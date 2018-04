Hypotéky zlevňují, úroky jsou pod třemi procenty

Konkurence na trhu úvěrů na bydlení se přiostřuje. Ten, kdo uvažuje o hypotéce, je zavalen nabídkami bank na úvěry, které mají úrokovou sazbu pod tři procenta. Příslib nízkých úroků a příznivých měsíčních splátek zní potenciálním zájemcům velmi dobře, avšak je třeba počítat s tím, že za rok už mohou být úroky vyšší, než jsou teď.



S azby s roční fixací pod třemi procenty

S nabídkou hypoték, které mají roční úrokovou sazbu pod tři procenta, přišla v poslední době hned celá řada finančních domů - Česká spořitelna, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank a Komerční banka. Nejnižší sazbu s roční platností, která je ale samozřejmě „od...“, poskytuje Komerční banka, a to od 2,60 procenta. I většina ostatních bank má své úroky takto nastavené. Klient ale musí počítat s tím, že úročení jeho úvěru bude o něco vyšší.

Některé finanční ústavy však nabízejí i garantovanou sazbu, tedy že každý klient dostane slibovaný úrok. To platí například pro Českou spořitelnu a její program HYPOHIT či Nové TOP Bydlení. Dalšími ústavy s garantovanou sazbou jsou GE Capital Bank a Raiffeisenbank - jejich nabídky jsou však časově omezeny do konce července letošního roku, respektive do poloviny května.

K

Uším každého zájemce o vlastní bydlení zní ani ne tříprocentní úrok dobře, ale každou takovou „lákavou nabídku“ je třeba velmi dobře promyslet. Prvním problémem je krátkodobá fixace pouze na jeden rok. Po 12 měsících mohou být úroky daleko vyšší, a to, co klient ušetřil první rok na splátkách, pak v dalších letech mnohonásobně zaplatí, takže mu nakonec může vyjít celá hypotéka ještě dráže.

Na to upozorňuje i Daniel Kozel, analytik Komerční banky: „Klient si sice nyní může půjčit za tři procenta, ale pouze na dobu jednoho roku. Po vypršení fixace mohou být úrokové sazby na mnohem vyšší úrovni než dnes. V souhrnu tak nemusí platit, že klient zaplatí méně, ale naopak více.“



N erozhodujte se jenom podle úroků

Pokud člověk uvažuje o zajištění vlastního bydlení, představuje cena úvěru - tedy úroky - jedno z nejdůležitějších hledisek při rozhodování. Přesto je dobré zvážit i další faktory - například celkovou dobu splácení úvěru. To potvrzuje Luboš Mokráš, analytik České spořitelny: „Hodně záleží na tom, jak dlouho bude hypotéka splácena. V případě, že člověk počítá například s pětiletým splácením, může si snáze dovolit riziko jednoleté fixace než například u 15leté hypotéky.“

Kromě toho rozdíly mezi úroky s roční a pětiletou fixací nejsou nijak závratné. Pokud by klient získal od České spořitelny hypotéku Standard ve výši jeden milion korun a měl roční sazbu 2,7 procenta, činila by měsíční splátka bez všech poplatků zhruba 5000 korun. V případě pětileté fixace je sazba 3,9 procenta - měsíčně by tak hypotéka ukrojila z rodinného rozpočtu přibližně 5500 korun.

Kdo by si tedy vybral krátkodobou sazbu, ušetřil by za rok 6000 korun. Musí být však připraven na to, že za rok bude sazba o něco výš. Každý si tak musí rozhodnout, co je pro něho důležitější: zda dlouhodobá jistota s vyšším zatížením rozpočtu, nebo naopak první rok s nižšími splátkami, ale s neznámou budoucností.

Odborníci se shodují i v tom, že by zájemce neměl podlehnout reklamní masáži bankovních ústavů, ale úvěr si vzít teprve tehdy, pokud si může opravdu výhodně pořídit vlastní byt či domek. „Jedna věc je cena úvěru a jiná je otázka ceny nemovitosti. Zatímco ceny úvěrů velmi pomalu porostou, ceny například bytů by měly poklesnout,“ soudí Markéta Šichtařová, hlavní ekonom Volksbank. „Proto bychom s koupí bytu spíše doporučovali počkat, opačná situace je ale u pozemků,“ dodává.



S azby porostou

Podle analytiků je třeba se připravit na to, že úroky nejen hypoték porostou. Vliv na sazby však nebude mít vstup do Evropské unie, ale spíše stav cenové hladiny, respektive vývoj inflace. Luboš Mokráš k tomu uvádí: „U ročních fixací se dá počítat s růstem sazeb u hypotečních úvěrů o 0,4 až 0,7 procenta, u pětiletých o 0,2 až 0,5 procenta.“

Podle oslovených odborníků bychom se měli dočkat prvního růstu sazeb ještě letos. Tento trend by měl pokračovat i v následujícím roce. „Úrokové sazby České národní banky by měly vzrůst ve čtvrtém čtvrtletí. V roce 2005 je prostor pro další, tentokrát výrazný nárůst základní REPO sazby ČNB,“ předpovídá Daniel Kozel. Z toho vyplývá jediné: ten, kdo uvažuje o hypotéce, by měl sáhnout raději po dlouhodobější fixaci úrokové sazby.





