Hypotéky podraží, ČNB zvedla úroky

Je to už potřetí za poslední čtyři měsíce. Klíčovou úrokovou sazbu zvedli o čtvrt procenta, na 3,25 procenta. Ta je tak nyní na nejvyšší úrovni za posledních pět let.

S tím, jak roste úrok centrální banky, zvedají úroky z úvěrů a hypoték i komerční banky. Zatím jsou na nejvyšších úrovních za posledních dva a půl roku.

Důvody pro růst úroků jsou stejné jako před měsícem, kdy šly sazby nahoru naposledy. Ekonomika rychle roste a s ní i mzdy, útraty v obchodech a ceny zboží a služeb.

Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma nadále zůstává věrný svému prohlášení, že úroky ještě v budoucnu půjdou nahoru. Načasování dalšího zvýšení bude podle něj záviset na tom, jak vyhodnotí banka rostoucí inflaci. Pokud dojde k závěru, že ceny rostou příliš, zasáhne.

Ekonomové však čekají, že to nebude dříve než počátkem příštího roku. To už bude jasnější, jak ceny popoženou od ledna vyšší daně na jídlo a co bude dělat kurz koruny.

Hypotéky zdražují

Pro žadatele o hypotéku a dlužníky, jimž končí fixace úroků, je poslední vývoj špatnou zprávou. Nižších úroků a menších měsíčních splátek se jen tak nedočkají.

Naposledy banky zvedaly úroky na úvěry počátkem srpna. Například jednička v poskytování hypoték, Česká spořitelna, zdražila začátkem srpna úvěry na byt s úrokem zmrazeným na pět let z 4,89 na 5,09 procenta. Podobné zvýšení znamená větší splátku hypotéky 1,6 milionu na dvacet let zhruba o dvě stovky měsíčně.

V první srpnový týden zvedla úroky i Hypoteční banka, a to zhruba o desetinu procenta. Naposledy přitom sazby zvyšovala ještě poslední týden v červenci. V půlce července šly úroky nahoru i v Komerční bance. Nyní banky říkají, že situaci analyzují a pak úroky případně upraví. Směrem nahoru. Řídí se přitom hlavně tím, jak jsou drahé peníze, které si půjčují na mezibankovním trhu.

„Pokud cena peněz na mezibankovním trhu rozhodnutím ČNB výrazně vzroste, zvážíme možnost přiměřené úpravy klientských sazeb u úvěrů i vkladů,“ potvrzuje Romana Ondrůšková za Komerční banku.