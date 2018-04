„Hypotéky“ od stavebních spořitelen

Úvěr ze stavebního spoření není právě tím nejlepším řešením v situaci, kdy se rozhodnete koupit či začít stavět nemovitost a nemáte již nějakou dobu trvající smlouvu se stavební spořitelnou. Za tuto nepružnost může zákon, který definuje pravidla poskytování úvěrů ze stavebního spoření. Minimální dobu, po kterou klient musí být účastníkem spoření, než získá nárok na úvěr, stanovil na dva roky.

Stavební spořitelny tedy klientům pro toto období nabízejí překlenovací úvěry, které překlenují dobu před vznikem nároku na přidělení „řádného“ úvěru. Jelikož jim v tomto velmi úspěšně konkurují hypotéky, začaly spořitelny již před nějakou dobou nabízet překlenovací úvěry s nulovým počátečním vkladem. Klienti o ně mohou požádat ihned po sjednání spořicí smlouvy, a to i v případě, kdy na účtu nemají ještě vůbec nic. S tímto typem úvěru přišla před několika lety jako první Modrá pyramida (dříve VSS KB), když začala nabízet svůj překlenovací úvěr Impuls. Dnes takové úvěry nabízejí všechny stavební spořitelny s výjimkou HYPO spořitelny.

Základní charakteristiky překlenovacích úvěrů s nulovým počátečním vkladem

Stanovená minimální výše úvěru

Překlenovací úvěry tohoto typu jsou většinou poskytovány až od určité výše, v současné době je to nejčastěji od 300 tisíc korun. Jejich maximální výše omezena nebývá, jsou záměrně určeny na větší investice a snaží se tak konkurovat hypotečním úvěrům. Jelikož se jedná o vyšší částky, jako zajištění je ve většině případů vyžadováno zřízení zástavního práva k nemovitosti. Jsou ale i výjimky, například spořitelna Wüstenrot některé ze svých bezakonatčních úvěrů omezila na maximálně půl milionu korun. Pro srovnání, některé hypoteční banky poskytují úvěry již od 200 tisíc korun.

Zvýhodněné úrokové sazby

Jejich výhodou oproti běžným typům překlenovacích úvěrů jsou kromě nulového počátečního vkladu také výrazně nižší úrokové sazby. V současnosti jsou i pod pěti procenty. Narozdíl od hypoték jsou sazby překlenovacích úvěrů fixní po celou dobu splácení. Ovšem začínají se objevovat výjimky. ČMSS a Modrá pyramida před nedávnem představily nové překlenovací úvěry s velmi dlouhou dobou splatnosti a úrokovou sazbou fixní pouze v prvních šesti letech splácení. Poté může být úroková sazba změněna. Tím tedy odpadla jedna z předností úvěrů ze stavebního spoření: jistota neměnných splátek. Na druhou stranu to může být i výhoda. Pokud by po těch šesti letech byly úrokové sazby nižší než v současnosti, klienti by na tom vydělali. Je však otázkou, zda k tomu může dojít.

Možnost mimořádných splátek

V porovnání s hypotečními úvěry mají klienti stavebních spořitelen situaci jednodušší v tom, že mohou se svým dluhem nakládat mnohem pružněji. Pokud budou mít volné prostředky, mohou rychlejším spořením dosáhnout zkrácení doby splácení a snížit úrokové náklady. Mimořádné splátky jsou neomezené i ve fázi. Oproti tomu hypoteční banky si za předčasné splacení úvěru účtují dosti vysoké poplatky. Ovšem je možné, že u některých nových překlenovacích úvěrů bude možnost předčasné splátky také omezena pouze na období po skončení doby fixace úrokové sazby. Mimořádně dlouhá doba splatnosti k tomu spořitelnu přímo vybízí.

Při čerpání překlenovacího úvěru na sebe vždy navazují dvě fáze. Ve fázi překlenovacího úvěru se z něj platí úroky a zároveň se dospořují vklady na spořicí účet. Po přidělení cílové částky dojde k jednorázovému splacení překlenovacího úvěru a začíná se splácet „řádný“ úvěr. První fázi lze zkrátit vyššími vklady, jelikož se tím uspíší přidělení úvěru ze stavebního spoření. Jeho splácení je pak možné urychlit mimořádnými splátkami. Pokud budeme v následujícím textu uvádět dobu splatnosti překlenovacího úvěru, budeme mít na mysli celkovou dobu splácení, tedy obě fáze dohromady.

