I když se škrtá, příspěvek na bydlení je letos vyšší

Co mít s sebou: - vyplněný formulář, je k dispozici na všech úřadech práce nebo na stránkách ministerstva

- průkaz totožnosti všech žadatelů, u dětí do 15 let rodný list

- doklady o výši příjmu za minulé kalendářní čtvrtletí

- doklad o výši nákladů na bydlení

- pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky potvrzení o studiu

- doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti