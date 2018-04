Hypotéky v České republice v porovnání s Evropou

Češi dluží skoro nejméně, Dánové přes milion korun

Pokud porovnáme míru zadlužení mezi Českou republikou a ostatními zeměmi Evropy, zjistíme, že na tom nejsme vůbec špatně. V roce 2006 činila průměrná hodnota hypotečního dluhu na jednoho Čecha 790 eur, tedy sotva 20 000 korun. Což znamená, že každý obyvatel ČR dlužil v přepočtu za bydlení zhruba necelý jeden měsíční plat.



To průměrný Dán, který již několik let žebříčku zadluženosti vévodí, si na byt či dům půjčuje podstatně víc. V roce 2006 se jednalo o částku 40 900 eur (1 022 500 korun). Kvalitní byt či dům si také ochotně dopřávají Nizozemci nebo Irové. Z bývalé evropské patnáctky si na bydlení půjčují nejmenší sumu Italové.



Situace ve střední a jihovýchodní Evropě

Češi se hodnotově pohybují ve skupině nedávno přistoupených států EU, i když i tam se drží spíše při zemi. Hned po Bulharsku, Polsku, Slovensku a Rumunsku máme hypoteční dluh na osobu nejnižší.



Obyvatel Estonska si na bydlení v roce 2006 půjčil průměrně 3 180 eur (79 500 korun), obyvatel Chorvatska 1 170 eur (29 250 korun).



Křištálová lupa Preferované úrokové sazby u jednotlivých národů

Češi si nejvíce oblíbili pětiletou a tříletou fixaci úrokové sazby. Oproti tomu 91 procent Němců v roce 2006 fixovalo sazbu na dobu delší než pět let. Belgičané volí nejčastěji desetiletou nebo delší dobu fixace.



Jihoevropské národy (Řekové, Španělé a Italové) a také Poláci nebo Švédi zase dávají přednost tzv. variabilní sazbě s fixací kratší než jeden rok.



V řadě států západní Evropy jsou klienti běžně zvyklí refinancovat své hypotéky. Zcela obvyklý jev je to například pro Dány nebo pro Nizozemce. Rovněž Britové obměňují banku pravidelně každých pár let.



Bílá kniha a možnosti sjednocení hypotečního trhu

Evropská komise již několik let usiluje o postupné sjednocování evropského hypotečního trhu, o čemž pojednává tzv. Bílá kniha. Požaduje především větší cenovou transparentnost a srovnatelnost informací.



Podporuje využití standardizovaného formuláře, tzv. Code of Conduct, díky kterému může klient jednoduše porovnat podmínky úvěru ve všech bankách v EU, které se již k využívání Code of Conduct přihlásily (většina českých bank už tak učinila).

