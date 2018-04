Hypotéky opět zlevňují a zájem lidí roste

Při této sazbě se měsíční splátka hypotéky jeden milion korun se splatností dvacet let, bez započtení daňových úlev, pohybuje mírně pod šesti tisíci korunami. To je již srovnatelné, nebo dokonce nižší, než kolik jsou tržní nájmy ve větších městech v zemi.

Zejména akce spořitelny může ovlivnit celý trh a hladem po klientech může spořitelna vybídnout ke snížení cen i další banky. Její chování totiž ostatní konkurenti bedlivě sledují, a spořitelna je tak neformálním tvůrcem trhu. S reakcí zatím vyčkává Českomoravská hypoteční banka.

"Aktuálně snížení nechystáme. V polovině června však chceme vydat emisi hypotečních zástavních listů a bude záležet na tom, s jakým úrokem se ji podaří umístit. Potom se uvidí," uvedl člen představenstva banky Jan Sadil.

Bankéři i průzkumy veřejného mínění se navíc shodují, že tuzemští klienti jsou při výběru bank na úrokovou sazbu velice citliví a hraje v jejich rozhodování klíčovou roli. Banky se však stále více prosazují i tím, jak jsou schopné hypotéku vyřídit.

Nezanedbatelné jsou i poplatky, které s vyřízením hypotéky souvisejí. V poslední době banky přicházejí i s nabídkou pevné úrokové sazby na delší než donedávna nejdelší pětileté období.

HVB Bank nabízí pevnou sazbu až na 15 let, Česká spořitelna a Komerční banka až na 10 let. V těchto případech je však úroková sazba obvykle vyšší než při stanovení pevné úrokové sazby na jeden rok až pět let.

Cena hypoték v posledních letech rychle klesá a úměrně tomu roste zájem o koupi bytů a domů na úvěr. Zatímco v roce 1999 se úrokové sazby pohybovaly nad deseti procenty, dnes sahají od čtyř do šesti procent. Za první čtvrtletí letošního roku poskytla čtyřka největších hypotečních bank dohromady 5900 hypoték, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 55 procent.

Od začátku letošního roku snížily sazby hypoték již Raiffeisenbank a Wüstenrot hypoteční banka, obě na 4,9 procenta. Česká spořitelna a Wüstenrot jsou však na trhu jediné, které vyhlašované sazby garantují jako pevné. Ostatní banky k nim dávají předponu "od", takže klient nemá předem stoprocentní jistotu, že se sazba při jednání nezvýší.

Proti poklesu úrokových sazeb z hypoték postupuje trend růstu cen bytů. Ty se za posledních šest let v řadě měst zdvojnásobily a podle řady realitních odborníků může růst ještě pokračovat.

Nabídka menších bytů přitom není dostatečná. Například v Praze je poptávka po bytech do 1,5 milionu korun zcela nenasycená. Podle primátora Pavla Béma se stavitelé soustřeďují na byty vyšších cenových kategorií, protože v nižších cenách jim konkurují privatizované obecní nebo starší byty.

