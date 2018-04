I kolegyně z účtárny mohou zkontrolovat, zda jste na nemocenské doma

Zákon firmám současně umožňuje, aby samy mohly kontrolovat, zda jejich zaměstnanci dodržují vycházky a zdržují se v místě trvalého pobytu. Při nemoci vás tak může zkontrolovat třeba i kolega z kanceláře. "Předběžné kontroly mohou probíhat i po telefonu," říká Klára Valentová specialistka na pracovní právo advokátní kanceláře Ambruz & Dark.

Měli byste vědět, kdo přijde

Ať už si firma zvolí agenturu nebo někoho z vašich kolegů, měla by vás o tom informovat například ve svém pracovním řádu. "Zaměstnavatel by měl předem uvést, kdo bude provádět kontroly, a lidé v dočasné pracovní neschopnosti to musí respektovat," říká Klára Valentová. Není tedy možné, abyste se vymlouvali na to, že jste neotevřeli dveře, protože kolegyni z vedlejší kanceláře, která je firmou pověřená k provádění kontrol, nemůžete vystát.

Podle Kláry Valentové se osoba, která je pověřená kontrolami, v žádném případě nesmí domáhat vstupu do bytu nebo za branku. Pokud není pozvána do bytu, musí zůstat přede dveřmi. Může však vyžadovat, aby jí dotyčný ukázal občanský průkaz.

"Stejně tak by se i ten, kdo provádí kontrolu, měl identifikovat. Pokud to není zrovna kolega, kterého znáte, měl by ukázat plnou moc od zaměstnavatele, že je k takové činnosti pověřen. Například lidé z najaté agentury by se měli prokázat zmocněním s razítkem firmy, pro kterou pracují, a ideálně i s úředně ověřeným podpisem," poznamenává advokátka. Lidé provádějící kontroly také nesmějí jednat v rozporu s dobrými mravy. Například za vámi přijít v noci nebo časně ráno.

"Přiměřená by měla být i četnost kontrol, není vhodné, aby byly příliš časté, třeba i několikrát za den. Neměly by mít charakter obtěžování," připomíná. Spánek není výmluva V žádném případě nespoléhejte na to, že svoji nepřítomnost v místě pobytu omluvíte tím, že jste tvrdě spali.

"Zaměstnavatel má v tomto případě právo požádat vašeho lékaře, aby ho informoval, zda nemoc zaměstnance má takový charakter, že by mohl velmi tvrdě usnout. Sice nesmí sdělit diagnózu, ale může uvést, že užívá léky, které by tvrdý spánek mohly zapříčinit," upřesňuje advokátka kanceláře Ambruz & Dark.

Za co budou trestat?

Pokud vás kontrola v místě pobytu nezastihne, aniž byste měli vycházku, doporučuje se, aby návštěvu o chvíli později zopakovala a pak zanechala oznámení, že jste během její návštěvy nebyli přítomni. Nepříjemnosti si také způsobíte, pokud změníte se svolením lékaře místo pobytu, ale firmu o tom nebudete informovat. Na základě svého posouzení pak zaměstnavatel může snížit náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti.

Nemůže vás ovšem trestat za to, že vás kontrola v době nemocenské zastihne, jak v místě pobytu pracujete na zahradě nebo otevřete dveře v montérkách a s rukama od malby. Klára Valentová k tomu dodává: "V takovém případě může zaměstnavatel informovat lékaře, že pravděpodobně nedodržujete léčebný režim. Sankcionovat vás však nemůže." Propustit vás nemohou Jak vysokými srážkami z náhrady mzdy bude firma postihovat zaměstnance, kteří porušili pravidla režimu v době pracovní neschopnosti, a jak budou kontroly probíhat, může být opět uvedeno v pracovním řádu.

Zaměstnavatel má také právo odebrat vám celou náhradu mzdy, pokud vás kontrola nezastihne v místě pobytu. Avšak nesmí vás trestat jinak. "Nemůže například rozvázat pracovní poměr a není také možné, aby nepřítomnost v místě pobytu během pracovní neschopnosti byla považována za porušení pracovní kázně, respektive pracovních povinností," poznamenává specialistka kanceláře Ambruz & Dark. O porušení pravidel má zaměstnavatel kromě vás písemně informovat správu sociálního zabezpečení a také ošetřujícího lékaře.

Jak se bránit?

Pokud vám zaměstnavatel nepřiznal náhradu mzdy, přestože jste kontrolorovi otevřeli, můžete se obrátit se stížností na oblastní inspektorát práce nebo na soud. V tomto případě však počítejte s tím, že budete muset dokazovat, že jste se v místě pobytu zdržovali po celou dobu pracovní neschopnosti.