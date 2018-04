I malá nehoda může stát velké peníze

Kalkulace škody Octavia versus Audi A6 (v Kč) Blatníky (cena za oba přední blatníky včetně práce a lakování) 8 115 Kč 18 715 Kč Přední kapota (cena dílu včetně práce a lakování) 8 490 Kč 22 285 Kč Výměna chladiče (cena dílu včetně práce) 7 602 Kč 8 895 Kč Nafouknutí airbagů (cena za oba čelní včetně práce) 32 355 Kč 55 775 Kč

Zdroj: Česká pojišťovna

Poznámka: cena náhradních dílů včetně práce je orientační, může se v jednotlivých servisech lišit

Z povinného ručení viníka nehody mi byla proplacena oprava auta. Překvapilo mě, že mi pojišťovna proplatila o 7000 korun méně, než byla celková škoda. Jak je to možné?

Je to asi proto, že pravděpodobně šlo o starší auto, u něhož pojišťovny neproplácejí částky za náhradní díly v ceně nových dílů, ale v takzvané skutečné hodnotě, která kalkuluje v souladu se zákonem s amortizací. Platí to zpravidla pro automobily starší pěti let a pojišťovny pro výpočet náhrady používají amortizační tabulky vycházející z uznávaných znaleckých standardů.

V zimě nejezdím, odstavuji své 18 let staré auto na chatě do garáže. Povinné ručení za toto období neplatím, ale SPZ také neodevzdávám. Někde jsem si přečetl, že za veterány se pojištění nemusí platit. Jak to je?

Veterány jsou auta vyrobená před rokem 1952 nebo automobily, které mají speciální osvědčení pro veterány. To asi není případ vašeho vozu, vy byste měl povinné ručení zaplatit nebo odevzdat registrační značky k úschově na příslušný úřad.

Co hrozí řidiči, který nezaplatí povinné ručení. Přijde se na to?

Řidič, který nezaplatí povinné ručení a vozidlo provozuje, může dostat pokutu až 20 000 korun. Na tuto skutečnost se může přijít poměrně snadno porovnáním centrální evidence o pojištěných vozech s databází úředně registrovaných vozidel. V takovém případě je majitel vozu předvolán k přestupkovému řízení a musí zaplatit pokutu.

Od nákladního auta v protisměru se odrazil kamínek, který mi zničil čelní sklo. Řidič, kterého jsem dostihla mi sice sdělil údaje o sobě i vozu, ale vinu popřel. Pojišťovna mi škodu nechce proplatit. Můžu se nějak bránit?

Kdo vám nahradí škodu při dopravní nehodě. Jak získat při náhradě škody co nejvíce? Více ZDE . Bez jednoznačného důkazu, například policejního protokolu potvrzujícího vinu řidiče nákladního vozidla nebo jeho písemného doznání, bohužel nelze tuto škodu z povinného ručení uplatnit. Doporučuji vám, abyste do budoucna zvážila možnost připojištění čelního skla. Není to příliš drahá záležitost, a pokud se vám stane podobná škoda, která je velmi častá, nebudete mít žádné problémy s její úhradou ani se zjišťováním viníka. Mimoto je možné škodu na čelním skle uplatnit rovněž z případného havarijního pojištění vašeho vozu.

Mám v technickém průkaze pro svůj vůz předepsané pneumatiky šíře 225. Na zimu chci dát užší zimní gumy. Co se stane, když budu poškozený nebo viník nehody. Nebudu mít z důvodu jiných než předepsaných pneumatik problémy s pojišťovnou? Mám uzavřené povinné ručení i havarijní pojištění.

Pokud budete poškozeným, neměl byste mít žádné problémy. Ty by však mohly nastat v případě, kdy budete viníkem nehody a policie uvede, že její příčinou byly právě pneumatiky namontované na vozidlo v rozporu s údaji uvedenými v technickém průkaze. Pak by mohla pojišťovna snížit pojistné plnění.

Jak drahé je povinné ručení v zahraničí ve srovnání s Českem?

Vezměme jako příklad Škodu Felicii 1.3, za niž v České republice zaplatíte ročně tři až čtyři tisíce korun. Němečtí či rakouští řidiči zaplatí za stejný vůz více než 20 tisíc korun ročně, a to při srovnatelné hustotě dopravy a frekvenci dopravních nehod. Na Slovensku je cena přibližně stejná jako u nás, u vozů vyšší kubatury je však také tam pojištění dražší. Povinné ručení je pro řidiče nákladnější také v Maďarsku a v Polsku, kde je srovnatelná životní úroveň.

Zemřel mi otec, který byl majitelem vozu. Chtěl jsem po dobu vyřízení dědictví přerušit placení povinného ručení a uložit státní poznávací značku do depozita, ale prý to nelze. Co mám dělat?

Co se mění v povinném ručení pro příští rok? U některých pojišťoven ceny, které jdou nahoru i dolů. Vyplatí se se změnit pojišťovnu?