Přehled překlenovacích úvěr s nulovou akonatcí

spořitelna název produktu úroková sazba (%) omezení výše úvěru (Kč) ČMSS Topkredit 4,80% min. 300 000 Tophypo 4,80% min. 300 000 Modrá pyramida Hypoúvěr 4,70% min. 300 000 běžné překl. úvěry 5,10% - Raiffeisen Horizont 4,90% min. 100 000 Premium 5,80% - Premium PLUS 2,99% nebo 3,49% - SS ČS MAXI TREND střednědobý 4,75% min. 300 000 MAXI TREND dlouhodobý 5,75% min. 300 000 Wüstenrot PARTNER 6,90% max 500 000 DOMINANTA 6,90% max 500 000 PRVNÍ BYT 3,90% -

Zdroj: stavební spořitelny

Českomoravská stavební spořitelna

ČMSS nabízí dva podobné překlenovací úvěry bez počátečního vkladu. Liší se především dobou splatnosti. U Topkreditu je celková doba splatnosti 20 let, Tophypo se může splácet až 28 let. Z toho vyplývá i druhá odlišnost. U úvěru Tophypo je úroková sazba fixována pouze na prvních šest let. Základní úroková sazba 4,8 % může být při naspoření stanovené částky v době podání žádosti o překlenovací úvěr snížena na 4,3 %.

Modrá pyramida

Modrá pyramida má také úvěr napodobující hypotéku a dala mu název Hypoúvěr. Splácet jej lze až 25 let a úroková sazba je opět fixována pouze na šest let. Pokud je na účtu naspořeno alespoň 35 % z cílové částky, sazba 4,7 % je klientovi snížena na 4,25 %.

Jinak Modrá pyramida poskytuje všechny své své překlenovací úvěry již od nulové akontace. Výše úrokové sazby závisí na výši naspořené částky a typu zajištění. V tabulce je sazba 5,1 %, což odpovídá úvěru s nulovým vkladem, kde je zajištění formou zástavy nemovitoati.

Raiffeisen stavební spořitelna

Standardním úvěrem s nulovou akontací je Horizont, který si lze sjednat již od 100 000 korun. Úvěry Premium jsou určeny pro stávající klienty, kteří potřebují úvěr a zároveň si chtějí ponechat na spoření svou původní smlouvu, ke které se často vztahují ještě výhodné podmínky s vyšší státní podporou. Klient si v takovém případě sjedná novou smlouvu a na ni pak požádá o překlenovací úvěr Premium. Výhodou tohoto postupu je, že nemusí prokazovat svůj příjem a ani nepotřebuje ručitele, protože ručí již naspořenou částkou z první smlouvy. Spořitelna nabízí také zvýhodněnou verzi pod názvem Premium PLUS, a to těm klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s předpokládaným přidělením do 15 měsíců od podání žádosti o úvěr. Klient si může vybrat úrokovou sazbu 2,99 % nebo 3,49% - při vyšší sazbě nemusí platit úhradu za úvěr.

Stavební spořitelna České spořitelny

Překlenovací úvěr MAXI TREND nabízí dvě varianty. U střednědobé trvá fáze překlenovacího úvěru 5 let, celková doba splatnosti činí 15 let a úroková sazba je výši 4,75 %. Dlouhodobý úvěr má první fázi dlouhou 10 let, dalších 10 let se splácí úvěr ze stavebního spoření. Úroková sazba je v tomto případě vyšší.

Wüstenrot stavební spořitelna

Narozdíl od ostatních stavebních spořitelen některé své úvěry s nulovou akontací omezuje shora, a to částkou půl milionu korun. Úrokové sazby jsou poněkud vyšší. Překlenovací úvěr DOMINANTA má dvě varianty. Kratší se splatností 11 let a výší měsíční platby 1,5 % z cílové částky, delší se splatností 15 let a měsíční platbou ve 1 % z cílové částky.

Překlenovací úvěr PRVNÍ BYT je určen pro mladé lidi, kteří získají úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení – tzv. „novomanželskou půjčku“. Úvěr je úročen nízkou úrokovou sazbou 3,9 % a podmínkou pro jeho poskytnutí je, že žadatel, jeho manžel či nezletilé dítě musí mít smlouvu o stavebním spoření – u jakékoliv stavební spořitelny – alespoň jeden rok.

