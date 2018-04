I chřipka může dovolenou prodražit

aktualizováno

Lékařská péče doma v ČR je hrazena zdravotním pojištěním. Pokud by ale měly být zaplaceny výdaje na ošetření v zahraničí, zdravotní pojišťovna by zahraničnímu zdravotnickému zařízení proplatila pouze částku, která by odpovídala výši nákladů za ošetření u nás. Jelikož ale sumy, které se musí zaplatit za lékaře v cizině jsou mnohonásobně vyšší, mohlo by to vést k velikému zadlužení toho, kdo lékaře musel vyhledat.