Hypotéky typu tady a teď

Hypotékám se v posledních letech skutečně daří a odborníci předpokládají, že hypoteční trh dále úspěšně poroste. Důvodů je více, v minulosti byl zájem o hypotéky podnícen především výrazným poklesem úrokových sazeb. Z luxusního produktu pro nevelké množství bonitních klientů se tak hypotéka stala hlavním zdrojem pro financování pořízení bydlení. Hypoteční úvěr od Poštovní spořitelny si je možné sjednat i na poště, v GE Money Bank klientovi na pobočce schválí výši hypotéky do tří hodin, v České spořitelně klient může úvěrovou smlouvu podepsat během jediné návštěvy v bance a stačí mu k tomu občanský průkaz. Něco takového by před pěti lety bylo naprosto nemyslitelné.

V rámci konkurenčního boje se banky snaží vyjít klientům co nejvíce vstříc, trendem je zjednodušování celého procesu, omezení administrativy a zkrácení celkové doby vyřizování úvěru. Vznikají nové produkty, které vycházejí z výsledků průzkumů potřeb klientů. Cílem je sjednat co nejvíce nových hypotečních úvěrů.

Hypotéky bez nemovitosti

S novinkou tohoto typu přišla v srpnu Česká spořitelna, o něco dříve začala podobný produkt nabízet také GE Money Bank. Hlavním znakem těchto úvěrů je to, že si klient zajistí hypotéku ještě předtím, než si najde nemovitost. Mělo by mu to pomoci při jednání s prodávajícím, kterému může prokázat, že „na to má“ a vyhnout se riziku, že vyhlédnutou nemovitost prodá mezitím jinému zájemci. Na toto hledání nemovitosti má klient ČS šest a klient GE Money Bank devět měsíců od podpisu smlouvy – v případě GE Money Bank se podepisuje smlouva o smlouvě budoucí, v případě ČS rovnou úvěrová smlouva. Produkt České spořitelny nese název „Hypotéka na počkání“, produkt GE Money byl pojmenován „HypoExpres“.

Hypotéka na počkání od ČS

Zájemce o tento typ hypotéky se již při první návštěvě pobočky dozví schválenou výši hypotéky (úvěrový rámec), kterou může čerpat a zároveň může ihned podepsat úvěrovou smlouvu. Stačí mu k tomu pouze průkaz totožnosti. K posouzení bonity nepotřebuje předkládat žádná potvrzení o výši svých příjmů, podepisuje však Prohlášení o příjmech a výdajích. Při podání nepravdivých informace může banka od smlouvy odstoupit. V tomto Prohlášení zároveň klient dává souhlas k tomu, že výběr smluvního znalce pro ohodnocení nemovitosti si provede banka sama.

Klient, který si sjedná Hypotéku na počkání, již při podpisu úvěrové smlouvy získá garantovanou výši splátek a má jistotu poskytnuté výše hypotéky, takže přesně ví, jakou nemovitost si bude moci dovolit. Poté, kdy bude mít nemovitost, se podepíše dodatek k úvěrové smlouvě, kde se parametry úvěru doladí, lze například snížit předem sjednanou výši hypotéky. Zároveň se předkládají dokumenty k nemovitosti, zástavní smlouva, výpis z katastru a podobně. Poté lze začít s čerpáním úvěru.

Poplatky a sankce

Poplatek za sjednání hypotéky se platí až ve chvíli podpisu dodatku ke smlouvě. V současnosti činí 0,9 % z výše úvěru, minimálně 9 500 korun, maximálně 25 000 korun a je stejný jako u jakékoli jiné standardní hypotéky ČS. Pokud si již sjednanou hypotéku klient nakonec nevezme, zaplatí sankci ve výši 9 500 korun. To znamená, že v každém případě bance za Hypotéku na počkání zaplatí alespoň částku ve výši minimálního poplatku. Na to by měl myslet při své první návštěvě pobočky, kdy bude podepisovat úvěrovou smlouvu.

Parametry Hypotéky na počkání:

* Účelový úvěr na koupi či výstavbu nemovitosti

* Financování až do 100 % hodnoty nemovitosti

* Splatnost až 30 let

* Vybrat si lze úrokovou sazbu fixovanou na rok, nebo na pět let. Úroková sazba je o něco vyšší než u standardní hypotéky: například pětiletá sazba hypotéky Nové TOP Bydlení je nyní 4,69 %, u Hypotéky na počkání je pětiletá sazba 4,89 %.



HypoExpres od GE Money Bank

Stejně jako v předešlém případě jde o hypotéku, u které klient zjistí výši úvěru ještě předtím, než si vyhlédne nemovitost. V rámci tohoto nového produktu banka na pobočkách dokáže schválit maximální výši hypotéky dokonce již do tří hodin. Na rozdíl od ČS však klient musí přinést potvrzení o výši příjmů, nestačí pouhé ústní informace. Poté podepíše smlouvu o smlouvě budoucí (v ČS je to rovnou úvěrová smlouva). Získá tak neodvolatelnou záruku výše a podmínek úvěru až na devět měsíců.

V okamžiku podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí zároveň zaplatí poplatek ve výši 4 000 korun. Ten je později započten oproti poplatku za uzavření úvěrové smlovy, který činí 0,8 % z výše úvěru, minimálně 8 000 korun, maximálně 25 000 korun. Pokud si klient hypotéku nakonec nevezme, žádné sankce neplatí, ale 4 000 korun mu „propadnou“. Navíc za rezervaci finančních prostředků platí za každý započatý měsíc trvání smlouvy o HypoExpresu 500 korun.

V okamžiku, kdy má klient nemovitost a doloží všechny potřebné doklady, které se k ní vztahují, je podepsána samotná úvěrová smlouva. Parametry úvěru lze modifikovat, například lze změnit výši úvěru. Od 7. září bude možné financovat až 100 % ceny nemovitosti.

„Hypotéka naopak“ byla první

Produkt HypoExpres je pouze inovací „Hypotéky naopak“, kterou GE Money Bank poskytuje již od dubna loňského roku. Ta byla tehdy novinkou a první hypotékou, která umožnila klientovi získat schválení hypotéky ještě před výběrem nemovitosti. ČS tedy není první bankou, která nabízí produkt tohoto typu.

Výhody těchto typů hypoték

Hypoteční úvěry tohoto typu mohou být pro někoho zajímavé, zajistí mu například lepší vyjednávací podmínky s prodávajícím nemovitosti, protože mu pomohou prokázat, že finanční prostředky jsou již k dispozici. Největším přínosem je jednoduchost a pohodlí při sjednání takového úvěru především z hlediska potřebných dokladů. Klient má jistotu, že nebude všechny úřady obíhat zbytečně, kdyby mu banka hypotéku nakonec neposkytla.

Jde však také samozřejmě o marketingový tah bank. Podpisem úvěrové smlouvy si banka zajistí nový obchod až několik měsíců dopředu. Navíc je třeba si za takovou hypotéku něco připlatit.