako nejméně rizikové. V současné době úroky začínají zhruba na úrovni 2,4 procenta, a to případě klasických úvěrů, které kryjí 70 procent ceny nemovitosti tím, že si ji klient zafixuje na jeden rok. To znamená, že bude stejná po 12 měsíců, ale poté se přepočítá podle aktuálního kurzu. Čím delší doba fixace, tím vyšší úrok, klient si tak totiž zajišťuje neměnnou splátku, přestože by v budoucnu úrokové sazby stouply. Avšak mohou i klesnout – a klient prodělá.

Rozhodnutí, jakou délku fixace zvolit, závisí především na momentální situaci na trhu a očekávaném vývoji. Nyní doporučují odborníci zafixovat úrok alespoň na tři až pět let. Protože podle jejich vyjádření již neexistuje prostor pro další snižování sazeb. Vzhledem k vývoji ceny ropy se spíše očekává jejich mírné zvýšení.

Výši úroků také ovlivňuje typ hypotéky, nejlevnější bývají klasické hypotéky, nejdražší naopak neúčelové, takzvané americké. V rámci americké hypotéky lze totiž získat úvěr na cokoli, stačí jen zastavit nemovitost. Například klasický úvěr (s roční fixací) úročí Hypoteční banka od 2,73 procenta ročně, minimální úročení úvěru bez doložení příjmů a stoprocentní se blíží 3,5 procenta, ale v případě americké hypotéky přesahuje 5 procent.

Úroky se mezi bankami liší. Ale neznamená to, že pokud si vyberete banku s nejnižší sazbou uváděnou v inzerátech, zajistíte si nejlevnější úvěr. Výhodnější nabídku může naopak udělat finanční ústav, který vás zná, přestože jeho „reklamní“ sazba

je o několik desetin vyšší.

JAKÉ PODMÍNKY NABÍDLY JEDNOTLIVÉ BANKY PRO HYPOTÉKU NA 15 LET

2. Doba splatnosti

Většina bank nabízí standardně dobu splatnosti od pěti do třiceti let. V Živnobance lze splatit úvěr už během jednoho roku. Platí však, že čím kratší úvěr, tím větší nároky klade měsíčně na rodinný rozpočet. Naopak příliš dlouhá doba splatnosti hypotéku neúměrně prodražuje. Podle odborníků se ideální doba hypotéky pohybuje mezi 10 a 20 lety.

3. Typ úvěru

Většina bank už dnes nabízí vyšší než klasickou hypotéku, která kryje 70 procent hodnoty nemovitosti. Můžete tak získat i úvěr na celou hodnotu domu či bytu. Existují i další, speciální typy hypoték. Oblibu získává mimo jiné americká hypotéka, kterou má v nabídce většina bank. Je to úvěr na cokoli na základě zastavené nemovitosti.

Česká spořitelna nabízí novomanželskou hypotéku určenou lidem do 36 let na pořízení bytu nebo domu s nízkou měsíční splátkou po dobu pěti let.

ČSOB, Raiffeisenbank a Hypoteční banka přišly se službou Hypotéka bez doložení příjmu, v rámci které není třeba předkládat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele nebo daňovápřiznání, ale jsou jiná, přísnější kritéria (například ČSOB půjčí pouze 50 procent z hodnoty zastavované nemovitosti) a vyšší úroky.

4. Poplatky

Každý zájemce o hypotéku se musí připravit, že vedle úroků bude bance, platit za úvěr ještě další poplatky. A to za vyřízení žádosti a za správu úvěrového účtu.

Poplatky za správu účtu se mezi bankami liší zpravidla o 50 korun – některé finanční ústavy si účtují za měsíc 100 (například Komerční banka, Raiffeisenbank), jiné 150 korun.

Zdánlivě zanedbatelná částka, se může po 20 letech rozrůst do dvanáctitisícového rozdílu. Poměrně velké rozdíly existují i v poplatku za vyřízení žádosti, pohybují se od 0,65 do 1 procenta z hodnoty úvěru, jejich horní hranice je omezena většinou 25 000 až 29 000 korun. Zatímco Česká spořitelna si například naúčtuje minimálně 9500 korun, Wüstenrot stanovila nejnižší hranici na 4000 korun.