Hypotéky stoupají, rozhodněte se rychle, ale ne bezhlavě

„Na jaře jsme se začali rozhodovat, že koupíme dům. Nechali jsme si tedy spočítat, kolik bychom měsíčně platili na dvoumilionovou hypotéku. Než jsme se rozhodli, kterou nemovitost koupit, vyšplhala se splátka skoro o 400 korun měsíčně výš,“ povzdechl si Milan Krátký z Prahy. Čtyři stokoruny se zdají v rámci dvanáctitisícové splátky jako maličkost, ale když člověk vezme v úvahu 20 let a dvanáct měsíců, vyšplhá se rozdíl v zaplacené částce na 96 000 korun.

Zatímco například 25. dubna tohoto roku si Wüstenrot řekla u nejlevnější hypotéky o úrok 2,50 procenta ročně, dnes její klienti zaplatí minimálně 2,90 procenta. Hypoteční banka je dražší o 0,49 procenta a Volksbank o 0,4 procenta ročně.

Ale mluví se paradoxně i o snižování sazeb, které některé banky chystají. Analytik Raiffeisenbank Pavel Mertlík si o tom myslí: „Pokud se tak stane, půjde spíš o krátkodobý marketingový krok než o nový trend. Ale bylo by škoda příležitosti nevyužít.“



Čeká nás další růst sazeb?

Pokud o koupi nemovitosti uvažujete a chcete peníze získat z hypotečního úvěru, neváhejte příliš dlouho. Další zvyšování sazeb se dá očekávat, i když podle analytiků nebude strmé. „Na první pohled je zřejmé, že hypoteční sazby vzrostly o trochu více než takzvaná repo sazba centrální banky. Hypotéky tak v sobě odrážely očekávání spekulantů, že centrální banka bude své úrokové sazby zvyšovat dlouhodobě,“ říká analytik společnosti Nextfinance Vladimír Pikora a dodává: „Očekávaný vstup do eurozóny takovému vývoji nasvědčuje, podobně jako v okolních zemích bude Česká národní banka dlouhodobě pokračovat v růstu sazeb. Nebude se však jednat o růst výrazný. Neočekáváme, že bychom se v příštích čtyřech letech dočkali růstu průměrné hypoteční sazby o více než dva procentní body.“

Stejný názor má i Pavel Mertlík: „V Česku máme velmi nízké úrokové sazby, navýšení se nevyhneme.“



Na hypotéku dosáhnete, budete však mít na splácení?

Jenomže i ta dvě procenta, o něž možná hypotéky vzrostou, znamenají u milionové hypotéky splátku o tisíc korun dražší. A pro většinu rodin, které do hypotéky jdou, jsou to významné peníze. Mnozí žadatelé totiž procházejí posouzením příjmů „tak tak“.

Podle finančního poradce, který si nepřál být jmenován, totiž dosáhnou na hypotéku lidé s čím dál nižšími příjmy, pro které se může v budoucnu stát splátka problémem. Hypoteční banky totiž hledí na to, aby žadatelům zbylo po zaplacení splátky, pojistek a alimentů alespoň životní minimum. A ti, kdo si hypotéku berou a hranici příjmů překročí jen těsně, si neuvědomují, jak těžké je z životního minima vyžít, protože do doby „před hypotékou“ měli peněz dostatek.



Investice do nemovitosti? Stále se vyplatí

O tom, zda investovat do nemovitosti i v době, kdy sazby nejsou na „historickém minimu“, uvažuje Vladimír Pikora: „Výborně a při minimálním riziku se v posledních letech zhodnotily pozemky určené k výstavbě. Tento trend by navíc měl pokračovat. Zajímavá může být i investice do garáže či obchodu v centru města určených na pronájem. Vždy však samozřejmě záleží na konkrétní nemovitosti.“

Že vám připadají ceny nemovitostí vysoké? Za pár let možná budou ještě vyšší. „Paní, od které kupujeme dům za dva miliony, ho před 16 lety koupila za 170 tisíc korun. I tehdy to byly velké peníze, ale relativně mám dům dražší a prodávající slušně vydělala,“ říká Milan Krátký. „Spočítal jsem si, že za peníze, které platím já, by se nakoupilo pětkrát víc jídla, než za to, co kdysi zaplatila předchozí majitelka,“ dodává.

Pospíšit si s nákupem se vyplatí nejen kvůli sazbám hypoték. Když budete kupovat chatu či dům na vesnici a nakoupíte ještě koncem léta a na podzim, můžete získat nemovitost za výhodnějších podmínek. Mnoho prodávajících si totiž uvědomuje, že v zimě se nemovitosti prodávají hůř, a čekat na další jaro jim může připadat tak dlouhé, že raději sleví. „Mírné smlouvání bych doporučil všem klientům. Za otázku: Je cena k jednání? nedají nic a mohou ušetřit deseti- i statisíce,“ říká realitní makléř František Vostřák.