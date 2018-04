Hypotéky zdražují, někde ale můžete ušetřit až desítky tisíc korun

Po dvou klidnějších měsících se tak vrátily k rychlému růstu, který začal již loni v červnu a který je dobře vidět na strmé křivce v následujícím grafu. Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU se během ledna zvýšila o celých 0,20 procentního bodu a dosáhla výše 5,54 %. Blíží se tak pomalu zpět na úroveň počátku grafu z ledna roku 2003. Tehdy dosahovala výše 5,73 %.

Větší graf

Úrokové sazby rostly v souladu s očekáváním jejich zvýšení centrální bankou. Ta skutečně na počátku února svou klíčovou úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu zvýšila, takže dvoutýdenní reposazba je v současnosti na hodnotě 3,75 %, kde byla naposledy v roce 2002. O dalším vývoji úrokových sazeb se spekuluje, pro zájemce o hypotéku je však důležitější, jaké konkrétní sazby úvěru jim budou nabídnuty. I v současnosti se najdou banky, které sazby některých hypoték snížily. Ušetřit je možné také díky nulovým poplatkům, které nyní některé banky zavedly v rámci časově omezených akčních nabídek.

Kde lze nyní na hypotéce ušetřit

Na počátku února snížila úrokové sazby hypoték Česká spořitelna. Zároveň sjednotila sazbu pro roční až pětileté fixace na stejnou výši, všechny je nabízí se shodnou minimální úrokovou sazbou od 4,99 %. Jedná se však o prime rate, kterou získají pouze nejbonitnější klienti. ČS již ve svém úrokovém lístku u hypoték neuvádí tak jako dříve úrokové sazby garantované, to znamená všem klientům zaručené ve stejné výši.

V tomto týdnu snížila úrokové sazby vybraných hypotečních úvěrů také ČSOB, na rozdíl od ČS nabízí sazby garantované. I zde došlo k sjednocení výše úrokových sazeb některých fixací, konkrétně nyní ČSOB prodává se stejnými sazbami hypotéky s tříletou a pětiletou fixací, jednotná je rovněž sazba hypoték s desetiletou a delší fixací.

Viditelnější úsporu než snižování úrokových sazeb však klientům přinášejí snížené či zrušené poplatky.

V Raiffeisenbank získají hypoteční úvěr bez poplatku za jeho poskytnutí všichni, kdo podepíší úvěrovou smlouvu do konce června. Nabídka se nevztahuje na hypotéku bez dokládání příjmů. Také Raiffeisenbank sjednotila úrokové sazby pro více fixací. Se stejnou sazbou tak klienti získají hypotéku s roční až sedmiletou fixací, sjednoceny jsou také sazby hypoték s fixací na deset a na patnáct let.

Rovněž Hypoteční banka nyní nabízí zpracování některých hypoték zdarma. Týká se to úvěrů s pětiletou a delší fixací, nabídka se opět nevztahuje na hypotéku bez doložení příjmu. Akce je časově omezena do 18. března. Standardní poplatek jinak činí 0,8 % z výše úvěru, minimálně osm tisíc korun, maximálně 25 000 korun. I zde došlo ke sjednocení některých sazeb, stejné jsou u tříleté a pětileté fixace, a pak u všech fixací nad deset let.

Komerční banka se rozhodla podpořit svou Flexibilní hypotéku. Za její výhody si klienti standardně připlácí sto korun měsíčně. V rámci aktuální akční nabídky nebudou tento poplatek po celou dobu splatnosti platit ti, kdo si Flexibilní hypotéku sjednají do konce března. Tento produkt umožňuje dlužníkovi provést bez sankcí snížení splátek až o padesát procent, jejich zvýšení až o sto procent a odklad až tří po sobě jdoucích splátek. Změny je možné provádět vždy jednou ročně.

Leden a únor jsou pro hypotéky většinou nepříznivé

Banky se těmito akcemi mimo jiné snaží získat klienty v období, kdy je zájem o hypotéky nejmenší. Leden a především únor bývají většinou z pohledu sjednaných hypotečních obchodů z celého roku nejslabší. To dokazují také výsledky bank z ledna. Ty, které nám poskytují svá data, sjednaly během minulého měsíce 4 817 nových hypoték v celkovém objemu 8,20 miliard korun. Což oproti prosinci znamená pokles o téměř 1 800 úvěrů a o 4,5 miliardy korun. Ovšem vzhledem k značné sezónnosti poptávky po hypotékách má větší vypovídací hodnotu srovnání meziroční. V lednu loňského roku bylo sjednáno 5 065 hypoték ve výši 8,35 miliard korun, to znamená, že počátek letošního roku byl o něco méně úspěšný.

Nejoblíbenější je pětiletá fixace

V současnosti si zájemci o hypotéku vybírají nejčastěji pětiletou fixaci úrokové sazby. Růst sazeb motivuje k tomu zafixovat si stávající podmínky na delší dobu. Navíc k tomu přispívají i samy banky, které sazby krátkých a střednědobých fixací sjednocují, jak dokládají i výše uvedené příklady. V lednu si pětiletou fixaci zvolilo téměř 58 procent klientů, tříletou necelých 20 procent a na jeden rok si úrokovou sazbu zafixovalo pouze 12,5 procenta klientů.

Přehled některých údajů o hypotékách sjednaných během ledna je uveden v následující tabulce.

Souhrn za leden 2008 (údaje platí pro fyzické osoby) Doba fixace

úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 5,54 % 5,43 % 5,51 Změna oproti minulému měsíci

(b. p.)* + 20 + 23 + 11 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 703 2 023 1 577 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 899 6 837 6 882 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 190 8 132 8 174 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 60 % 72 % 58 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 25 % 17 % 24 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 15 % 11 % 18 %

Zdroj: Fincentrum

*20 bazických bodů = 0,20 procentního bodu