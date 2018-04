Hypotéky v příštím roce: Budou ještě výhodné?

Hlavním tahounem růstu objemu čerpaných hypoték byl v letošním roce pozvolný pokles úrokových sazeb. Ty se dostaly v mnoha případech (zejména u úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou vázanou na PRIBOR, nebo u některých hypoték kombinovaných s kapitálovým životním pojištěním) i pod hranici pěti procent a často tak byla hypotéka vhodná i pro ty, kteří by jinak hypoteční úvěr čerpat ani nemuseli. Díky tomu nikterak výrazně neodradil zájemce o úvěry na bydlení ani fakt, že od počátku února klesla státní finanční podpora hypotečních úvěrů na nové nemovitosti ze dvou na jedno procento.

Výraznou podporou poptávky po hypotečním úvěrování bylo určitě i zahájení poskytování státní finanční podpory na hypoteční úvěry použité na starší nemovitosti, které jsou alespoň dva roky po kolaudaci. Tříprocentní příspěvek na úhradu úroků z úvěru činí u milionové hypotéky s úrokovou sazbou 6 procent a splatností dvacet let více než tisíc korun měsíčně. To znamená, že na splátku takového úvěru přispívá stát dlužníkovi celými šestnácti procenty z výše splátky.

Snížení státní finanční podpory hypoték nás s největší pravděpodobností nemine ani v letošním roce. Připomeňme jen, že výše státní podpory v období od 1. února 2003 do 31. ledna 2004 bude závislá na průměrné úrokové sazbě úvěrů, které poskytly hypoteční banky žadatelům v roce 2002. Tato průměrná sazba podle všech indicií klesne pod hranici sedmi procent, což znamená, že v příštím roce zcela přestane být vyplácena podpora na výstavbu nových bytů a podpora na pořízení staršího bydlení klesne ze tří na dvě procenta. Je ovšem možné, že se podaří prosadit Ministerstvu pro místní rozvoj záměr na sjednocení státních podpor k hypotékám na nové i starší nemovitosti a poskytování podpory na nové nemovitosti tak bude obnoveno.

Důležité je na tomto místě upozornit, že pro podmínky státní podpory není rozhodující datum podpisu úvěrové smlouvy. Bohužel pro dlužníky totiž rozhoduje datum zahájení čerpání úvěru. To znamená, že pokud budete chtít získat podporu za stávajících podmínek a ve stávající výši, musíte stihnout do konce ledna uskutečnit alespoň první čerpání úvěru. Pokud jste tedy nezačali s hypoteční bankou ještě jednat, máte opravdu nejvyšší čas. Vezmeme-li v úvahu, že smlouva by měla být podepsána alespoň týden (spíše raději dva) před prvním čerpáním, zpracování úvěru zabere v rychlejších bankách minimálně jeden týden a nějaký čas je potřebný na shánění potřebných podkladů, měli bychom vyběhnout do banky raději hned zítra. Důležité je také to, aby byla banka ochotna poskytnout čerpání jen na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí – pokud byste totiž měli čekat na vlastní provedení vkladu, pravděpodobně byste vše do konce ledna nestihli.

Abychom správně splnili slib bilancování, nemůžeme zapomenout ani na několik čísel. Kolik tedy vlastně hypoteční banky poskytly fyzickým osobám úvěrů? Za první tři čtvrtletí letošního roku to bylo celkem 14 795 úvěrů v objemu dosahujícím téměř 16 miliard korun. Jak ukazuje následující graf, zajímavý je zejména dynamický nárůst v jednotlivých čtvrtletích. Ten činil v porovnání s loňským rokem 53 procent v prvním čtvrtletí, 69 procent ve druhém čtvrtletí a 22 procent ve čtvrtletím třetím. V podobném trendu určitě vydrží i čtvrtletí poslední, jehož výsledky musíme prozatím jen odhadovat.

Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj

Prvenství v objemu úvěrů mezi kraji si jistě udrží i v letošním roce hlavní město Praha před Brněnským a Ostravským krajem. Tradičně malý počet úvěrů vykazují například kraje Karlovarský a Jihlavský. Zajímavá je rovněž následující tabulka. Ta udává, jaký objem úvěrů s nárokem na státní podporu byl v uplynulých šesti letech poskytnut a kolik bytů bylo v daných letech za pomoci těchto úvěrů pořízeno.

Období Objem úvěrů se státní podporou (mil. Kč) Počet bytů pořízených s pomocí těchto úvěrů 1997 1557 2031 1998 2336 2761 1999 3403 3053 2000 5601 4765 2001 10149 7161 1.1.2002 - 30.11.2002 6971 6337 Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj

A jaký bude pro hypoteční banky rok 2003? Lze očekávat, že i nadále nebudou mít banky o zájemce o úvěry nouzi. Jak ukázal již rok letošní, další směr konkurenčního boje se odkloní od souboje o nejnižší úrokové sazby a bude se ubírat spíše směrem zdokonalování služeb a snahou o co největší zpřístupnění úvěrů občanům. Pro další snižování úroků už totiž bankám příliš prostoru nezbývá, vždyť tuzemské sazby hypotečních úvěrů jsou již pod úrovní úroků u srovnatelných úvěrů v EU. Řada analytiků rovněž očekává mírný růst tržních sazeb ke konci roku, který by měl souviset s postupným oživením světové ekonomiky.

V oblasti zpřístupňování úvěrů širší veřejnosti byly již v letošním roce prvními vlaštovkami například Hypotéka Progres (s postupně rostoucími splátkami) a Hypotéku 100, která umožňuje čerpat zájemcům úvěr až do výše sta procent hodnoty zastavených nemovitostí. Novou krev (a snad i nové nápady) přinese na trh hypotečních úvěrů také nová konkurence: licenci již získala a v nejbližší době zahájí činnost Wűstenrot hypoteční. Druhým nováčkem pak bude zřejmě eBanka, která by měla získat s největší pravděpodobností licenci během prvního čtvrtletí roku 2003.

Pro nejbližší týdny pak bude rovněž zajímavé sledovat, jak zareagují hypoteční banky na další snížení úrokových sazeb u beztak již veleúspěšného programu TOP Bydlení od České spořitelny, která nyní půjčuje klientům za fixní sazbu 5,4 procenta ročně. Především díky tomuto programu, který získal prestižní ocenění Hypotéka roku v rámci akce MasterCard Banka roku 2002, se podařilo České spořitelně získat přibližně polovinu z veškerého objemu hypoték poskytnutých fyzickým osobám.

Plánujete v příštím roce čerpání hypotečního úvěru? Je podle vás nyní ta nejvhodnější doba k čerpání hypotéky, nebo očekáváte další zvýhodnění těchto úvěrů?