Za kolik půjčují banky na bydlení banka produkt úroková sazba 1 rok 5 let 10 let Česká spořitelna Standard od 2,70 od 3,90 od 4,90 ČSOB ČSOB Hypotéka od 3,85 od 4,45 od 5,20 ČMHB Standardní hyp. úvěr od 4,20 od 4,80 od 5,55 eBanka Hypoteční úvěr od 2,85 od 4,80 - GE Capital Bank Hypotéka 2,89* od 4,60 - HVB Bank Majordomus od 2,98 od 4,11 od 5,25 Komerční banka Klasik od 2,60 od 4,20 od 5,20 Raiffeisenbank Klasik 2,89* od 4,70 od 5,40 Wüstenrot hypoteční banka Hypotéka Wüstenrot 3,85 4,7 - Živnobanka Standard od 3,80 od 4,80 od 5,60

A

údaje uvedeny v procentech za rok; *garantovaná sazba, nabídka je časově omezenabankyVzhledem k tomu, že naše makroekonomické předpovědi počítají s růstem úrokových sazeb, doporučujeme klientům fixaci na delší dobu. Nejen u nás, ale i všude ve světě jsou úrokové sazby blízko nejnižším úrovním za mnoho desítek let. Otázkou tak není, zda si půjčit. Problémem spíše je, zda máme vhodnou - levnou a kvalitní - nemovitost ke koupi.Podle našeho názoru je nejvhodnější hypotéka s fixací úrokových sazeb na pět let. Na podzim a v zimě by mělo dojít ke zvýšení úrokových sazeb ČNB o půl procentního bodu. Během roku 2005 může ČNB zvýšit oficiální sazby - to vše se promítne do cen hypoték, ale v mírně vyšším rozsahu. Zjednodušeně řečeno - například pokud ČNB zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, úvěry bank pro klienty podraží někde mezi čtvrt a půl procentním bodem.Podle našeho názoru je v současnosti vhodné volit jednoletou fixaci při splácení úvěru do pěti let. Pokud by klient splácel déle než osm let, je vhodná fixace, která odpovídá celkové době úvěru. Vyvaruje se tak riziku výraznějších výkyvů úrokových sazeb v delším časovém období. Jednoletá fixace s sebou přináší riziko nečekaného růstu úrokových sazeb, fixace po dobu splatnosti vyšší náklady, ale jistotu.

5 rad, jakou úrokovou sazbu hypotéky zvolit 1. Pozor na reklamní sliby: I když banky slibují minimální úročení, ve většině případů se jedná o sazbu „od...“, běžný klient obvykle dostane o něco vyšší úrokovou sazbu hypotečního úvěru, takže i pravidelné měsíční splátky se prodraží. 2. Pokud rostou sazby, zvolte co nejdelší fixaci: Jestliže odborníci předpovídají růst úrokových sazeb, vyplatí se uvažovat o co nejdelší fixaci úrokové sazby. Ochráníte se tak před vyššími splátkami hypotéky v budoucnosti. Pokud sazby klesají, je rozumnější sáhnout po krátkodobé sazbě. 3. Čím delší fixace úroků, tím vyšší sazba: V případě, že se rozhodnete pro fixaci například na deset či patnáct let, musíte počítat s tím, že úroková sazba je rozhodně vyšší než v případě úroku s platností jeden rok. Každý ale musí zvážit, zda chce mít jistotu na více let s vyššími splátkami, nebo nižší splátky, které se mohou v budoucnosti podstatně změnit. 4. Pokud víte, že hypotéku splatíte předčasně, volte kratší fixaci: Mimořádnou splátku či doplacení zbývající části hypotéky banky obvykle umožňují bez sankcí jen v termínech, kdy se mění úroková sazba. Jestliže tedy víte, že v blízké budoucnosti získáte peníze na mimořádnou splátku, volte raději sazbu s kratší fixací. 5. Pro hypotéku jděte do banky, kde vás „znají“: Je zbytečné jít pro úvěr do banky, která sice nabízí nejnižší úročení na trhu, ale jste pro ni nový klient. Nejnižší sazbu totiž mohou získat ti klienti, které banka dobře zná - to znamená, že žadatel tam má například po určitou dobu vedený běžný účet či spolehlivě uhradil v minulosti spotřebitelskou půjčku. Výjimkou jsou takzvané garantované sazby, které jsou stejné pro všechny žadatele bez ohledu na to, zda jsou klienty banky či nikoliv.

