Hypotéky pod lupou

Klesají úrokové sazby, u investic do dluhopisů nelze očekávat výnosy přesahující 5% a již čtvrtým rokem se nedaří...

Mám si koupit byt teď nebo raději počkat? Může jeho cenu nějak ovlivnit vstup do Evropské unie? Na to se v současnosti...

Podpora hypoték na starší byty pro lidi do 36 let, zůstává nenaplněným předvolebním tahákem. Vláda ČSSD ji přitom...

Dlouhé čerpání hypotéky, méně úsměvu

Období čerpání hypotéky může výrazně zasáhnout do celkových nákladů úvěru. Snahou klienta by mělo být dosažení co možná...