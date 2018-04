Hypotéky na různý způsob

O úspěchu hypotečních úvěrů svědčí jejich počty, které se během posledních let neustále postupně zvyšují. Přestože nyní průměrné úrokové sazby dosahují úrovně, na které byly naposledy v únoru loňského roku (v mezidobí byly vždy nižší), hypoték se sjednává stále více a předpokládá se, že zájem o ně bude i nadále pokračovat. Celkový počet nových hypotečních úvěrů se v listopadu oproti říjnu o něco snížil, deset bank, které nám poskytly své údaje, sjednalo v minulém měsíci celkem 5 900 hypoték v celkovém objemu 9,15 mld. korun. Jejich průměrná výše dosahovala 1,551 mil. korun, oproti říjnu to je o 64 tisíce korun více.

Úrokové sazby mírně vzrostly

Sazby nově poskytnutých hypotečních úvěrů během listopadu v průměru vzrostly jen nepatrně, hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU se zvýšila o 2 bazické body. U hypoték s roční fixací byl nárůst o něco výraznější, v průměru činil 7 bazických bodů. Vývoj úrokových sazeb zachycuje následující graf.



Hlavní novinky, které přinesl rok 2006

Banky se vydaly především třemi hlavními směry: dostupnost, jednoduchost, rychlost. To znamená zpřístupnit hypotéky širšímu okruhu zájemců prostřednictvím nižších splátek, zjednodušit celý proces vyřizování úvěru a nabízet expresní služby. Níže jsou shrnuty nejvýznamnější hypoteční novinky letošního roku (kromě produktů a služeb určených speciálně právnickým osobám).

Snižování splátek úvěru

Úrokové sazby během posledních měsíců vzrostly, banky však nalézají jiné způsoby, jak snížit finanční zatížení dlužníků. Jedním z nich je prodloužení doby splatnosti, které při stejné výši úvěru a úrokové sazby znamená nižší měsíční splátku (zároveň se však zvyšují celkově zaplacené úroky). Některé banky již nabízejí i hypotéky se splatností 30 let, nejdelší krok tímto směrem učinila nedávno Hypoteční banka, u které si klienti mohou hypotéku sjednat až na 40 let. Splácet ji mohou až do sedmdesáti let věku.

Důraz na jednoduchost a dostupnost

Na jednoduchost a dostupnost vsadila Poštovní spořitelna, když na jaře poprvé vstoupila na hypoteční trh se svou Červenou hypotéku. Chce jí oslovit klienty především z menších měst a prodává ji na vybraných pobočkách České pošty a ve Finančních centrech Poštovní spořitelny. O své hypotéce říká, že „jí bude rozumět skutečně každý“.

Hypoteční banka a její sesterská ČSOB nově nabízí předhypoteční úvěr, který klientům umožní pořízení nemovitosti již v okamžiku, kdy ještě není možné vložit návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Banka u tohoto produktu nevyžaduje žádné zajištění. Je určen pro případy jako jsou koupě nemovitostí od obcí, koupě družstevních bytů nebo financování započetí stavby, když rozestavěnou nemovitost ještě nelze zapsat do katastru, a podobně.

Nabídka "hypoték bez nemovitosti"

Co se týká rychlosti, nejde pouze o expresí zpracování úvěru. Některé banky poskytují hypoteční úvěr klientovi ještě předtím, než si vůbec vybere nemovitost, kterou bude tímto úvěrem financovat. V létě začala Česká spořitelna nabízet Hypotéku na počkání a GE Money bank představila svůj produkt HypoExpres.

U Hypotéky na počkání od ČS může klient podepsat úvěrovou smlouvu již při své první návštěvě banky. Bez jakéhokoli potvrzení o výši příjmů mu banka stanoví maximální výši úvěrového rámce a garantovanou výši splátky. Klient má poté půl roku na vyhledání nemovitosti.

U GE Money Bank klient podepisuje nejprve smlouvu o smlouvě budoucí a na hledání nemovitosti má až devět měsíců, přičemž po celou dobu má zaručeny neměnné podmínky úvěru. Banka tuto svou "Hypotéku naopak" poskytuje již od loňského roku, od léta však navíc nabízí možnost expresního schválení výše hypotečního úvěru, kdy se klient do tří hodin po vznesení dotazu na pobočce dozví, kolik mu banka může půjčit s ohledem na jeho příjmy.

Od října tento typ úvěru bez nemovitosti nabízí také Raiffeisenbank pod názvem Hypotéka naruby. Po podpisu úvěrové smlouvy mají klienti až šest měsíců na nalezení vhodné nemovitosti. Ve smlouvě jsou již uvedeny přesné podmínky budoucího čerpání hypotéky.

Expresní ocenění nemovitosti

Pokud jde o rychlost, Hypoteční banka nabízí klientům jako novinku expresní ocenění hodnoty nemovitosti. Banka k tomu potřebuje znát pouze několik parametrů dané nemovitosti a ocenění provede zdarma. Je to však možné pouze v případě, kdy se jedná o dokončený byt a o úvěr do 5 mil. korun poskytnutý do 85 % hodnoty zastavené nemovitosti. Stejnou službu nabízí i ČSOB.

Další novinky

Banky nabídly klientům i další nové služby a produkty. Například Volksbank přinesla novinky v oblasti hypotečních úvěrů kombinovaných s životním pojištěním. Česká spořitelna nevyžaduje na klientovi List vlastnictví z katastru nemovitosti, a to jak při poskytnutí úvěru, tak v průběhu trvání úvěru. GE Money Bank zase například nabízí výpočet splátky hypotéky pomocí SMS zprávy.

Velký počet nových služeb připravila pro své klienty Raiffeisenbank. Začala nabízet hypotéky na financování nemovitostí v zahraničí, umožňuje zpětné refinancování vlastních prostředků, které klient do pořízení nemovitosti již investoval, podnikatelům zpřístupnila hypotéky tím, že za příjem lze považovat i jejich obrat. Ke každé hypotéce nabízí zdarma balíček služeb Hypoteční komplexkonto, který zahrnuje kromě běžného účtu také kontokorent, platební kartu a služby přímého bankovnictví.

Hypoteční kodex

Letos bylo do praxe zavedeno Evropské ujednání o dobrovolném kodexu chování pro poskytování informací o úvěrech na bydlení před uzavřením smlouvy. Účelem hypotečního kodexu je poskytovat klientům dostatečné a přehledné informace již ve fázi před uzavřením úvěrové smlouvy. Některé banky k tomuto kodexu přistoupily již v loňském roce, do praxe jej jako první uvedla HVB Bank letos v březnu. Více informací o něm si můžete přečíst zde.

Výsledky dosažené v listopadu shrnuje následující tabulka:



Souhrn za listopad 2006 (platí pro fyzické osoby) Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,38 % 4,01 % 4,56 % Změna oproti minulému měsíci (b.p.)* + 2* + 7 + 4 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 551 1 702 1 441 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 262 6 066 6 357 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 589 7 403 7 679 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 72 % 75 % 72 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 20 % 18 % 19 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 8 % 7 % 9 %

Zdroj: Fincentrum.cz *2 bazické body = 0,02 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.