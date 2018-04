Hypotéky v dubnu: další propad sazeb nenastal

Ač březnové statistiky FINCENTRUM HYPOINDEXu naznačovaly, že by v jarních měsících mohlo na trhu dojít k dlouho očekávané (nebo vytoužené?) korekci úrokových sazeb směrem dolů, očekávání zůstala nenaplněna. V rámci souhrnného FINCENTRUM HYPOINDEXu zůstala magická hranice 5,50 procenta v dubnu netknuta. A co víc, úrokové sazby oproti minulému měsíci o 4 bazické body povyrostly. Hodnota hlavního indexu zakotvila pro tentokrát na úrovni 5,54 procenta.

"I přes možný prostor ke zlevňování hypoték, kdy se již 3 měsíce drží roční PRIBOR pod 3 procenty, se potvrzují očekávání, že hlavní boj o klienta půjde směrem prodlužování jarních "speciálních akcí"," říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum, a dodává: "Na trhu v současnosti nebude síla k rychlému poklesu úrokových sazeb, velké banky nemají důvod situaci měnit a pro menší banky, které byly dříve štikami na hypotečním trhu, je riziko nesplácení vzhledem k počtu úvěrových obchodů velmi nebezpečné a nejsou pro ně tak lákavé nové úvěrové obchody."





Co se týče ukazatele množství a objemu poskytnutých úvěrů, tak v měsíci dubnu hypoteční banky v podstatě kopírovaly výsledky předchozího měsíce. Celkově bylo klientům poskytnuto 4 443 hypoték v objemu 7,55 miliardy korun. Průměrná částka úvěru činila 1 698 918 korun a více než 60 procent úvěrů klienti čerpali na nákup nového bydlení. Situace na trhu se začíná podle všeho stabilizovat.

"Pro banky jsou v současnosti nejzajímavější klienti s prověřenou platební historií, lze tedy očekávat akce na refinancování úvěrů, do kterých by se mohly jako obvykle významně zapojit menší banky," odhaduje možné trendy na hypotečním trhu Josef Rajdl.

Kde lze aktuálně ušetřit?

ČSOB prodloužila nabídku hypoték za zvýhodněnou úrokovou sazbu od 5,09 % do 22. května 2009. Tato úroková sazba platí pro hypotéky do 85 procent hodnoty zástavy nemovitosti s dobou fixace tři a více let. Navíc na pobočkách banky probíhá soutěž o návrh interiéru v hodnotě 35 tisíc korun, účastníkem soutěže se stává automaticky každý klient čerpající buď hypotéku, nebo ČSOB Půjčku na lepší bydlení.

GE Money Bank snížila úrokové sazby hypotečních úvěrů u klientů, kteří splácejí hypotéku z běžného účtu typu Genius Active/Active+ a Genius Gold. Dříve dosahovala tato sleva výše 0,25 procentního bodu, nyní získají klienti banky sazbu sníženou až o 0,5 procentního bodu ročně ze standardní sazby hypotéky.



Novinky na hypotečním trhu

Česká spořitelna rozšířila svou nabídku jedenácti služeb, které si klient může sjednat v rámci Ideální hypotéky. Novinkou je služba Bez faktur a služba Zrychlená výstavba, které zjednoduší a urychlí čerpání hypotéky pro účely výstavby či rekonstrukce. Klienti České spořitelny budou moci čerpat prostředky z hypotéky na základě čestného prohlášení o účelovém použití prostředků. Služba Zrychlená výstavba jim umožní v průběhu stavby či rekonstrukce nemovitosti vyčerpat prostředky nad rámec aktuální hodnoty rozestavěné nemovitosti až do výše půl milionu korun.

Komerční banka v uplynulém měsíci ohlásila konec poskytování tzv. 100procentních hypoték. Nicméně téměř vzápětí své stanovisko přehodnotila a hypotéky poskytované v částce rovnající se hodnotě zastavované nemovitosti opět zařadila do své nabídky. Šanci získat tuto variantu hypotéky však mají pouze klienti skóringem banky vyhodnocení jako absolutně bezrizikoví.





Souhrn za duben 2009 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,54 % 5,93 % 5,38 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) 4 17 1 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 699 1 971 1 579 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 899 7 126 6 812 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 190 8 403 8 108 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 63 % 67 % 55 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 24 % 18 % 24 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 13 % 15 % 21 %

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEXu: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Podmínky užívání FINCENTRUM HYPOINDEXu: FINCENTRUM HYPOINDEX je možné volně šířit pouze s označením "FINCENTRUM HYPOINDEX" a uvedením zdroje "Hypoindex.cz" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.hypoindex.cz/ ).

Více si přečtěte na Hypoindex.cz.