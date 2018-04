I firemní večírek má svá pravidla etikety

Při obdržení pozvánky na takovou akci si většina lidí pomyslí: Skvělé! Ale jsou i tací, kteří si povzdechnou: Už zase... Již tato reakce prozrazuje mnohé o poměru zaměstnance k firmě i vztahu ke kolegům. Avšak ­ kdy jindy než na firemním večírku bychom měli pocítit sounáležitost, pohodu a přátelství? Má to být událost, na kterou budeme vzpomínat v dobrém. K tomu je ovšem zapotřebí respektovat společenská pravidla.



Na čem závisí úspěch?



Úspěch večírku záleží v prvé řadě na osobách pověřených organizací (sekretariát ředitele, personální oddělení) a jejich nasazení i na výběru doby konání akce. Tu je třeba koordinovat s jinými aktivitami (nevhodná doba uzávěrky, která vyřadí celé oddělení), v pátek zase odjíždějí lidé na chaty, hory a podobně. Dalším faktorem je výběr prostředí, restaurace, menu, typu zábavy, hudby. Významně závisí i na přístupu a aktivitě účastníků, jejich partnerů a všech pozvaných hostů. Dobrým základní kamenem vydařeného firemního večírku je vkusná a sdělná osobní pozvánka. Na ní by měly být uvedeny důležité informace typu kdy, kde, kdo a s kým. Dále zvláštní poznámky o druhu akce, nároku na oděv. Na základě firemní kultury a zvyklostí zveme na večírek pouze zaměstnance firmy samotné, nebo s partnery či výše zmíněné skupiny a obchodní partnery (jejich pozvánka je většinou pro dvě osoby).



O čem nesmíme mluvit



Každý večírek by měl začít přivítáním hostů, krátkým proslovem, výzvou k přípitku a večeří (či jiný typ občerstvení). Je neslušné během této doby odejít. Dále následuje pokyn k další zábavě. Významným příspěvkem ke zdárnému průběhu je dobrá nálada. Stále platí všechna pravidla společenského chování, ale jak často se komu podaří neformálně hovořit s přímým nadřízeným, stolovat s nejvyššími? Z pozice zaměstnanců a hostů není na místě familiárnost a bodré žvásty, ale i ti nejvyšší by se měli snažit pohovořit s co největším počtem lidí, přátelsky se usmívat a vytvářet kolegiální, přátelskou atmosféru. Od toho večírek je! Hovořit lze téměř o všem, ale jsou témata, která se v dobré společnosti nevyskytují, jako například:



-­ peníze, výše platu, úžasné finanční možnosti, neustálý nářek nad nedostatkem;

­- nemoci a jejich detailní popisy, mohou vyústit v hádku, kdo je na tom vlastně hůř;

­- politika, přílišná kritika, nadšení, prosazování si svého;

­ - omšelé téma počasí;

­ - chmury v osobním životě a pikantní podrobnosti;

-­ náboženství, zvláště za přítomnosti zahraničních hostů, kdy se v tom nevyznáme;



Obecně se vyplatí, že i když se královsky bavíme, je důležité podporovat svůj profesionální image. O jakémkoli trapasu, který se přihodí, budou druhý den vědět i ti kolegové, již na večírku vůbec nebyli.



Nemám co na sebe



Co si obléci na firemní večírek? Žádná univerzální rada neexistuje. Pro každého je však lepší, když se smíří s faktem, že večírky jsou a budou, a proto je třeba se vybavit a myslet na ně tak trochu předem. Není většího zoufalství, než když žena shání na poslední chvíli slavnostní šaty, nebo si dokonce půjčuje od kolegyně oblečení, které jí tak úplně nesedí. Co sluší jednomu, může totiž na druhém vypadat podivně. Je škoda takovou zajímavou společenskou událost, jako je firemní večírek, odbýt v pracovním kostýmu. Není od věci vsadit na sílu doplňků, které svým slavnostním charakterem oděv oživí a dají se lehce vyměnit. Ovšem i tady platí všeho s mírou! Pánové to mají poněkud jednodušší. Oblek by měly doplňovat společenské boty a zajímavá kravata potěší.

Autorka je spolupracovnicí společnosti Kariéra





Jak se vyhnout trapasu? Dejte si záležet: * Na včasném příchodu i odchodu. Šéf odchází dříve a dává tak najevo svou představu o ukončení zábavy. * Na respektování pokynů na pozvánce. * Na dobrých vztazích, nepo- mlouvejte a pamatujte si dané sliby. * Na míru v konzumaci alkoholu! Bujaré tykání se všemi je druhý den nahrazeno podivným mlčením přecházejícím v tiché "vy". * Na dobré mravy a vychování. Nesnažte své názory prosadit za každou cenu. Správná a včasná omluva je mocná čarodějka. Nehrňte si zbytky občerstvení do kapes. * Na tom, aby vámi vyprávěný vtip skutečně někoho rozesmál. Vtipy se musí umět podat, a pokud to neumíte, raději mlčte!