Hypotéky mají rekordní úroky, průměrné sazby klesly pod dvě procenta

Nízké úrokové sazby v březnu přilákaly do bank 9 375 klientů, což je o 1 593 více než v únoru. Lidé si ve třetím měsíci letošního roku sjednali hypotéky v objemu za 17,906 miliardy korun. Počty ani objemy tedy rekordy nelámou. To si v březnu přisvojila jen úroková sazba.

„S příchodem jara se banky pustily do dalšího kola snižování sazeb a výsledkem je pokles průměrných sazeb Fincentrum Hypoindexu pod dvě procenta. Současné minimum však nevydrží dlouho, bude nejspíš dál klesat. Pokud dnes někdo s dostatečnými příjmy s požadavkem na hypotéku do 85 % hodnoty nemovitosti i na delší fixace nedostane sazbu pod 1,9 %, pak je ve špatné bance,“ uvádí Josef Raidl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Vypadá to, že letošní rok může být rekordní. Za letošní první čtvrtletí si lidé sjednali 23 369 hypotečních úvěrů, zatímco v minulém roce to za první tři měsíce bylo 22 141 smluv. I objemy jsou letos vyšší, a to o hodně. Letos už se objemy vyšplhaly na 45,167 miliardy korun. Přitom loni byly za stejné období sjednány smlouvy o objemu 38,489 miliardy korun.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 srpen 2015 1 841 182 únor 2015 1 731 248 září 2015 1 852 485 březen 2015 1 751 311 říjen 2015 1 866 517 duben 2015 1 783 330 listopad 2015 1 843 878 květen 2015 1 816 423 prosinec 2015 1 913 396 červen 2015 1 829 483 leden 2016 2 138 995 červenec 2015 1 832 976 únor 2016 1 878 013 Zdroj: Fincentrum Hypoindex březen 2016 1 909 937

Lidé si stále půjčují hodně peněz. Průměrná výše hypotéky se v březnu zase přehoupla přes 1,9 milionu korun. Bezkonkurenčně nejvyšší půjčky však byly zaznamenány v lednu, kdy průměrná hypotéka překročila částku 2,1 milionu korun.

Pokles sazeb pravděpodobně nekončí

Například GE Money Bank přichází s hypoteční akcí a snižuje tří a pětileté fixace na 1,88 procenta. Fio banka snižuje minimální sazby dokonce až na 1,68 procenta. Expobank zlevnila o dvě setinky tříletou fixaci a o pět setin pětiletou fixaci. A FÉR hypotéky s tříletou a pětiletou fixací získáte u Sberbank o 0,1 procentního bodu levněji (od 1,89 procenta).

Equa bank zařadila nově do svého portfolia hypotečních úvěrů také hypotéku na výstavbu domu včetně montovaných staveb a dřevostaveb. Úroková sazba je v současné době 1,79 % ročně pro fixaci na tři a pět let, pro úvěry od 1,5 milionu korun a až do 70 % hodnoty nemovitosti při sjednání pojištění schopnosti splácet. Hypotéku lze čerpat až dva roky, dá se také využít na rekonstrukci domu nebo bytu a je možná i kombinace s koupí pozemku.

Česká spořitelna si uvědomuje, že klienti budou sahat po dlouhodobějších fixacích. Proto její osmileté fixace začínají od 1,99 procenta a desetileté jsou od 1,89 procenta.