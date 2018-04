Hypotéky nezlevňují, úroky stále kolem pěti procent

ANKETA Irena Zatloukalová, ČSOB: "Zlevnili jsme v prosinci."

Výše sazeb na hypotečních i spotřebitelských úvěrech není tvořena v přímé závislosti na sazbě vyhlašované ČNB. Do konstrukce úrokových sazeb vstupují i další důležité faktory – situace na trhu, náklady na získání peněz... Naposledy jsme sazby u hypoték nepatrně upravovali koncem prosince. Zvýhodnili jsme především delší fixace, kde například u 70% hypotéky s pětiletou a desetiletou fixací nabízíme roční úrokovou sazbu 5,19 %. Tomáš Kofroň, Raiffeisenbank: "Cena hypoték nezávisí jen na sazbě ČNB."

V lednu jsme mírně snížili úrokové sazby hypoték. Důvodem však nebyl krok České národní banky, její sazby nemají na hypotéky prakticky žádný vliv. ČNB snížila svou čtrnáctidenní sazbu, zatímco sazby hypoték se odvíjejí od dlouhodobých sazeb na mezibankovním trhu. Ty se vyvíjejí rozdílně, nedávno dokonce vzrostly. Tomáš Pavlík, UniCredit Bank: "ČNB sazby zase zvýší."

Sazby sestavujeme z mezibankovního úroku, rizikové prémie a marže. Domníváme se, že cyklus uvolňování měnové politiky ze strany ČNB je u konce, první zvýšení základní úrokové sazby očekáváme ve třetím kvartálu letošního roku. Pavla Renčínová, mBank: "Naši klienti šetří na poplatcích."

Od května 2009, kdy začala ČNB snižovat sazby, do dneška jsme variabilní hypotéky zlevnili o procento. To znamená, že ten, kdo splácí dva miliony a měsíčně mu to vycházelo na 11 200 korun, dnes zaplatí jen 10 000 korun. Současně si za vedení hypotéky nebo její předčasné splacení neúčtujeme poplatky, to jsou další veliké úspory. Kristýna Havligerová, Česká spořitelna: "Zatím sazby neměníme."

V současné chvíli nejsme schopni říct, zda a kdy budeme upravovat úrokové sazby. Průběžně vyhodnocujeme možnosti, jak hypotéky klientům učinit dostupnější. Na konci září jsme například vyčlenili půl miliardy korun a díky této částce jsme schopni klientům snížit úrokovou sazbu z poloviny úvěru o jedno procento. Tedy pokud si klient přijde pro dva miliony, na milion dostane sazbu o jedno procento nižší.