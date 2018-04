Hypotéky: úroky na dně

Tak to tu ještě nebylo! Již potřetí v tomto roce snížila Česká národní banka úrokové sazby. Základní sazba, ke které banky vážou výši úroků, spadla na 1,75 procenta. A hypoteční banky zareagovaly: snížily úroky hypoték. Nejcitelněji u těch, které jsou fixované na jeden rok. Pohybují se od 2,60 do 2,99 procenta. Kdo vyčkal a při posledním zlevnění hypoték v březnu si ji nepospíchal hned sjednat, může ušetřit na splátkách měsíčně při úvěru ve výši 1,5 milionu korun zhruba 150 korun.

Téměř všechny banky zlevnily i úvěry s delší dobou fixace. U většiny z nich se úroky u hypotéky s pětiletou fixací poprvé dostaly pod čtyři procenta, dráže, mírně nad tuto hranici, je nabízí jen Komerční banka, Živnobanka, GE Money a eBanka.

A co bude dál?



V březnu odborníci, na které se MF DNES obrátila, předpokládali, že další pokles úroků nepřijde. Přišel. A jak vidí vývoj do konce roku? Podle některých je ještě nepatrný prostor ke snižování úroků, ale většina zástupců bank míní, že už nižší nebudou. „Pokles úrokových sazeb už nelze očekávat – jsou na historickém minimu,“ uvádí tisková mluvčí HVB Bank Petra Kopecká.





Jedním z důvodů, proč už asi nebudou hypotéky levnější, je laťka úroků ostatních centrálních bank v eurozóně, která je posazena o něco výše než ta tuzemská. „Ve střednědobém časovém horizontu musíme očekávat pohyb úroků směrem vzhůru,“ říká Pavel Hejzlar z ČSOB. To znamená, že v příštím roce by měly být úroky vyšší. „Předpokládáme, že ČNB postupně sazby mírně zvýší, a tomu by pak také odpovídaly úroky hypoték. Nemělo by však jít o dramatický růst,“ míní tiskový mluvčí Živnostenské banky Ivo Polišenský.



Zvolit riziko, nebo jistotu?



Zájemce o hypotéku stojí před otázkou, na jaké období zafixovat úroky. Současný pokles se nejvíce týká těch úvěrů, které mají pevně stanovené úroky na krátkou dobu jednoho roku. Výhodou je, že mohou na krátké fixaci vydělat – pokud po roce, kdy mohou bez poplatku úvěr splatit či změnit fixaci, úroky klesnou. V uplynulém období deseti let tato situace nastala s výjimkou roku 1997 vždycky. Třeba majitelé hypoték, kteří si je brali například koncem roku 1997 a zvolili dobu fixace na pět let, platili v první pětiletce splácení úroky okolo 15 procent.

Po pěti letech už jen 5,65 procenta. Tento vývoj však není zárukou budoucího trendu. Na jak dlouhou dobu tedy pevné úročení zvolit? „Doporučení je třeba stanovit podle konkrétní situace klienta. Kratší doba fixace například na tři až pět let umožňuje větší flexibilitu s ohledem na cíle klienta a nižší zatížení v první části splácení úvěru. Dobré je vybrat banku, která umožňuje mimořádnou splátku úvěru i v jiném termínu, než je doba fixace,“ uvádí Jitka Šimánková, finanční poradkyně.



Nejdříve peníze, až pak dům



Banky lákají klienty nejen na nízké úroky, ale i na další výhody. S novým programem, který se nazývá Hypotéka naopak, přichází GE Money Bank. Zájemce od banky získá garantovaný příslib výše a podmínek úvěru a pak může až devět měsíců s vědomím finančního zabezpečení nákupu v klidu nemovitost vybírat. Podmínky hypotéky na ruby jsou přitom stejné jako u standardních úvěrů na bydlení u této banky.



U Wüstenrotu či Hypoteční banky lze z hypotéky pořídit nejen bydlení, ale část úvěru lze použít i na vybavení domu či bytu. Zájemci mohou zase stanovit u Hypoteční banky svůj rytmus splácení podle finanční situace domácnosti. Živnobanka nabízí do 30. června zdarma odhad nemovitostí, bez poplatku je i expresní vyřízení úvěru. V HVB Bank zjednodušili přístup k úvěrům snížením nároků na bonitu klientů.

