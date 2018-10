Jak se říjnové zpřísnění pravidel u hypoték dotkne daní?

„Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace, snižují roční daňový základ. Za rok 2018 je takto možné snížit základ daně až o 300 tisíc korun,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Ceny nemovitostí v Česku v posledních letech rostly více než ve většině členských zemí Evropské unie a zájemci o vlastní bydlení si museli vyřizovat hypotéky na vyšší částky, než tomu bylo před pár lety. Rostou též úrokové sazby, a tedy i suma zaplacených úroků. Limit pro snížení daňové povinnosti je však podle odborníků stále dostatečně vysoký.

„Uvažujeme-li 80% hypotéku s fixací na 5 let, průměrná úroková sazba se aktuálně pohybuje okolo 2,5 procent ročně. Za poslední rok tak sazby vzrostly asi o půl procenta,“ popisuje David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance. Ke konci roku by se podle odhadu Davida Eima měly sazby hypoték přiblížit až ke třem procentům. Maximální limit pro daňový odpočet ve výši 300 tisíc korun je však stále dostatečně vysoký na to, aby si základ daně o celou roční částku zaplacených úroků snížili i lidé, kteří čerpají vysoké hypotéky.

„Pro klienty bank je dobrou zprávou, že původně schválený limit pro daňový odpočet se v minulých letech nakonec nesnížil na 80 tisíc korun. Při 3% sazbě by si totiž mohli uplatnit odečet úroků z části hypotéky do přibližně 2,5 milionu. S třísettisícovým limitem je však možné odečíst si veškeré úroky z úvěru až ve výši 10 milionů korun,“ dodává David Eim.

Kdy není nárok na daňový odpočet

Daňový odpočet je možné uplatnit pouze za celý kalendářní rok. Během roku nemohou zaplacené úroky z hypotéky snižovat vypočtenou zálohovou daň z příjmu. Daňovou povinnost však nesnižuje splácení hypotéky u nemovitosti, která je pronajímána, nebo u rekreační nemovitosti, protože v těchto případech není řešena vlastní bytová situace.

„V případě, že je uplatňován daňový odpočet, jsou celkové náklady na hypotéku nižší o ušetřenou daň z příjmu. Při uplatnění daňového odpočtu například ve výši 40 000 korun dochází k daňové úspoře 6 000 korun, tedy v částce 15 % z daňového odpočtu,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zaměstnanci obdrží daňovou vratku

Odpočet zaplacených úroků z hypotéky se uplatňuje za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, požádají o provedení ročního zúčtování daně svého zaměstnavatele. Začátkem roku ovšem musejí svému zaměstnavateli odevzdat potvrzení o zaplacených úrocích za uplynulý rok, které obdrží od banky.

„Zaměstnanci uplatňující daňový odpočet u hypotéky zaplatí během roku 2018 na daňových zálohách více, ale po provedení ročního zúčtování daně obdrží ve výplatě daňovou vratku,“ dodává Gabriela Ivanco.

V případě, že účastníky smlouvy o hypotečním úvěru je partnerský pár, uplatní daňový odpočet buď jeden z nich, anebo každý, a to rovným dílem. „V takovém případě může tedy docházet k rozdělení celkové částky daňového odpočtu. V případě, že je daňový odpočet uplatňován v daňovém přiznání, je příslušné bankovní potvrzení jeho nedílnou součástí,“ uzavírá daňová poradkyně Ivanco.