Hypotéky na spotřební zboží?

Těsně před vánocemi 22. prosince představila Raiffeisenbank nový úvěr pod názvem Univerzál. Jde o úvěr zajištěný nemovitostí, který však není klasickou hypotékou. Je to v podstatě spotřebitelský úvěr s některými prvky hypotéky, se kterou má společné především právě zajištění nemovitostí. Dále je tento úvěr zvýhodněn oproti jiným spotřebitelským úvěrům například nižší úrokovou sazbou nebo možností vybrat si delší dobu splácení.

Úvěrům, které nemohou být pravou hypotékou a které jsou zároveň zajištěné zástavou nemovitosti, se také říká „americká hypotéka“. Přestože některé banky již tento typ úvěru nabízejí, rozhodně u nás nejsou příliš využívané (narozdíl od USA či zemí západní Evropy). Přestože v poslední době se i u nás díky výraznému snížení úrokových sazeb zvýšila ochota lidí zadlužovat se, Češi zatím nemají příliš zájem dát do zástavy nemovitost, o kterou by případně mohli přijít a neměli tak kde bydlet.

Proto ani banky takovéto úvěry dosud ve velkém nenabízejí. Určitě v současnosti není obvyklé, aby si lidé pořizovali zazajištěný nemovitostí například auto. Banky však takovéto spotřebitelské úvěry běžně poskytují jako účelové úvěry na financování bydlení. Nabízejí je banky, které nemají hypoteční licenci a hypoteční banky je mají jako alternativu či doplněk hypotečního úvěru tam, kde není možné hypotéku použít. Takovéto úvěry pak vlastně vypadají jako standardní hypotéky, které navíc mohou mít širší možnosti použití.

J aké jsou parametry nového úvěru Univerzál od Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí dvě varianty tohoto úvěru. První je účelový úvěr na financování bydlení použitelný tam, kde není možné poskytnout klasickou hypotéku. To je například úhrada družstevního podílu nebo odstupné pro dosavadního uživatele bytu. Tato varianta je zvýhodněna nižší úrokovou sazbou a možností vybrat si delší dobu splácení až patnáct let. Druhou variantou je neúčelový úvěr, který banka poskytne při zajištění nemovitostí prakticky na cokoli. Maximální doba splatnosti činí pět let a úrokové sazby jsou zde oproti účelovému úvěru vyšší. V obou variantách jsou úrokové sazby fixní po celou dobu splácení a minimální výše úvěru je 100 000 korun. Maximální výše úvěru, který banka poskytne, je omezena hodnotou zastavené nemovitosti, kterou stanovuje odhadce banky.





Dvě varianty spotřebitelského úvěru Univerzál od Raiffeisenbank, který je zajišťován zástavou nemovitosti Parametry Účelový úvěr na zajištění potřeb bydlení Neúčelový úvěr Aktuální výše úrokové sazby 5,5% - 7,9% 7% - 8,4% Doby splatnosti 1,3,5,10, 15 let 1,3,5 let Max. výše úvěru v procentech z odhadní ceny zástavy 50% 30%

Zatímco tento úvěr je i v neúčelové variantě poskytován v současné době s úrokovou sazbou od 7% do 8,4%, běžné neúčelové spotřebitelské úvěry se nyní na trhu nabízejí většinou s minimální sazbou až od 8% či 9%. Uvedená zvýhodnění jsou umožněna tím, že zástava nemovitosti je kvalitnějším zajištěním než standardní formy, které se běžně u spotřebitelských úvěrů používají. S tím se ale také pojí nevýhoda větší administrativy a delší doby zpracování úvěru, tak jak je tomu u hypoték.

V porovnání s klasickou hypotékou je především nutné vyzdvihnout širší možnosti jeho použití, není vázán pouze na investice do nemovitosti. Právě proto také úvěry podobného typu nemohou být hypotékami, neboť neodpovídají zákonné definici hypotečního úvěru. Uvažuje se však o tom, že by v příštím roce mohlo dojít k úpravě zákona a že hypoteční úvěry už by nemusely být určeny pouze na pořízení nemovitostí. Přesto však Univerzál od Raiffeisenbank i ostatní úvěry tohoto typu nabízené dalšími bankami mají dosti podobné vlastnosti jako hypotéka. Jak již bylo uvedeno, jsou zajištěné zástavou nemovitosti, je možné si zvolit delší dobu splatnosti, v porovnání s obyčejnými spotřebitelskými úvěry mívají většinou výhodnější úrokové sazby. Konkrétně Raiffeisenbank uvádí jako další výhodu svého nového úvěru možnost provádět mimořádné splátky za nižší poplatek než u hypotéky.

Podíváme-li se na nabídku ostatních bank, spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí poskytuje Česká spořitelna, HVB, Komerční banka, Volksbank. GE Capital Bank nabízí doplňkový úvěr pouze k současně čerpané hypotéce. Do budoucna se zavedením tohoto typu úvěru počítají i ČSOB a eBanka.

