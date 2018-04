Po letech začínají růst sazby hypoték. U kterých bank a o kolik?

V říjnu byla podle Hypoindexu.cz průměrná úroková sazba u hypoték 1,8 procenta ročně. Je to však průměr, nabídky bank začínaly na 1,19 procenta ročně. Níže už to opravdu nejde a banky, které už nějakou dobu naznačují, že hypotéky jsou pro ně produktem na hranici udržitelnosti, využívají příležitosti a zvyšují sazby.

Činí tak ve chvíli, kdy nový zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje klientům mimořádné splátky za benevolentnějších podmínek. Pro banky je to riziko, že se nedočkají úroků, se kterými při podpisu hypoteční smlouvy počítaly. Ne že by se dalo očekávat, že lidé začnou masově mimořádně splácet, protože většina z těch, kdo si pořídili dům či byt na úvěr, toho příliš neušetří. Banky to však berou jako vítaný důvod, kterým mohou klientům zvýšení sazeb vysvětlit.

Velké banky zdraží

Zdražení nejprve avizují velké, takzvané kamenné banky. V minulém týdnu vyšší sazbu nasadila Komerční banka, od 1. prosince ji plánují Hypoteční banka, ČSOB, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a s největší pravděpodobností i Česká spořitelna, která však na přímou otázku odpověděla velmi obecně, až vyhýbavě.

Komerční banka přišla s navýšením sazeb první: o 0,4 procentního bodu podražila u tříletých až pětiletých fixací, o 0,6 procentního bodu u šestiletých a sedmiletých fixací a o 0,5 procentního bodu u osmiletých až desetiletých fixací. Na druhou stranu, noví klienti budou mít podle zákona nově možnost kdykoli splatit až čtvrtinu hypotéky beztrestně. Za to dosud platili bance měsíčně poplatek 99 korun, což odpovídá u milionové hypotéky 0,2 procentního bodu.

Hypoteční banka a ČSOB zatím zvyšují sazby u delších fixací (na sedm a na deset let) o 0,3 procentního bodu. „Krátkodobé fixace zatím zůstávají beze změny, jejich zvýšení však nelze v brzké budoucnosti vyloučit,“ říká mluvčí Hypoteční banky Marie Mocková.

Raiffeisenbank přidá k pětileté fixaci 0,1 procentního bodu, k sedmiletým 0,2 a u delších fixací až 0,3 procentního bodu. UniCredit Bank v tuto chvíli ještě neměla k dispozici finální rozhodnutí o tom, jak sazby upraví.

Malé banky nemají ke zdražování důvod

Takzvané malé banky zatím zvýšení sazeb nepředpokládají. Zástupci Airbank, Fio a Equa bank vysvětlují, že u nich je předčasné splacení bez poplatků už dnes, nemají proto důvod měnit stanovené sazby. Klientům je však třeba připomenout, že toto pravidlo se týká mimořádných splátek či úplného splacení hypotéky (třeba v případě dědictví či výhry). Kdo úvěr splatí kvůli přechodu k bance s výhodnějšími podmínkami, ten s nulovými poplatky nemůže počítat ani do budoucna.

Změny v této chvíli neplánují ani Sberbank a Expobank. Wüstenrot a mBank aktuálně ohlásily snížení sazeb. U mBank půjde o hypotéky, které nepřevýší 85 % hodnoty zastavované nemovitosti, Wüstenrot snižuje o 0,1 procentního bodu sazby všech refinancovaných hypoték, tedy těch, které si zákazníci převedou k ní.

Co se mění v hypotékách: