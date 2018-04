Hypotéky ve Spořitelně: král je mrtev, ať žije král

Je určena stejně jako dříve k financování nemovitostí pro bydlení, ale narozdíl od staršího programu ji lze využít i jako investici. Klient totiž může z úvěru financovat i jiné než své vlastní bydlení, není už podmínkou, že v pořizované nemovitosti musí sám bydlet.

Z měny a výhody Nového TOP Bydlení

Rozšířena byla možnost volby doby fixace úrokové sazby, a to až na patnáct let. Nové TOP bydlení je určeno klientům, kteří preferují delší dobu fixace. Zvolit si mohou také pětiletou a desetiletou fixaci. U staršího programu měli klienti pouze jedinou možnost, a to pět let. Pro ty, kdo si chtějí sjednat kratší fixační dobu, je určen jiný úvěr, HYPOHIT, kde lze zvolit fixaci na rok či na tři roky. Byla také rozšířena možnost výběru délky splatnosti, splácet tak lze jako u všech ostatních úvěrů České spořitelny 5 až 25 let. Minimální výše úvěru je stanovena na 300 000 korun a může být poskytnut až do výše 90% hodnoty nemovitosti.

Sazby hypoték opět pod pěti procenty! Více ZDE .

Novinkou je také možnost zvolit si při pětileté fixační době a splatnosti 10 až 20 let určitou formu progresivního splácení. Měsíční anuitní splátku lze totiž po dobu první fixace úrokové sazby snížit o sto korun měsíčně na každých 100 tis. korun výše úvěru. Například u průměrného úvěru 1,2 mil. korun činí měsíční snížení anuity 1 200 korun. Tato možnost bude vyhovovat těm klientům, kteří očekávají, že v budoucnu se jejich příjmy budou zvyšovat a také těm, kdo mají v době žádosti o úvěr problémy s bonitou

Poplatek za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu úvěru činí 0,9 % z hodnoty úvěru, minimálně 9 500 a maximálně 25 000 korun. Poplatek i další náklady, například ocenění, realitní a právní služby, je možno čerpat přímo z úvěru, takže klient nebude při sjednávání úvěru zatížen těmito ne právě nízkými částkami.

Úroková sazba je v prvním období fixace stanovena vždy jako garantovaná, to znamená, že ji v dané výši obdrží všichni klienti, kteří si hypotéku sjednají. Nejde tedy o minimální sazbu typu „od“. Po skončení prvního fixačního období bude nová úroková sazba stanovena pode aktuálních podmínek na trhu.

Výše garantovaných úrokových sazeb pro jednotlivé fixační doby (v % p.a.) 5 let 4,99% 10 let 5,49% 15 let 5,99%

Nové TOP Bydlení tedy přineslo několik pozitivních změn: více možností použití úvěru, rozšíření výběru dob splatností úvěru a fixačních dob úrokové sazby, možnost snížení plateb na počátku splácení, možnost financovat související náklady přímo z úvěru. Starší program však zaručoval předem stanovenou formu zvýhodnění úrokové sazby po celou dobu splatnosti. Nyní klient nemá jistotu, zda bude mít úrokové sazby v garantované výši i po skončení první doby fixace.

Je vidět, že čím je zvolená doba fixace kratší, tím je nižší a výhodnější i úroková sazba. Česká spořitelna nabízí u hypotéky HYPOHIT roční úrokovou sazbu v garantované výši 2,99% a není výjimkou. Také některé další banky mají úrokové sazby s krátkou dobou fixace pod hranicí tří procent. Zde by si ale zájemci o hypoteční úvěr měli uvědomit, že již za rok by se mohli dočkat úrokové sazby vyšší, jelikož v budoucím období se očekává spíše růst než další pokles úrokových sazeb.