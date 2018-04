Hypoúvěr by měl nahradit hypotéky

Úvěry ze stavebního spoření se na větší investice příliš nehodí

Banky svými hypotékami v současnosti dosti zastiňují stavební spořitelny, kterým je navíc ministerstvem vytýkáno, že poskytují úvěrů málo a že stavební spoření tak neslouží svému hlavnímu účelu, kterým je financovat bydlení. Stavební spoření se vždy využívalo především jako výhodné zhodnocování úspor a zdroj státní podpory. Pokud jde o úvěry, poskytovaly se vždy spíše nižší, smlouva s cílovou částkou nad půl milionu korun bývala výjimkou. Není se čemu divit. Pořídit si byt za více než milion korun z klasického úvěru ze stavebního spoření by bylo velmi zdlouhavé, při pravidelném spoření 5 000 korun by k přidělení úvěru došlo v nejlepším případě za pět let. Kdo by si chtěl tuto dobu zkrátit, musel by na účet vložit ihned na počátku přibližně 40 % cílové částky a čekat minimálně dva roky, což je lhůta stanovená zákonem.

Úvěry ze stavebního spoření (ty „řádné“, po splnění všech podmínek pro přidělení cílové částky) se tak přímo svou konstrukcí odsuzují k financování nižších částek. Často se používají na různé opravy a modernizace, případně na dlouho dopředu plánované akce. Velmi dobře se také hodí jako doplněk k hypotéce. Pořízení nového bytu nebo bytu ve větším městě se však vzhledem k jejich cenám úvěrem ze stavebního spoření vyřeší jen velmi těžko.

Stavební spořitelny se snaží držet krok

Stavební spořitelny se však snaží hypotékám konkurovat a jako řešení nabízejí svým klientům překlenovací úvěry. Konkrétně pro tyto případy, kdy je na pořízení nemovitosti nutná vyšší částka, jsou určeny překlenovací úvěry s nulovou akontací. Čerpat je lze ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření a žadatel takový úvěr může získat i bez jakéhokoli vložení nějaké minimální částky na účet. Úrokové sazby jsou zde mnohem nižší než u standardních překlenovacích úvěrů, většinou se pohybují v rozmezí 4,7 % až 4,9 %. (U „obyčejných“ překlenovacích úvěrů jsou sazby někdy i vyšší než 7 % a navíc je nutné nejprve vložit na účet stanovenou akontaci – 10 % až 40 % cílové částky.) U těchto „bezakontačních“ překlenovacích úvěrů je však stejně jako u hypoték vyžadováno zajištění zástavou nemovitosti. Jsou určeny pro vyšší částky, minimum bývá stanoveno nejčastěji na 300 000 korun.

Hypoúvěr Modré pyramidy

S novým překlenovacím úvěrem s akontací již od 0 % cílové částky přišla nyní také Modrá Pyramida (dříve VSS KB). Nazvala jej Hypoúvěr, aby byl zdůrazněn jeho hlavní smysl, což je konkurovat hypotéce. Nabízet jej bude od března do konce května. Jeho minimální výše byla stanovena na 300 000 korun, jako zajištění je vyžadována zástava nemovitosti. Úroková sazba 4,7 % je jednotná pro všechny klienty, což je u úvěrů od stavebních spořitelen zatím pravidlem. (Narozdíl od hypotečních bank, které většinou stanovují úrokovou sazbu každému klientovi individuálně.) Překvapivou novinkou u této sazby však je to, že není zafixována na celou dobu trvání úvěru, ale pouze na prvních šest let. Poté se její výše může změnit. Dosud vždy byly všechny sazby úvěrů i překlenovacích úvěrů od stavebních spořitelen fixní po celou dobu splácení, což byla jedna z jejich výhod ve srovnání s hypotékou. Klienti, kteří budou mít na účtu naspořenu částku vyšší než 35 % z cílové částky, získají Hpoúvěr se zvýhodněnou sazbu 4,25 %.

V tabulce jsou základní parametry Hypoúvěru Modré pyramidy. V uvedeném příkladu je smlouva o stavebním spoření uzavřena ve standardní variantě, kde při úrokové sazbě 5 % činí splátka řádného úvěru 0,6 % z cílové částky.

Splátky a doby trvání Hypoúvěru spolu s řádným úvěrem - příklady cílová částka (CČ) 600 000 Kč 1 mil. Kč 2 mil. Kč úroky z Hypoúvěru (4,7 %) 2 350 Kč 3 917 Kč 7 833 Kč dospořování 0,2 % z CČ 1 200 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč celková měsíční splátka Hypoúvěru 3 550 Kč 5 917 Kč 11 833 Kč přibližná délka Hypoúvěru 13,5 roku 14 let 14 let splátka řádného úvěru (0,6 % z CČ) 3 600 Kč 6 000 Kč 12 000 Kč přibližná délka řádného úvěru 10,5 roku 10,5 roku 11 let přibližná celková doba splatnosti (Hypoúvěr + řádný úvěr) 24 let 24,5 roku 25 let

Zdroj: Modrá pyramida

Výhody Hypoúvěru Modré pyramidy

Jednou z výhod Hypoúvěru Modré pyramidy je v porovnání se standardním překlenovacím úvěrem nižší měsíční zatížení klienta. Kromě placení úroků se ve fázi překlenovacího úvěru totiž musí navíc dospořovat na vkladový účet, a to až do doby, kdy klient získá nárok na přidělení řádného úvěru. Zatímco standardně Modrá pyramida požaduje dospořovat měsíčně 0,5 % z cílové částky, u Hypoúvěru je tato platba snížena na 0,2 %. Další výhodou je snížení požadavků na bonitu žadatele o úvěr. V porovnání se standardním překlenovacím úvěrem Modré pyramidy postačují klientovi v případě Hypoúvěru nižší příjmy.

V následující tabulce je uvedena výše minimálního příjmu, který musí mít rodina s jedním dítětem do šesti let. Životní minimum této rodiny je 9 580 korun, nesplácí žádné další úvěry a půjčky.

Minimální příjem nutný pro získání Hypoúvěru Modré pyramidy (v Kč) výše úvěru (v Kč) Hypoúvěr MP standardní produkt MP 300 000 11 920 14 796 600 000 14 260 18 059 1 000 000 17 380 22 409 2 000 000 25 180 33 283

Zdroj: Modrá pyramida

Hypoúvěr MP by se tedy měl vyrovnat hypotéce. Zda tomu tak skutečně je, se pokusíme zjistit v příštím komentáři.

