I malé peníze se dají dobře investovat - pár tipů, jak na to

Jak naložit s částkou 100 korun měsíčně

Se stokorunou se nedají dělat zázraky - musíte mít trpělivost a střádat dlouho, několik desítek let. Pokud máte tento obnos k dispozici pravidelně, máte dvě možnosti: buď je nechávat na běžném účtu a v momentě, kdy našetříte větší částku, je investovat, nebo sto korun pravidelně posílat například do penzijního fondu či stavební spořitelně. „Peníze bych vložil právě do těchto dvou finančních produktů, protože jsou podporovány státem. Pravidelné spoření zajistí v budoucnu velké zhodnocení,“ říká analytik David Marek z Patria Finance. Běžný účet je i přes nízké úročení lepší variantou než peněženka či šuplík doma, kde peníze jen ztrácejí svou hodnotu.

Jak naložit s částkou 300 korun měsíčně

Možností je víc, než když vám v peněžence zbývá stovka, za rok můžete počítat s částkou 3600 korun. I tři sta korun se vyplatí investovat do stavebního spoření - příspěvek je zhodnocen, zvýšen o státní podporu. Pokud budete čerpat úvěr ze stavebního spoření, můžete si úroky z úvěru odečíst z daní. V tomto případě se vyplatí posílat peníze spořitelně pravidelně a nenechávat je zbytečně dlouho na účtu. Důvod je jasný: stavební spořitelny úročí vklady klientů lépe než banky na běžných účtech, pokud budete chtít čerpat úvěr, termín jeho přidělení záleží i na tempu ukládání. „Postupem času by si člověk mohl tímto způsobem našetřit část peněz na koupi bytu v některé levnější lokalitě. Třeba v severních Čechách jsou byty podstatně levnější, než v Praze. Až vstoupíme do Evropské unie, zájem o nemovitosti u nás vzroste. Takovýto byt pak půjde snáze pronajímat,“ míní Ivo Nejdl, analytik Raiffeisenbank.

Pravidelné ukládání peněz přináší další výhodu - s větším obnosem můžete koupit třeba akcie. „Doporučil bych šetřit na běžný účet a po uplynutí 12 měsíců za ně nakoupil akcie určité firmy, podle momentální situace,“ dodává Nejdl.

Jak naložit s částkou 500 korun

Suma pět set korun měsíčně se může na první pohled zdát velmi malá, přesto se najdou varianty, jak ji zhodnotit zajímavějším způsobem, než je běžný účet. O kolik, to záleží na tom, do jaké míry je člověk ochoten podstoupit riziko a jaký výnos požaduje.

Na termínovaný vklad je vhodné je ukládat jen v případě, že si nevěříte, že ušetřené peníze v případě ponechání na běžném účtu prostě utratíte. Z průměrně procenta úroků se žádné zázraky udělat nedají, k naspořeným šesti tisícům vám banka přidá úrok šedesát korun, reálný zisk bude po odečtení inflace a daně ještě nižší. Výhodnější variantou je pro vaši pětistovku opět stavební spoření. „To je za současných podmínek dokonce jedna z nejvýhodnějších možností, protože zahrnuje jednak úročení vkladů a jednak 25procentní státní příspěvek,“ uvádí Tomáš Trčka z ABN Amro Asset Management.

I penzijní připojištění nabízí zajímavé výnosy. Ten, kdo ukládal měsíčně pět set korun do penzijního fondu, mohl za uplynulých šest let získat částku téměř šedesát tisíc korun, přičemž jeho vlastní úspory představují jen něco přes polovinu této částky - 36 tisíc korun - zbytek tvoří státní příspěvek a zhodnocení připsané fondem. Ukládáte-li měsíčně pět set korun, získáváte maximální státní podporu - 150 korun.

Další možností je směnit peníze za zahraniční měnu - tento krok se vyplatí pouze v případě, kdy našetříte větší obnos. S pouhými třemi sty korunami zisku nedosáhnete, ba naopak, mnohonásobně budete tratit - poplatky spojené s devizovými obchody nebo jen s výměnou peněz jsou totiž vysoké.