Více čtěte v našem aktuálním tématu ZDE . V případě smrti vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle zákona jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Nebyl-li nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává soudem určený správce dědictví. Pokud byl váš otec i pojistníkem, tedy tím, kdo platil povinné ručení, pak platí, že v případě smrti pojistníka, což je podstatné pro platbu pojistného, přecházejí práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti do doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví na dědice společně a nerozdílně.

Nikdy nejezdím s vozem v zimě. Můžu uzavřít povinné ručení třeba jen na půl roku?

Ano, máte možnost se na takové variantě s pojišťovnou domluvit. Některé pojišťovny si za tuto možnost účtují příplatek. V době, kdy není váš vůz pojištěn, musíte uložit registrační značky do depozita. Jinak vám hrozí pokuta až 10 tisíc korun za nesplnění této povinnosti nebo až 20 tisíc korun, když se vaše vozidlo objeví na silnici bez pojištění.

Váhám, zda uzavřít smlouvu o povinném ručení se standardními, nebo vyššími limity. Co byste mi doporučil?

Určitě bych všem doporučil vyšší limity. Většina lidí si sice říká, že jim nehrozí žádná škoda převyšující základní limit pojistného plnění 18 milionů Kč pro škody na majetku a 35 mil. Kč pro škody na zdraví, ale realita na našich cestách vypadá trochu jinak. Škody vyššího rozsahu nejsou tak výjimečné. Stačí zavinit nehodu kamionu s ropnými látkami a zamořit tak zdroje pitné vody nebo nešťastnou náhodou na přechodu srazit a doživotně zmrzačit mladého manažera, kterému pak pojišťovna bude jednou provždy vyplácet ztrátu na výdělku. A tyto částky se mohou vyšplhat do desítek milionů korun. Pokud limit ve vaší pojistné smlouvě nebude postačovat k úhradě celé škody, budete muset chybějící částku zaplatit ze svého. U milionových částek to pak může být pro rodinný rozpočet neřešitelný problém.

Po smrti manžela, na kterého bylo auto psané, budu autem jezdit nadále já. Vztahuje se na mě bonus, kterého manžel dosáhl?

Hledáte informace o povinném ručení? Podle čeho vybírat? Navštivte naši speciální přílohu . K této věci přistupují jednotlivé pojišťovny různě, proto doporučuji kontaktovat vaši pojišťovnu a tuto informaci si zjistit, případně ji vyhledat ve všeobecných pojistných podmínkách náležejících k vaší smlouvě o povinném ručení.

Když platím pojištění ve dvou splátkách pololetně a chci změnit pojišťovnu, mohu dát výpověď 6 týdnů před termínem půlroční splátky?

Výpověď dát sice můžete, ale bude platná k datu, ke kterému jste pojistku uzavřel k takzvanému výročnímu dni, nikoli ke dni jejího pololetního splácení.

Koupil jsem si moped. Musím na něj sjednat povinné ručení?

Moped je vozidlo, které musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Bez tohoto pojištění není možné s ním vyjet na silnici. Pokud jej budete chtít registrovat (moped registrován být může, ale nemusí), potřebujete mít povinné ručení sjednáno dříve, než jej půjdete registrovat. Pokud jej registrovat nebudete, musíte být pojištěn dříve, než s mopedem vyjedete na pozemní komunikaci. Zapomenout na tuto povinnost se nevyplácí. Stejně jako v případě osobních automobilů hrozí i majiteli nepojištěného mopedu pokuta až 20 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že pojištění je v případě motocyklů a mopedů do 50 ccm záležitostí 200-300 korun, šetření se nevyplácí. Mimoto i malý moped může způsobit na silnici nehodu s vážnými následky a s vysokými škodami na zdraví i majetku.

Bydlíme vedle hlavní silnice a bojíme se, že nám stejně jako často k sousedům někdy do naší okrasné zahrady sjede nákladní auto. Kdo pak zaplatí škodu na zničených rostlinách a půdě? Půjde to z řidičovy pojistky, nebo se musíme nějak pojistit sami?

Pokud vám byla škoda způsobena dopravním prostředkem, pak tuto škodu uhradí pojišťovna, u níž má škůdce pro toto škodící vozidlo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Pokud by škůdce, ač má ze zákona povinnost povinné ručení uzavřít, pojištěn nebyl, bude vám plnění vyplaceno Českou kanceláří pojistitelů z garančního fondu, do kterého pojišťovny přispívají právě proto, aby z něj mohly být hrazeny například škody způsobené nepojištěnými vozidly. Podobné případy, z nichž máte strach, se stávají poměrně často. Následky nebývají vždy šťastné. Pojišťovny již hradily mnohokrát například milionové škody vzniklé haváriemi cisteren s ropnými látkami. Stalo se i to, že v důsledku zamoření studní musela jedna pojišťovna uhradit vybudování vodovodu pro celou vesnici.

Jste spokojeni s pojišťovnou, u které máte uzavřeno povinné ručení? Co by vás vedlo k přechodu ke konkurenci? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.