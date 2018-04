Hypotéky v ringu: zvítězí ČS nebo ČMHB?

Zažitý mýtus sedmdesáti procent u hypoték definitivně padá. Zájemci o úvěrování nemovitostí již mohou financovat hypotečním úvěrem BONUS celých sto procent obvyklé ceny nemovitosti i u České spořitelny. Ta tak zareagovala s tříměsíčním zpožděním na Hypotéku 100 od Českomoravské hypoteční banky, která předznamenala nový směr konkurenčního boje v červenci. Přestože však oba úvěry lákají potenciální zájemce na magickou hranici sta procent, rozhodně je nelze vzájemně zaměňovat. Naskýtá se tak zajímavá příležitost porovnat dva produkty, které jsou na trhu prozatím spíše ojedinělé.

Již z podstaty jsou Hypotéka BONUS i Hypotéka 100 určeny pro ty, kteří mají v současnosti nadprůměrné příjmy, ale prozatím nestačili bohužel naspořit potřebný kapitál pro využití standardních sedmdesátiprocentních hypoték. U České spořitelny ovšem mohou stoprocentní hypotéku využít na rozdíl od klientů ČMHB jen mladí do 35 let, což bohužel případný rozsah žadatelů mírně omezí.

Rovněž potřebné příjmy jsou oběma bankami definovány různě. U České spořitelny musí samostatný žadatel vydělávat minimálně 20 tisíc korun čistého měsíčně a rodina minimálně 25 tisíc korun čistého měsíčně. Navíc nesmí splátka úvěru, pojištění a případné další měsíčně placené závazky přesáhnout padesát procent čistých měsíčních příjmů klienta. U Českomoravské hypoteční banky je vyžadována výše příjmu v závislosti na tom, který ze dvou podtypů Hypotéky 100 klient zvolí. Pokud zvolí podtyp 100, což znamená úvěr na 85 a více procent hodnoty zastavené nemovitosti, musí činit jeho příjem minimálně součet životního minima + měsíční splátky + rezervy ve výši jedné anuitní splátky. U podtypu 85, kdy činí úvěr 70 až 85 procent hodnoty zastavené nemovitosti, musí rezerva činit padesát procent měsíční anuitní splátky. Konkrétní příklady požadovaného příjmu jsou zřejmé z tabulky.

Hypoteční úvěr na sto procent hodnoty zastavěné nemovitosti, žadatelem je svobodný muž ve věku 25 let, který si bere hypotéku 1 mil. Kč na koupi staršího bytu. Rozloha bytu činí 70 m2, splatnost úvěru 15 let. ČS ČMHB minimální úroková sazba 6,6% 7,5% minimální požadovaný příjem 20 000 Kč 17 465 Kč měsíční splátka bez tříprocentní státní finanční podpory 8 820 Kč 9 270 Kč měsíční splátka po odečtení tříprocentní státní finanční podpory 7 643 Kč 7 974 Kč

Drobný handicap v podobě omezení věku žadatelů se snaží Spořitelna smazat variabilností výše úvěru. Její klienti mohou volit výši úvěru až do čtyř milionů Kč, přičemž minimální výše úvěru není stanovena. U konkurence může být stoprocentní hypotéka poskytnuta jen v rozmezí pěti set tisíc až tří milionů korun. Velkou roli nehraje to, že ČMHB nabízí i třicetiletou splatnost hypotéky, zatímco ČS umožňuje pouze o pět let méně. Hypotéky se splatností nad dvacet let totiž nemívají s výhodností moc společného.

Velmi důležité jsou úrokové sazby obou stoprocentních hypoték. Ty totiž budou u zmíněných dvou produktů jedním ze stěžejních rozhodovacích faktorů. Konkrétně nabízejí banky tyto podmínky:

U České spořitelny získají klienti v současné době úrokovou sazbu ve výši 6,6%. Sazba je stanovena pevně na pět let. K úrokové sazbě je ovšem nutno připočíst povinné sjednání úvěrového životního pojištění, jehož náklady činí cca 0,06 až 0,1% p.a. navíc k sazbě úvěru.

