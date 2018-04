I milenka může dědit a přesto zůstat utajená

Léta žijete v manželství a teď jste se seznámili s ní (budeme počítat s modelem manžel – milenka, abychom situaci gramaticky nekomplikovali. Věcně je jedno, jestli situaci řeší muž či žena.). Nový objev je prostě úžasný. Milujete ji, ale přece jenom doma jsou manželka a děti.

Rozbíjet manželství nechcete, čím déle však máte dva vztahy, tím víc cítíte potřebu svou přítelkyni zabezpečit, kdybyste zemřel. Nechcete však zároveň ošidit původní rodinu, zejména děti.

1. Řešení: Závěť

Můžete milenku uvést do závěti. Určená část majetku pak připadne jí. Dokonce je to tak, že manželka nemusí z vašeho podílu na společném jmění manželů dostat nic. Neopomenutelní dědicové jsou jen vaše děti. Jenomže ani to mnohde není jednoduché. Nechcete přece, aby si "vaše dvě ženy" navzájem znepříjemňovaly život. Chcete milenku utajit i po smrti.

Finanční poradci doporučují ve prospěch přítelkyně uzavřít životní pojistku. Bude takzvanou obmyšlenou osobou. Ani tak však nemá jednoduchou situaci. Pojišťovna totiž úspory na pojistce i sjednanou pojistnou částku vyplatí, jen když dostane do ruky úmrtní list pojištěného. A ten přítelkyně nezíská tak snadno. Matrika ho totiž vydá jen manželce nebo přímým příbuzným.

2. Řešení: Pojistka



V případě vaší smrti, musí přítelkyně zjistit, kdo bude vyřizovat vaši pozůstalost. Řeknou jí to na soudu, podle místa vašeho bydliště. Najde ho nejsnáz na internetu na www.justice.cz. V odkazu "soudy" si vybere příslušné město a v kontaktech konkrétního soudu bude hledat "dědické oddělení". Soud jí sdělí jméno notáře, který bude řešit vaše dědictví (stačí, když uvede vaše jméno, bydliště a datum úmrtí).

Přítelkyně si s notářem sjedná schůzku, na kterou přinese pojistnou smlouvu, ze které, je patrné, že má na případu takzvaný právní zájem (je uvedená jako osoba, které se má pojistka vyplatit).

Na základě toho jí notář vystaví takzvané potvrzení o okruhu dědiců. Je na něm uvedeno, kdo zemřel. Za potvrzení se platí stokoruna (formou kolku). S potvrzením a s pojistnou smlouvou zajde přítelkyně do pojišťovny a požádá o výplatu.

"Pojišťovna peníze zašle obvykle do deseti dní (maximálně 30 dní), v případě úmrtí je totiž pojistná událost celkem neoddiskutovatelná a obvykle se nic složitě neposuzuje, jako třeba u následků úrazu," vysvětluje Marek Vích z Kooperativy. Plnění z pojistné smlouvy nemusí přítelkyně danit.