Hypotéky v červnu: hypoteční trh se meziročně propadá o třetinu

Při letmém pohledu na aktuální data FINCENTRUM HYPOINDEXu to vypadá, že hypoteční trh po dlouhých měsících nabírá dech. Počet nově poskytnutých úvěrů se blíží pětitisícové hranici, celková suma poskytnutých úvěrů těsně překonala hranici 8 miliard korun. Při bližším pohledu je však jasné, že zájem klientů o nové úvěry je v porovnání s předchozími roky výrazně menší.

V šestém měsíci hypoteční banky poskytly 4 764 hypotéky v celkovém objemu 8,109 miliard korun. V porovnání s předchozími měsíci se jedná o impozantní výsledek (m.m. +16 %), jenže červen patří každoročně mezi "nejsilnější měsíce" a v porovnání s loňským rokem letošní červen svůj stín rozhodně nepřekročil. Více méně aktuální červnová čísla potvrzují dosavadní statistiky, jenž signalizují, že jak v počtu, tak v objemu nově uzavřených hypoték se letos banky pohybují pouze na dvoutřetinovém výkonu předchozího roku.

Za prvních šest měsíců letošního roku klienti hypotečních bank načerpali více než 23,5 tisíce úvěrů v celkovém objemu přesahujícím 40 miliard korun. I zde je patrná třetinová ztráta na čísla roku 2008. Pokud by současný trend pokračoval i ve zbývajících měsících roku, a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak, je velmi pravděpodobné, že banky letos nepřesáhnou hranici 75 miliard korun.

Průměrná částka úvěru

Klienti hypotečních bank v červnu v průměru čerpali úvěr v hodnotě 1,702 milionů korun, což představuje v meziměsíčním srovnání pouze mírné navýšení. Daleko zajímavější je však nárůst průměrné částky úvěru v případě jednoletých fixací, která oproti květnu vzrostla o necelých 161 tisíc na 2,046 milionu korun. I nadále platí, že čím delší dobu fixace klienti volí, tím nižší částku úvěru v průměru čerpají.

Úrokové sazby

Průměrná úroková sazba v letošním červnu mírně vzrostla na úroveň 5,55 %. Lví podíl na mírném posunu směrem vzhůru měly především hypotéky s pětiletou fixací. Ty oproti květnu 2009 v průměru "zdražily" o 5 setin procentního bodu. K mírným poklesům došlo naopak u hypoték s kratší dobou fixace.





Hypotéky s tříletou dobou fixace



S ohledem na rostoucí zájem o hypotéky s tříletou fixací, jejichž podíl na celkovém objemu poskytnutých úvěrů činil v červnu 32 %, rozhodli jsme se pravidelně sledovat a také zveřejňovat vybrané ukazatele právě pro tzv. tříleté hypotéky. Klienti, kteří si tento fix v červnu zvolil, čerpali v průměru hypotéku s úrokovou sazbou na úrovni 5,61 %.

Kde lze aktuálně ušetřit?

ČSOB snížila svou standardní nabídkovou úrokovou sazbu hypoték na 5,09 %. Speciální letní nabídka se vztahuje na hypotéky s pětiletou fixační dobou a maximálně 85 % hodnoty zastavené nemovitosti. Kromě toho banka umožní předčasné splacení úvěru zdarma klientům žádajícím o dotaci v rámci programu Zelená úsporám.

Česká spořitelna nabízí klientům pojištění pro případ neschopnosti splácet úvěr na půl roku zdarma. Pojištění se vztahuje na Ideální hypotéku ČS a podmínkou je uzavření smlouvy v termínu od 3. července do 30. září 2009. Poplatkové prázdniny se vztahují na všechny nabízené varianty pojištění.

Souhrn za červen 2009 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,55% 6,01 5,40% Změna oproti minulému měsíci (b. p.) 4 -2 -3 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 702 2 046 1 567 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 908 7 167 6 823 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 199 8 441 8 118 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 61 % 61 % 56 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 27% 29 % 24 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 12% 10 % 20 %

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEXu: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Podmínky užívání FINCENTRUM HYPOINDEXu: FINCENTRUM HYPOINDEX je možné volně šířit pouze s označením "FINCENTRUM HYPOINDEX" a uvedením zdroje "Hypoindex.cz" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.hypoindex.cz/ ).