Jak naložit s částkou 1500 korun

Kdo může postrádat 1500 korun měsíčně, měl by je ukládat do stavebního spoření či penzijního připojištění nebo tyto produkty zkombinovat. Při takové částce totiž měsíčně ukládáte optimální sumu, na kterou stát váže svou podporu nebo daňový odpočet. „Zde jednoznačně doporučujeme stavební spoření. To je za současné situace nejvýnosnější možností pro uložení peněz, i když pojišťovací agenti klientům tvrdí, že výnosnější je jejich životní pojistka,“ potvrzuje Luděk Maar ze společnosti TriMan.

Uložíte-li za stávajících podmínek 1500 korun měsíčně na své stavební spoření, dělá to za rok 18 tisíc korun, ale zároveň můžete získat maximální státní podporu - čtyři a půl tisíce korun. Kromě toho je vklad úročen dvěma až třemi procenty. Nevýhodou je, že pokud hodláte jen spořit, dříve než po pěti letech se ke svým úsporám nedostanete.

Další možností, kterou neopomene žádný finanční poradce, je penzijní připojištění. Jestliže do penzijního fondu dáváte 1500 korun, získáváte jednak státní příspěvek 150 korun a máte nárok na odpočet ze základu daně ve výši dvanáct tisíc korun.

Pochopitelně můžete využít podílových fondů a začít investovat. Pro začátečníky jsou vhodné fondy peněžního trhu a dluhopisové, které nabízejí vyšší výnosy než bankovní vklady a zároveň jsou bezpečné. Nejprve budete muset zajít do banky, která nabízí vámi vybraný podílový fond. Na přepážce pak podepíšete návrh smlouvy, ve kterém je stanovena minimální první investice. Například u největšího tuzemského fondu peněžního trhu Sporoinvestu je to alespoň 5000 korun.

Současně s tím dostáváte i číslo účtu, na který můžete posílat další peníze. Pak nic nebrání tomu, abyste například zadali na svém běžném účtu trvalý příkaz a pravidelně měsíčně převáděli tisíc korun na účet fondu.

Jak naložit s částkou 5000 korun měsíčně

Když vám zbývá 5000 korun měsíčně, je čas uvažovat o investici do nemovitosti. Ceny nemovitostí rostou, finanční poradci považují tuto investici za velmi perspektivní, zvlášť ve velkých městech a průmyslových prosperujících oblastech. Na financování hypotéky je potřeba mít připravenou také hotovost, hypotéku je však možné splácet, pokud koupený byt pronajmete, právě z pronájmu. Při koupi bytu v hodnotě jeden milion korun a naspořených vlastních 300 000 korunách bude měsíční splátka pod pěti tisíci korunami při dvacetileté lhůtě splatnosti. Ale pouze po dobu pěti let, na které je obvykle zafixována úroková sazba. Po uplynutí této lhůty je úročení úvěru stanoveno znova podle aktuální situace na trhu.

Kdo se nebojí podílových fondů a jejich rizika a chce rozmnožit své peníze, má u nás bohatý výběr. „V případě měsíční úložky pět tisíc korun lze uvažovat i o některém z bezpečných podílových fondů. Ovšem řada fondů má minimální první investici převyšující tuto sumu, takže je vhodné nakumulovat vyšší částku a pak nakoupit podílové listy,“ říká Tomáš Trčka z ABN Amro.

A co investice do amerického dolaru či eura? Podle odborníků se drobným střadatelům takový druh spekulací příliš nedoporučuje, a to ze dvou důvodů: jednak je to omezená suma peněz, kterou mohou investovat, a jednak nemají vždy všechny informace, aby mohli odhadnout vývoj na trhu. Kromě toho lze i pro letošní rok předpokládat, že koruna bude posilovat, takže nákup cizích měn by skončil ztrátou. Vladimír Tomšík, hlavní ekonom Newton Holding, k tomu říká: „V případě, že vláda započne reformu veřejných rozpočtů a občané České republiky se v referendu vysloví pro vstup do Evropské unie, tak lze očekávat, že kurz koruny začne opět významně posilovat. Na konci roku 2003 předpokládáme kurz koruny v rozmezí 29,50 až 30,50 koruny za euro a 30,50 až 32 korun za americký dolar.