U ČMHB je pro stoprocentní hypotéku přičtena ke standardní úrokové sazbě riziková marže ve výši 1,6%, což znamená, že v současnosti mohou klienti získat úrokovou sazbu od 7,5%. Sazba je rovněž stanovena jako pevná na pět let.

Ačkoli se jeví na první pohled podmínky Českomoravské hypoteční banky jako nevýhodné, opak může být v určitých situacích pravdou. Její klienti totiž platí zmíněnou rizikovou přirážku pouze v období, kdy výše úvěru činí více než 70% hodnoty zastavené nemovitosti. Pokud v období změny úrokové sazby klesne výše úvěru pod tuto mez, přejde klient na standardní úrokovou sazbu (v současnosti od Plánujete koupi, rekonstrukci či modernizaci svého bydlení? Získejte zajímavé informace o produktech, které vám ke splnění snu pomohou: hypoteční úvěr úvěr ze stavebního spoření 5,9% p.a.). Pokud tedy dlužník splatí část přesahující 70% v prvních pěti letech, získá u ČMHB výhodnější sazbu než bude mít klient České spořitelny.

I v oblasti předčasného splácení si alespoň v prvních letech vybojuje prvenství ČMHB. Její klienti totiž mohou v období, kdy přesahuje aktuální výše nesplacené jistiny 70% hodnoty zastavené nemovitosti, kdykoli bez sankcí tuto část splatit. Zbylou část je možné bez sankcí splatit pouze v období změny úrokové sazby. U České spořitelny jsou podmínky předčasného splácení u hypotéky BONUS shodné s ostatními produkty hypotečního úvěrování. Předčasné splátky jsou tedy bez sankcí možné pouze v období změny úrokové sazby.

Nezanedbatelnou roli hrají při výběru hypoteční banky i poplatky, které v průběhu úvěru klient bance zaplatí. Nejlepší srovnání bank nám opět poskytne tabulka:

Operace ČS ČMHB Posouzení a zpracování žádosti o úvěr při dočerpání do 6 měsíců od podpisu smlouvy 0,5% z objemu úvěru, min. 3 000 Kč, max. 20 000 Kč; při čerpání delším než 6 měsíců 1% z objemu, min. 6 000 Kč, max. 30 000 Kč 0,8% z objemu úvěru, min. 6 000 Kč, max. 25 000 Kč Návratnost poplatku při zamítnutí žádosti o úvěr polovinu poplatku hradí klient při předání žádosti a je v případě zamítnutí nevratná poplatek je vybírán až po schválení žádosti o úvěr Měsíční správa úvěru se státní podporou (bez státní podpory) 150 Kč (110 Kč) 220 Kč (150 Kč)

Která z hypoték tedy zvítězí? Vzhledem ke složitosti hypotečního úvěru jako produktu je rozhodování velmi složité a je reálně možné, že lepší řešení v současnosti nemusí být lepším řešením za pět let. U České spořitelny ovšem můžeme jako nevýhody definovat omezení věku žadatele, bezpodmínečnou nutnost uzavření životního pojištění (i když se mu s největší pravděpodobností nevyhne ani klient ČMHB) a také trvání vyšší úrokové sazby po celou dobu splácení hypotéky. Nepříjemná je i nutnost úhrady poloviny poplatku za zpracování úvěru před tím, než klient vůbec zjistí, zda úvěr na nemovitost dostane. Naopak Českomoravská hypoteční banka se jeví jako o něco dražší varianta především v počátku splácení, kdy klient musí akceptovat rizikovou přirážku k úrokové sazbě. Rovněž na poplatcích zaplatí ve druhém případě více.

Pro kterou z hypoték byste se rozhodli vy? Když pominete stoprocentní hypotéky, jsou obecně lepší hypoteční produkty České spořitelny nebo Českomoravské hypoteční banky?