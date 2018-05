Úroky rostou, zajímejte se o hypotéku nebo její refinancování včas

Zatímco na konci loňska bylo možné uzavřít hypotéku s 1,68% úrokem, dnes takto nízké úroky z nabídky bank docela vymizely. Současný průměrný úrok u hypoték začíná na cca 2,5 % a některé z malých bank už teď zdražily i na

3,5 %.

„Pokud někdo uvažuje o hypotéce, nebo mu bude končit fixace hypotéky, určitě by si měl všimnout, že úroky vzrostly nejrychleji za posledních deset let. Některé banky stihly za poslední rok zdražit i čtyřikrát,“ říká úvěrová specialistka společnosti Partners Lucie Drásalová.

Hlavním důvodem je to, že Česká národní banka (ČNB) zvyšuje základní úrokové sazby, čímž zdražuje peníze na mezibankovním trhu. To se promítá do zvyšování úroků u všech typů úvěrů. Poslední zprávy přitom tvrdí, že ČNB bude pokračovat ve zpřísnění podmínek pro získání hypotéky. Lidé, kteří uvažují o hypotéce nebo přemýšlí nad refinancováním té stávající, by měli podle poradců využít stále ještě ucházejících podmínek na hypotéčním trhu.

Některé banky přišly s nabídkou zvýhodněných úroků

Konkurenční boj mezi bankami se odehrává zejména v rozdílech mezi hypotéčními úvěry s krátkodobou a dlouhodobou fixací úvěrů. Přitom není bez zajímavosti, že z nabídky bank takřka vymizely takzvané float hypotéky, kdy se úrok s danou přirážkou počítá z aktuálních sazeb ČNB. Banky si vždy jen přirazí určité úrokové procentní body k sazbě, za kterou ČNB bankám půjčuje peníze.

„Ze strany klientů vnímáme stále zvyšující zájem o to zajistit si dlouhodobé fixace u hypoték. Jistota stále stejné a neměnné sazby po období až deseti let je aktuálně jedním z nejčastějších požadavků,“ říká Tomáš Drábek, ředitel retailového a privátního bankovnictví UniCredit Bank, která v dubnu ve zvýhodněné nabídce snížila hyposazby až na úroveň od 2,19 % u všech variant fixací. A nebyla sama.

Situaci na hypotéčním trhu totiž aktuálně ovládá mnoho marketingových slevových akcí, jejichž prostřednictvím banky chtějí pro získání nových klientů využít poslední měsíce, kdy jsou úroky na „rozumných“ úrovních a ČNB ještě reálně více neomezila přístup lidí k získání hypotéčního úvěru. V dubnu s nabídkou zvýhodněných úroků u hypoték přišla Wüstenrot, která je plošně snížila o 0,15 procentního bodu. V květnu ji následovala třeba Fio banka, která nabídla nejnižší roční fixace úvěru se sazbou od 1,48 %, přičemž ta původní začínala na 1,68 %. Pětiletou fixaci s původní sazbou 2,28 % pak zlevnila na „od 2,18 %“.

Populární je dnes delší doba fixace

Banky aktuálně klientům nabízejí hlavně pětileté, sedmileté nebo i desetileté fixace. Faktem je, že zcela jistě uspoří ten, kdo si nyní zafixuje úroky u hypotéky na 2,5 %, než když si je zafixuje na stejnou dobu na přelomu letošního a příštího roku, kdy budou úroky podle odhadů kolem 3 %. Například u třímilionové hypotéky by jenom na úrocích za první rok splácení zaplatil bance o cca 15 tisíc korun více, respektive by na úrocích zaplatil plných 90 tisíc korun proti 75 tisíc korunám.

Na druhou stranu nikdo neví, co bude za tři, pět nebo deset let. Za pět let mohou být úroky u hypoték 5 % i 1,5 %, jako byly například loni. A to i přesto, že ekonomičtí analytici předpovídají pravý opak.

„Tak jako tak se v tuto chvíli zdá být rozumné úroky u hypotéčního úvěru zafixovat na delší dobu. Kromě oblíbených pětiletých fixací lidé nyní sahají po hodně populárních sedmiletých nebo desetiletých fixací,“ vysvětluje Lucie Drásalová se slovy, že obecně nelze odpovědět na otázku, kdy se která fixace více vyplatí, protože každý klient je jiný a má jiné potřeby. Záleží také, zda jde o nový hypotéční úvěr nebo o refinancování.

Dodává, že dlouhých fixací se však už není nutné tolik obávat jako v minulosti, protože nově lze splácet hypotéční úvěr i mimořádnou splátkou v každém kalendářním roce, tedy nejen při výročí fixace. Je to bez poplatků a zaplatit je možné až 25 % jistiny.

To je důležité zejména v případě, kdy klient chce uspořit na úrocích za hypotéku, protože ty se počítají vždy z výše jistiny, která se však snižuje v daném poměru k úrokům s každou hypotéční splátkou. Nejdříve se platí hlavně úroky a až pak jistina. Což znamená, že kdo si může finančně dovolit snížit jistinu mimořádnou splátkou, sníží i výši peněz, které na úrocích bance zaplatí, ať už jsou zafixovány na jakkoli dlouho.

Důležité u refinancování hypotéčního úvěru je také vědět, že tržní hodnota splácené nemovitosti se v čase většinou zvyšuje, a tudíž je jako zástava pro banku atraktivnější, což by mělo být poznat i v nově uzavřené hypotéční smlouvě.